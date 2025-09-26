2025 ലെ പ്രവാസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മികച്ച രാജ്യങ്ങൾ

2025 ലെ പ്രവാസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മികച്ച രാജ്യങ്ങൾtext_fields
മുമ്പെന്നത്തേക്കാളും കൂടുതലായി ആളുകൾ ജന്മദേശം വിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു. വേൾഡ് മൈഗ്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ 3.6% അന്താരാഷ്ട്ര കുടിയേറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നത് വെല്ലുവിളികളുയർത്തുന്ന താണെങ്കിലും മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യം ലഭ്യമാകുന്നു എന്നതാണ്. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു സർവേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുന്ന പ്രധാനഘടകമാണ് പണം.
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ആഗോള കമ്യൂണിറ്റിയായ നേഷൻസ് ഒരു സർവേ നടത്തി. 172 വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 10,000ത്തിലധികം പ്രവാസികൾക്കിടയിലായിരുന്നു സർവേ. ഈ വർഷം, ജീവിത നിലവാരത്തിനും സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പവും ശക്തമായ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം, വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിത ധനസൂചികയും മൊത്തത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തിനും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ നേടിയ രാജ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മികച്ച ജീവിതരീതിയും പ്രതിഫലവും സ്ഥിതാമസ സൗകര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പത്തു രാജ്യങ്ങളാണുളളത്. ജി.സി.സി യിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രമാണ്. 1.പാനമ, 2.കൊളംബിയ. 3.മെക്സികോ,4.തായ്ലൻഡ്, 5.വിയറ്റ്നാം 6. ചൈന 7. യു.എ.ഇ 8. ഇന്തോനേഷ്യ 9. സ്പെയിൻ 10. മലേഷ്യ
1. പാനമ
46 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള പാനമ, സർവേയിലെ അഞ്ച് പ്രധാന സൂചികകളിലും ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടം നേടി - വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നാമത്, പ്രവാസികൾക്ക് സ്ഥിരതാമസമാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിലും അവശ്യകാര്യങ്ങളിലും (വീടുകൾ, മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ പോലുള്ളവ) രണ്ടാം സ്ഥാനം, ജീവിത നിലവാരത്തിലും വ്യക്തിഗത ധന സൂചികയിലും മൂന്നാം സ്ഥാനം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്രീലാൻസർമാർ, ഡിജിറ്റൽ നാടോടികൾ, വിരമിച്ചവർ എന്നിവർക്കിടയിൽ ജനപ്രിയ രാജ്യമാണ് പാനമ, അതിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തെയും പുറം പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിലമതിക്കുന്ന ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു.ടുകാനുകൾ, കുരങ്ങുകൾ, ഇഗ്വാനകൾ, അഗൂട്ടികൾ, പക്ഷികൾ, ചിത്രശലഭങ്ങൾ എന്നിവയെ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഈ സമൃദ്ധമായ കാടിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള നാടാണ് പാനമ.
മോറില്ലോ ബീച്ച് ഇക്കോ റിസോർട്ടിന്റെ ഉടമയും നടത്തിപ്പുകാരിയുമായ അമേരിക്കക്കാരിയായ കാരി മാക്കി. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശം വളരെ വിദൂരമായതിനാൽ റിസോർട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അതിഥികളെ ഒഴികെ മറ്റാരെയും ഞങ്ങളുടെ ബീച്ചിൽ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കാണാനാകൂ, അതിനാൽ ഒരിക്കലും തിരക്കില്ല, അന്തരീക്ഷം എപ്പോഴും മനോഹരവുമാണ്. പക്ഷിപ്രേമികൾക്ക് ഇതൊരു സ്വപ്നമാണ്, കാൽനടക്കാർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്, എല്ലായിടത്തും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞതിനാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അനുഭൂതി നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്! എന്നിരുന്നാലും, വനനശീകരണം ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും പരിസ്ഥിതിയെ ബഹുമാനിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാടാണ് പാനമ. വിവിധതരം സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ആവാസകേന്ദ്രം കൂടിയാണിത്.
