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    Travel News
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 9:50 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 9:50 AM IST

    മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി റൂ​ട്ടി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും അ​നു​മ​തി

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    മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി റൂ​ട്ടി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും അ​നു​മ​തി
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    ഊ​ട്ടി: മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി റൂ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ്ടും ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തി​ൽ ജ​നം ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ൽ. ന​ട​പ​ടി​യെ മ​സി​ന​ഗു​ഡി ഭാ​ഗ​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള, ക​ർ​ണാ​ട​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ല​ഗി​രി​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ വ​ഴി മു​തു​മ​ല-​മ​സി​ന​ഗു​ഡി വ​ഴി വ​ന്ന് മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി മ​ല​മ്പാ​ത വ​ഴി ഊ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

    മ​സി​ന​ഗു​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഊ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​നു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന വ​ഴി​യും ഈ ​പാ​ത​യാ​ണ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഊ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ വ​ഴി പോ​കാ​നേ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ളൂ. ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി റോ​ഡ് വ​ഴി സ​ഞ്ചാ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഊ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ൽ 28 മു​ത​ലാ​ണ് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പാ​ര​ത്തെ​യും ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും ബാ​ധി​ച്ച​താ​യും മ​സി​ന​ഗു​ഡി ഭാ​ഗ​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​തി​നാ​ൽ മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി റോ​ഡ് വ​ഴി ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ജൂ​ൺ 20 മു​ത​ൽ മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി റോ​ഡ് വ​ഴി ഊ​ട്ടി​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 28 മു​ത​ൽ വീ​ണ്ടും വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​നി​ടെ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മു​ത​ലാ​ണ് വീ​ണ്ടും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​സി​ന​ഗു​ഡി സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ക​ട​ക​ൾ, ജീ​പ്പ് സ​ഫാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:masinagudiTourist vehicles​Travel News
    News Summary - മ​സി​ന​ഗു​ഡി-​ക​ല്ല​ട്ടി റൂ​ട്ടി​ൽ ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും അ​നു​മ​തി
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