    Travel News
    Travel News
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 1:20 PM IST

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം​ ക​വ​ർ​ന്ന് ഉ​പ്പു​കു​ളം മ​ല​നി​ര​ക​ൾ

    പാ​ല​ക്കാ​ട്-​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര​യി​ടം
    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം​ ക​വ​ർ​ന്ന് ഉ​പ്പു​കു​ളം മ​ല​നി​ര​ക​ൾ
    അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ: കോ​ട വി​രി​ച്ച് വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ക​യാ​ണ് ഉ​പ്പു​കു​ളം മ​ല​നി​ര​ക​ൾ. പാ​ല​ക്കാ​ട്-​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​മ​നോ​ഹ​ര​യി​ടം. മ​ല​നി​ര​ക​ളു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​വോ​ളം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ്ര​കൃ​തി ഒ​രു​ക്കി​യ സ​മ്മാ​ന​മാ​ണ് ഉ​പ്പു​കു​ള​ത്തു​ള്ള ആ​ന​പ്പാ​റ. മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ അ​ടി​ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന കോ​ട​മ​ഞ്ഞാ​ണി​വി​ടു​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണീ​യ​ത.

    മു​ണ്ട​കു​ളം ആ​ന​പ്പാ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് നോ​ക്കി​യാ​ൽ പ​ച്ച​പ്പ​ട്ട് പോ​ലെ തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ്പു​കു​ളം, പൊ​ൻ​പാ​റ, കി​ള​യ​പ്പാ​ടം, പി​ലാ​ച്ചോ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​സ്വ​ദി​ക്കാം. ഇ​ട​മ​ല​യി​ൽ കേ​റി നി​ന്നാ​ൽ ചു​റ്റു​പ്പാ​ടു​മു​ള്ള ഉ​യ​ർ​ന്ന കോ​ട്ട​മ​ല, ചി​ത്ത​മ​ല, വ​ട്ട​മ​ല, ചൂ​ളി, അ​ന്താ​വ്, ചോ​ല​മ​ണ്ണ്, ഓ​ല​പ്പാ​റ, മു​ണ്ട​കു​ളം, മ​ല നി​ര​ക​ളും നോ​ക്ക​ത്താ ദു​ര​ത്തെ കാ​ഴ്ച​ക​ളും ക​ണ്ണി​ന് കു​ളി​ർ​മ​യേ​കു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന ഒ​രു ത​രം​ചെ​ടി ഇ​ട​മ​ല​യി​ലെ പാ​റ​കെ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ത​ഴ​ച്ച് വ​ള​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യും കാ​ണാം. സാ​ഹ​സി​ക യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ല്ല​സി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഒ​രു ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ട​മ​ല.

    രാ​വി​ലെ​യും വൈ​കു​ന്നേ​ര​വും വീ​ശി​യ​ടി​ക്കു​ന്ന ഇ​ളം ത​ണു​പ്പു​ള്ള കാ​റ്റ് ഏ​വ​രു​ടെ​യും മ​നം​കു​ളി​ർ​പ്പി​ക്കും. ഉ​പ്പു​കു​ളം ചൂ​ളി​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന് ആ​ന​പ്പാ​റ​യി​ലെ​ത്താം. മു​ള​ക്കാ​ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​ത്ത​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. മു​ൻ​കാ​ല​ത്ത് പാ​റ​ക്കൂ​ട്ടം നി​റ​ഞ്ഞ ച​വി​ട്ടു​പാ​ത​ക​ൾ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ന്റെ കു​റ​ച്ച് ഭാ​ഗ​വും കൂ​ടി ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യാ​തൊ​രു പ്ര​യാ​സ​വു​മി​ല്ലാ​തെ ആ​ന​പ്പാ​റ​യി​ലെ​ത്താം. വെ​ള്ള​ചാ​ട്ട​പ്പാ​റ​യി​ൽ വെ​ള്ള​ചാ​ട്ടം കാ​ണാ​ൻ ര​ണ്ട് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ന​ട​ന്ന് പോ​ക​ണം.

    സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 2500 അ​ടി ഉ​യ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ട​മ​ല​യും ആ​ന​പ്പാ​റ​യും സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഉ​പ്പു​കു​ളം മ​ല​യോ​ര​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് കേ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ​വ​ർ സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ദൂ​രെ ദി​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സം​ഘം ചേ​ർ​ന്നും മ​റ്റും ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​ത് പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര​യു​ടെ ‘മി​നി മൂ​ന്നാ​ർ’ എ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​ന​പ്പാ​റ​യെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടൂ​റി​സ​ത്തി​നു​ള്ള വ​മ്പി​ച്ച സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണ് ഉ​പ്പു​കു​ളം മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല. ഏ​താ​നും കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലു​ള്ള വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​പ്പാ​റ​യും ഇ​ട​മ​ല​യും ഓ​ല​പ്പാ​റ​യും ആ​ന​പ്പാ​റ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് ഏ​റെ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ണം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​തെ ന​ല്ല വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ ഉ​പ്പു​കു​ള​ത്തെ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    TAGS:palakadTravel destinationUppukulam Hill
