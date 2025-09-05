Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 12:04 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 12:04 PM IST

    വൈ​ബാ​ണ് ചു​ര​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ

    കോ​ട​മ​ഞ്ഞും മ​ഴ​യും പെ​യ്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നും നാ​ടി​ന്റെ ത​നി​മ​യു​ള്ള വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ചു​രം​ക​യ​റു​ന്ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു ഹ​ബ്ബാ​യി വ​യ​നാ​ട് മാ​റി​യ​ത് അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​ണ്. 2131 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള, ഒ​മ്പ​തു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​വ​സി​ക്കു​ന്ന വ​യ​നാ​ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ 10 ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി, വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ 25 ശ​ത​മാ​ന​വും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നാ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് അ​ധി​ക കാ​ല​മൊ​ന്നും ആ​യി​ട്ടി​ല്ല.


    ഈ ​മേ​ഖ​ല​യെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന​മാ​യും ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ഇ​ന്നു​ള്ള​ത്. ഹ​രി​ത മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മ​ല​ക​ളും അ​രു​വി​ക​ളും വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ഡാ​മു​ക​ളും തീം​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ട​ങ്ങി​യ നാ​ടി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ്ണീ​ര​ണി​യി​ച്ച ഒ​രു മാ​ഹാ​ദു​ര​ന്തം വേ​ട്ട​യാ​ടി​യി​ട്ട് ഒ​രു വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ മൊ​ത്തം വി​സ്തൃ​തി​യു​ടെ ആ​റു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ (125.96 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ) മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​രു​ൾ​പൊ​ട്ട​ലി​ന്റെ ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ങ്കി​ലും വ​യ​നാ​ട് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ത​ക​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണം അ​ന്ന് ടൂ​റി​സ​ത്തെ കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചു.

    ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഉ​രു​ൾ നാ​ശം വി​ത​ച്ച​പ്പോ​ൾ തെ​റ്റാ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം വി​ദേ​ശ, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തി​ൽ പി​റ​കോ​ട്ട​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യ​തി​ന് ശേ​ഷം മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ 20 കോ​ടി​യ​ല​ധി​കം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് ടൂ​റി​സ​ത്തി​നും അ​നു​ബ​ന്ധ മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ക്കും അ​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. ടൂ​റി​സ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലേ​ക്കും ദു​രി​ത​ത്തി​ലേ​ക്കും കൂ​പ്പു​കു​ത്തി. നാ​ലാ​യി​ര​ത്തോ​ളം റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും ഹോം ​സ്റ്റേ​ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ആ ​ദു​ര​ന്ത ഓ​ർ​മ​ക​ളെ പ​തി​യെ വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി മാ​ന​സി​ക​മാ​യി ത​ക​ർ​ന്നു​പോ​യൊ​രു ജ​ന​ത​യെ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ടും നാ​ട്ടു​കാ​രും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വു​മെ​ല്ലാം.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ടം

    ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ റി​സോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ - വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടു​ത​ൽ. കോ​വി​ഡാ​ന​ന്ത​ര കാ​ല​ത്ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ടം കൂ​ടി​യാ​യി വ​യ​നാ​ട് മാ​റി. ഗ​ൾ​ഫി​ലും യൂ​റോ​പ്പി​ലു​മു​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ദ്യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഇ​ടം വ​യ​നാ​ടാ​യി മാ​റി​യി​ട്ട് അ​ധി​ക കാ​ലം ആ​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്നും കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യി വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ഹ​രി​ത ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഇ​ന്ന് വ​യ​നാ​ടി​നെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ഴി​യ​ണം ചു​ര​ത്തി​ലെ ഊ​രാ​ക്കു​ടു​ക്ക്

    ചു​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്താ​നു​ള്ള വ​ഴി വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. മൂ​ന്ന് ചു​ര​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ലെ രാ​ത്രി​യാ​ത്രാ നി​രോ​ധ​ന​വും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കു​റ​ച്ചൊ​ന്നു​മ​ല്ല ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ക​ണ്ണ​ഞ്ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹാ​രി​ത​യി​ലേ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​റും ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പു​മെ​ല്ലാം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മാ​ടി​വി​ളി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ​ട്രെയിനും വി​മാ​ന​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് റോ​ഡ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ആ​ശ്ര​യ​മെ​ന്ന സ​ത്യം പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്നു.


    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ​യ​നാ​ട്-​താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സ​മാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്. ബ​ദ​ൽ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ​ഴ​ക്ക​വും ത​ഴ​ക്ക​വു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും എ​ല്ലാം ചു​വ​പ്പു​നാ​ട​യി​ൽ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. യാ​​ത്രാ​ദു​രി​തം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യെ​ങ്കി​ലും ബ​ദ​ൽ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​യ​നാ​ട​ൻ ജ​ന​ത​യോ​ടും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളോ​ടും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്രൂ​ര​ത​യാ​വും അ​ത്.

