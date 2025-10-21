Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    21 Oct 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    21 Oct 2025 8:13 AM IST

    സഞ്ചാരികളേ, പുഴകളിലും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലും അപകടം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്...

    വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​പ​ക​ട​ഭീ​ഷ​ണി
    Travelers,Danger,Lurks,Rivers,Waterfalls,വെള്ളച്ചാട്ടം, യാത്രക്കാർ, അപകടം
    മേ​പ്പാ​ടി ക​ടൂ​ർ ചോ​ല​മ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ കു​ളി​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    മേ​പ്പാ​ടി: ഒ​ഴി​വു​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന മേ​പ്പാ​ടി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​ഴ​ക​ളി​ലും ചെ​റു വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​പ​ക​ടം ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പു​ഴ​ക​ളി​ലും ചെ​റു വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മൊ​ക്കെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഒ​രു സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​മെ​ടു​ക്കാ​തെ ഇ​റ​ങ്ങി കു​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​വി​ധ സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​മി​ല്ല.

    ചോ​ല​മ​ല പാ​ല​ത്തി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പു​ഴ​ക​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വം, പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ളും ക​യ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം ഒ​ന്നും അ​റി​യാ​തെ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട് മ​രി​ച്ച​വ​ർ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്.ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക തു​ട​ങ്ങി​യ അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രി​ൽ അ​ധി​ക​വും. എ​ള​മ്പി​ലേ​രി, ചോ​ല​മ​ല, താ​ത്തി​ലോ​ട്, ക​ള്ളാ​ടി എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    ഇ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ അ​പ​ക​ടം പ​തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ളോ മ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ഒ​ന്നും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വി​ലി​ല്ല.ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ണ്ട അ​ടി​യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ഡി.​ടി.​പി.​സി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

