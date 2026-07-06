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    Travel News
    Posted On
    date_range 6 July 2026 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 11:35 AM IST

    വി​ക​സ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ഇടുക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ

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    വി​ക​സ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ഇടുക്കി ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ
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    മീ​ൻ​മു​ട്ടി​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: വി​ക​സ​ന​മി​ല്ലാ​തെ മ​​ല​യോ​ര ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​ലം​ഭാ​വ​വും​മൂ​ലം പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ കൈ​വി​ടു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ​ല​തും ഫ​യ​ലി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ന​വീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ പ​ല​യി​ട​ത്തും പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും കാ​ടു​ക​യ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വും കു​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചും പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വെ​ളി​ച്ചം ക​ണ്ടി​ല്ല. കു​റി​യ​ന്നൂ​ർ അ​രു​വി​ക്കു​ഴി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു​വെ​ങ്കി​ലും ആ​ളു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​ണി​യാ​ർ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ദ്ധ​തി കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മ​ല്ല. മീ​ൻ​മു​ട്ടി​പ്പാ​റ വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ടം പോ​ലു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ ദി​ശാ​സൂ​ച​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ളോ സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ വ​ല​ക്കു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​ജ​റ്റ് ടൂ​റി​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​വു​ന്ന ഇ​ട​മാ​യി ഗ​വി മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗ​വി കാ​ണു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​യി നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ ദി​വ​സ​വും വ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. തേ​ക്ക​ടി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന വി​ദേ​ശ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഗ​വി​യി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജ് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഗ​വി​യി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​ക്കാ​ത്ത​തും ത​ക​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന പാ​ത​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് മ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ യാ​ത്ര അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ൽ വ​ൻ തി​ര​ക്കാ​ണ്. യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി ആ​ളു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ബ​സു​ക​ൾ ഇ​തു​വ​ഴി ഓ​ടു​ന്ന​ത്.

    കു​റ​ഞ്ഞ സ​മ​യം കൊ​ണ്ട് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​സ്ഥ​ല​മാ​യി മാ​റി​യ അ​ട​വി​യെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച നി​ല​യാ​ണ്. അ​ട​വി​യി​ലെ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര സ​വാ​രി ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. അ​ട​വി​യി​ലെ ഹൈ​ടെ​ക് കോ​ട്ടേ​ജു​ക​ളും ത​ക​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മ​മാ​യ ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലും വ​ലി​യ വീ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​മ്പാ ന​ദി​യി​ലെ ബോ​ട്ട് സ​വാ​രി പ​ദ്ധ​തി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പെ​രു​ന്തേ​ന​രു​വി​യി​ലേ​ക്കും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞു. മു​ക​ളി​ൽ ഡാം ​വ​ന്ന​തോ​ടെ പാ​റ​യി​ടു​ക്കി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള വെ​ള്ള​മൊ​ഴു​ക്കി​ന്‍റെ ശ​ക്തി കു​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും കു​റ​ഞ്ഞു വ​ന്നു. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് പെ​രു​ന്തേ​ന​രു​വി​യി​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും കാ​ടു​ക​യ​റി​യ സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

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    News Summary - Tourist destinations in Idukki district remain undeveloped
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