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളേ ഇ​തി​ലെ...

    ല​ക്കി​ടി മു​ത​ല​ങ്ങോ​ട്ടു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യോ​രം പോ​ലും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​നു​ഷ്യ​രെ കൊ​ണ്ടു സ​ജീ​വ​മാ​ണി​ന്ന്. ഉ​പ്പി​ലി​ട്ട​ത് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്തു​വ​ണ്ടി​ക്കാ​ര​ൻ മു​ത​ൽ ഫൈ​വ് സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ വ​രെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ദു​ര​ന്തം വി​ത​ച്ച ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മു​ക്ത​മാ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​നാ​ട്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കാ​ത്ത് അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ഹ​രി​ത​ഭൂ​മി ഇ​പ്പോ​ഴു​മു​ള്ള​ത്. ക​ൺ​നി​റ​യെ വ​യ​നാ​ട് ക​ണ്ടാ​സ്വ​ദി​ച്ച് ചു​ര​മി​റ​ങ്ങു​ന്ന ഓ​രോ​രു​ത്ത​രോ​ടും ഈ ​നാ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​തും വീ​ണ്ടും കാ​ണാം എ​ന്നു ത​ന്നെ​യാ​ണ്.


    വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് മു​ന്തി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന - ഡി.​ആ​ർ. മേ​ഘ​ശ്രീ ക​ല​ക്ട​ർ, വ​യ​നാ​ട്

    വ​യ​നാ​ട് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ത്തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും ഡി.​ടി.​പി.​സി​യും ജി​ല്ലാ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​വും വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ചു​രം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഴ മാ​റു​ന്ന​തോ​ടെ ടൂ​റി​സ​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന.

    സം​ഷാ​ദ് മ​ര​ക്കാ​ർ -ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വ​യ​നാ​ട്.

    ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കി​യു​ള്ള ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളും വ​ള​രെ വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന ജി​ല്ല​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്താ​നും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ ക​ഴി​യു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​ത് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​താ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ യാ​തൊ​രു ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ടി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ യാ​തൊ​രു പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    എ​ൻ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് - ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, വൈ​ത്തി​രി വി​ല്ലേ​ജ് റി​സോ​ർ​ട്ട്, വ​യ​നാ​ട്

    ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ ത​ന്നെ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ടൂ​റി​സം രം​ഗം കു​ത്ത​നെ വ​ള​രും. ലോ​ക​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ട​ക്കം വ​യ​നാ​ട് ഇ​ഷ്ട​ഭൂ​മി​യാ​ണ്. രാ​ത്രി​യാ​ത്ര നി​രോ​ധ​നം നീ​ക്ക​ൽ, ചു​രം ബ​ദ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ, വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള റെ​യി​ൽ​പാ​ത, തു​ര​ങ്ക പാ​ത എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം കാ​ല​താ​മ​സ​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ വെ​ല്ലു​ന്ന ടൂ​റി​സം വ​രു​മാ​നം നേ​ടാ​ൻ ഈ ​കൊ​ച്ചു ജി​ല്ല​ക്ക് ക​ഴി​യും.

    നി​ഷി​ൻ ത​സ്ലീം - ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, മൊ​റി​ക്കാ​പ്പ് റി​സോ​ർ​ട്സ്

    എ​ല്ലാ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും ഒ​ര​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​ര​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ആ​യി​ത്തീ​രാ​റു​ണ്ട് എ​ന്ന​താ​ണ് അ​നു​ഭ​വം. കൊ​റോ​ണക്കാ​ല​ത്തു വീ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പി​ൽ​ക്കാ​ല​ത്ത് മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി ന​മ്മു​ടെ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കും ഇ​വി​ടു​ത്തെ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഒ​ഴു​കി​യ ഒ​രു കാ​ലം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭീ​തി​യു​ള​വാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രെ ന​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്.

    ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ - മാ​നേ​ജ​ർ, ഉ​പ​വ​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ട്, ല​ക്കി​ടി

    നി​കു​തി​യി​ന​ത്തി​ൽ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര ശു​ഷ്കാ​ന്തി ഉ​ണ്ടാ​വാ​റി​ല്ല. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം റോ​ഡി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്തര ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വണം. ബദൽ റോ​ഡ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കണം. നി​ർ​മാ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ​ത​ന്നെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കണം.

