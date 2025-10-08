മഞ്ഞുവീഴ്ച കാണണോ! കശ്മീരിലേക്ക് വിട്ടോളൂ...text_fields
കശ്മീർ: പർവതങ്ങളേയും സമതലങ്ങെളയും പതിവിലും നേരത്തേയെത്തി വെള്ള പട്ടുടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശൈത്യകാലം. നവംബറിന്റെ പകുതിയോടെ എത്തേണ്ട തണുപ്പുകാലം പതിവിലും വേഗത്തിലെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കശ്മീറിലെ വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലയാകെ. കശ്മീരിലും ജമ്മുവിലുമൊക്കെ മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ പതിവിലും നേരത്തെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടി വന്നെന്നാണ് തദ്ദേശവാസികളും പറയുന്നത്. വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണവർ.
ടൂറിസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് റിസോർട്ടായ ഗുൽമാർഗിൽ രാത്രി താപനില മൈനസിലും താഴെയായി, അതേസമയം താഴ്വരയിലെ സമതലങ്ങളിലെ താപനില ഈ സീസണിലെ സാധാരണയേക്കാൾ 10 ഡിഗ്രി താഴെയായി. വിനോദ സഞ്ചാരമേഖലകളായ ഗുൽമാർഗ്, പഹൽഗാം, സോൻമാർഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലും റിസോർട്ടുകളിലും അപ്രതീക്ഷിത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ആവേശഭരിതരാണ്. ഗുൽമാർഗിലെ കോങ്ദൂരിയിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ആസ്വദിക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഒന്നടങ്കം സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്, ഒക്ടോബറിൽ മഞ്ഞ് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല.
കശ്മീർ താഴ്വരയുടെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും മഴ പെയ്തു, അതേസമയം ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളാകെ മഞ്ഞുമൂടിക്കഴിഞ്ഞു. തെക്കൻ കശ്മീരിലെ പഹൽഗാം, ശ്രീനഗർ-ലേ റോഡിലെ സോൻമാർഗ്, തെക്കൻ കശ്മീരിലെ കൊക്കർനാഗിലെ ദക്സും കോങ്ദൂരി തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും ഗുൽമാർഗിലെ അഫർവത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നേരത്തേയുള്ള മഞ്ഞുവീഴ്ച കാരണം താഴ്വരയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉയർന്ന ചുരങ്ങളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. സാധന (കുപ്വാരയെ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ (എൽ.ഒ.സി) താങ്ധറിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പർവത ചുരം), ബന്ദിപ്പോരയെയും ഗുരേസുമായും എൽ.ഒ.സിയിലെ സോജിലയുമായും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റസ്ദാൻ ചുരം; താഴ്വരയെ ലഡാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചുരം എന്നിവിടങ്ങളിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സിന്താൻ ചുരം, പിർ കി ഗലി എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും മഞ്ഞുവീഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. താഴ്വരകളായ ജമ്മുവിലെ കിഷ്ത്വാർ, പൂഞ്ച് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ചുരങ്ങളും മഞ്ഞിൽ മൂടിയിട്ടുണ്ട്.
പർവതങ്ങളിലെ മഞ്ഞുവീഴ്ച താഴ്വരയിലേക്ക് ശൈത്യകാലത്തിെൻറ തുടക്കത്തിൽ ഉൽസവാന്തരീക്ഷമാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാത്രി താപനില 10 ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞു. ശ്രീനഗർ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഗുൽമാർഗ് ഹെൽത്ത് റിസോർട്ടിൽ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ സബ്-സീറോ താപനില രേഖപ്പെടുത്തി, കുറഞ്ഞ താപനില മൈനസ് 0.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തി, കുറഞ്ഞ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ 6.4 ഡിഗ്രി കുറവാണ്.
ടൂറിസം മേഖലയായ പഹൽഗാമിൽ രാത്രി 0.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ 4.5 ഡിഗ്രി കുറവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഗുൽമാർഗിൽ പരമാവധി താപനില 4.4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ 12.1 ഡിഗ്രി കുറവാണ്. പഹൽഗാമിൽ പരമാവധി താപനില 9.2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്, ഇത് സാധാരണയേക്കാൾ 13.2 ഡിഗ്രി കുറവാണ്. ഉയർന്ന ഉയരത്തിലുള്ള സോജില ചുരത്തിൽ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ സബ്-സീറോ താപനില മൈനസ് 8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
താഴ്വരയിലെ സമതലങ്ങളിൽ പകലും രാത്രിയും താപനില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച ശ്രീനഗറിൽ പരമാവധി താപനില 12.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തി, സാധാരണയേക്കാൾ 13 ഡിഗ്രി കുറവ്. ശ്രീനഗറിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാത്രി താപനില 9 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു, സാധാരണയേക്കാൾ രണ്ട് ഡിഗ്രി കുറവ്. മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മഴയും കാരണം ശ്രീനഗർ-ജമ്മു, ശ്രീനഗർ-പൂഞ്ച്, ശ്രീനഗർ-കിഷ്ത്വാർ ഹൈവേകളും ഗതാഗതത്തിനായി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി പഹൽഗാമിലെ ജനത വിരുന്നൊരുക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ശൈത്യത്തിന്റെ വരവ് വേനലിലുണ്ടായ മുറിവുകൾ ഉണക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണവർ.