    ഡോ. ​താ​ഹി​ർ ക​ല്ലാ​ട്ട് - ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ക​ല്ലാ​ട്ട് റി​സോ​ർ​ട്ട്

    വ​യ​നാ​ട് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്തം വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ക​മാ​യി​രു​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തെ ചി​ല മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​യ​നാ​ട് മു​ഴു​വ​ൻ തീ​ർ​ന്നു​വെ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ വ​ലി​യ ആ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് തു​ര​ങ്ക പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​സ​ക്തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ത്രി​യാ​ത്രാ നി​രോ​ധ​നം കൂ​ടി നീ​ക്കി​യാ​ൽ വ​യ​നാ​ട് ടൂ​റി​സം ഹ​ബ്ബാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    എം.​ജെ. സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ - സെ​ക്ര​ട്ട​റി, വ​യ​നാ​ട് ടൂ​റി​സം ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ

    ഉരു​ൾ​പൊ​ട്ട​ൽ വ​യ​നാ​ടി​നെ മൊ​ത്തം ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ്ര​ശ്ന​മാ​യി പ​ർ​വ​തീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ര​വ് കു​റ​യു​ക​യും അ​ത് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്ന ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​കൃ​തി​ദു​ര​ന്ത​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ന്ന​ല്ല ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കാ​റു​ള്ള പ്ര​തി​ഭാ​സം ആ​ണെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ പ​ർ​വ​തീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഷാ​ന​വാ​സ് - ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ, വൈ​ത്തി​രി പാ​ർ​ക്ക്

    പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​വോ​ളം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് എ​ന്റെ വ​യ​നാ​ട്. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്പ​ത്താ​യ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ ത​ള​ർ​ത്തു​ന്ന വ്യാ​ജ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യാ​ൽ ത​ന്നെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തും. നി​ല​വി​ൽ ചു​ര​ത്തി​ലോ മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലോ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യ​ത്തെ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഏ​വ​രെ​യും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    അ​ജി​ൻ​സ് ഏ​ലി​യാ​സ് - ഹെ​ഡ്, സെ​യി​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, മൗ​ണ്ട​ൻ ഷാ​ഡോ​സ് റി​സോ​ട്ട്, വ​യ​നാ​ട്.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ടൂ​റി​സം ഹ​ബ്ബാ​യ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ് വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി. ശ​രി​യാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു റോ​ൾ മോ​ഡ​ലാ​കാ​ൻ പ്ര​കൃ​തി അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ച്ച വ​യ​നാ​ടി​ന് ക​ഴി​വു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​കണം. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​വു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​തും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്.

    റ​ഹാ​സ് - മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഹെ​ഡ്, വൈ​ൽ​ഡ് പ്ലാ​ന​റ്റ്

    വ​യ​നാ​ട് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യാ​ണ്. ടൂ​റി​സ​ത്തെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ചെ​റി​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലും പ​ർ​വ​തീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വ​രാ​ൻ മ​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. ഇ​വ​യെ ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ കൃ​ത്യ​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്കര​ണം അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്.

    ജീ​വ​ൻ അ​ബ്ര​ഹാം - ഫൗ​ണ്ട​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യു​ണീ​ക് ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി (മ​ഞ്ഞൂ​റ സാ​ഡ്‍ല​സ് റി​സോ​ർ​ട്ട്)

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണ് വ​യ​നാ​ട്. അ​നാ​വ​ശ്യ ഭീ​തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​തെ വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ ലോ​ക​ത്തി​നു മു​മ്പി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്. ടൂ​റി​സം രം​ഗ​ത്തെ അ​നാ​വ​ശ്യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യെ ബാ​ധി​ക്കും. ഊ​തി​വീ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ടം​കൊ​ടു​ക്കാ​തെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഇ​രു​കൈ​യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വേ​ണ്ട​ത്.

    ഉ​സ്മാ​ൻ മ​ദാ​രി (ബീ ​ക്രാ​ഫ്റ്റ് ഹ​ണി മ്യൂ​സി​യം -വൈ​ത്തി​രി)

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൊ​തു​കാ​ല​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വ​യ​നാ​ടി​നെ മാ​ത്രം പ​ർ​വ​തീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​ശ്ന​ബാ​ധി​ത മേ​ഖ​ല​യെ​ന്ന് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണി​ന്ന്. അ​തേ​സ​മ​യം, യ​ഥാ​ർ​ഥ്യം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ടൂ​റി​സം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ഏ​റെ​യാ​ണ്. താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​മാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി. സ​മാ​ന്ത​ര ചു​ര​ങ്ങ​ളാ​യ കു​റ്റ്യാ​ടി, പേ​ര്യ, വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് പാ​ത​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​യോ​ഗ്യ​മാ​ക്കി​യാ​ൽ വ​ള​രെ പെ​​െട്ട​ന്ന് പ​രി​ഹ​ര​മാ​കും.