2. കൊളംബിയ
രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള കൊളംബിയ,വ്യക്തിഗത ധന സൂചികയിൽ (രണ്ടാം) മികച്ച സ്കോർ നേടി, സ്ഥിരതാമസമാക്കാനുള്ള എളുപ്പം (മൂന്നാം) എന്നിവയിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടി. കുറഞ്ഞ ജീവിതച്ചെലവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി, പ്രവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ആളുകൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 80 ശതമാനം പേർക്കും രാജ്യത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുകയും വീട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കൊളംബിയക്കാർ ഊഷ്മളരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നവരും ജിജ്ഞാസുക്കളുമാണ്, ഇത് അവരെ അത്ഭുതകരമായ അയൽക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമാക്കുന്നു," പത്ത് വർഷം മുമ്പ് യുകെയിൽ നിന്ന് കാർട്ടജീനയിലേക്ക് താമസം മാറിയ പോർട്ടിയ ഹാർട്ട് ഇപ്പോൾ ടൗൺഹൗസ് കാർട്ടജീന എന്ന ബോട്ടിക് ഹോട്ടൽ സ്വന്തമാക്കി. "ഇവിടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ വശങ്ങൾ കുടുംബത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്, അതിനാൽ എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ശിപാർശ വലുതും ഉച്ചത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു കൊളംബിയൻ കുടുംബത്തെ കണ്ടെത്തി സ്വയം ദത്തെടുക്കുക എന്നതാണ്." എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ലേബൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും കഴിയുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
വടക്കുകിഴക്കൻ കൊളംബിയയിലെ സംരക്ഷിത ഗ്രാമീണ ഗ്രാമമായ ബാരിചാരയാണ് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അവധിക്കാല സ്ഥലം. വർഷം മുഴുവനും മികച്ച കാലാവസ്ഥയും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചില റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. കോഫി മേഖല സന്ദർശിക്കാനും ലോസ് ലാനോസിന്റെ സമതലങ്ങളിൽ കുതിരസവാരി നടത്താനും അവർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ ബഹുജന ടൂറിസം താരതമ്യേന സ്പർശിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
3. മെക്സിക്കോ
മെക്സിക്കോ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്, ഉയർന്ന സൗഹൃദ സംസ്കാരത്താൽ അതിന്റെ റാങ്കിങ് ഉയർന്നു. ആഗോള ശരാശരിയേക്കാൾ 20 ശതമാനം കൂടുതൽ നിരക്കിൽ സ്വാഗതം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നു.ആളുകൾ, സംസ്കാരം, ഭക്ഷണം, അത്ഭുതകരമായ സൗന്ദര്യം, ജീവിതച്ചെലവ്, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ മികച്ച കാരണങ്ങളാണ്, പ്ലായ ഡെൽ കാർമെനിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ ഉടമയായ അമേരിക്കക്കാരനായ ഡേവിഡ് ബി റൈറ്റ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് എവിടെനിന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പറുദീസയിൽ ജീവിച്ചുകൂടാ?
രാജ്യത്തിന്റെ പല പ്രദേശങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിലും, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാര ഭാഷയാണെങ്കിലും സ്പാനിഷ് പഠിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.മിക്ക അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് മെക്സിക്കോ ജീവിതമെന്നാണ് പ്രവാസികളുടെ വിലയിരുത്തൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ആ കുറഞ്ഞ ജീവിതച്ചെലവ് സമുദ്രക്കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്, അവർ പറയുന്നു. വിദൂരമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി സമീപ വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പരാമർശിക്കുന്നു.
യുകാറ്റൻ ഉപദ്വീപിലെ സെനോട്ടുകൾ, ഹസീൻഡകൾ, ചിചെൻ ഇറ്റ്സ പോലുള്ള മായൻ സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളായി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു, പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ കാബോയെ "ലോകത്തിലെ അക്വേറിയം" എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സമുദ്രജീവികളും തീരത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയുള്ള തിമിംഗലങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും ഇവിടത്തെ സവിശേഷതയാണ്.
4. തായ്ലാൻഡ്
തായ്ലാൻഡ് മൊത്തത്തിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ്, ഓവറോൾ ഹാപ്പിനസ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം), വ്യക്തിഗത ധന സൂചികയിൽ (മൂന്നാം സ്ഥാനം) എന്നിവയിൽ മികച്ച സ്കോർ നേടി. പ്രവാസികൾക്കും ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും പ്രാദേശിക സൗഹൃദത്തിലും ആദ്യ പത്തിലുള്ള നാടാണ്. യാത്ര ചെയ്യാൻ ഇത്രയും സ്വാഗതാർഹവും സുരക്ഷിതവും മനോഹരവുമായ മറ്റൊരു രാജ്യം എനിക്കറിയില്ല, കോ താവോയിൽ ഒരു വർഷം താമസിക്കുകയും ഫൂക്കറ്റിൽ വിജയകരമായ ഒരു ട്രാവൽ പിആർ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്ത നതാഷ എൽഡ്രെഡ് പറഞ്ഞു. കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രകളും ശാന്തമായ ബീച്ചുകളും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, കടകൾ, വിമാനത്താവളം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സംയോജനം അവർക്ക് ഫുക്കറ്റിനെ അനുയോജ്യമാക്കി
പേജ് ട്രാവലർ എന്ന ബ്ലോഗ് എഴുതുകയും കോവിഡ് സമയത്ത് ബാങ്കോക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആമി പോൾട്ടൺ, തായ്ലൻഡിലെ പ്രവാസി സമൂഹം വലുതും പിന്തുണ നൽകുന്നതുമാണെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ, ഭക്ഷണം, സൗഹൃദപരമായ ആളുകൾ, വിശ്രമകരമായ ജീവിതരീതി എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ആകർഷിച്ചുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സ്വന്തം രാജ്യക്കാരേക്കാൾ ഉയർന്ന പരിഗണന പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് തായ്ലാൻഡ്. തദ്ദേശീയരെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഉയർന്ന വേതനമാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന രാജ്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നത്. നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ പോലും പ്രവാസികൾക്ക് ഇളവുനൽകുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, രാജ്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുക, തുറന്ന ഹൃദയവും വിശാലമായ മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുക, എന്നതാണ് പരമപ്രധാനം.
ബാങ്കോക്കിലും ചിയാങ് മായ്, ഫുക്കറ്റിലും തായ്ലൻഡിന് ആകർഷണങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല, പക്ഷേ അത്ര അറിയപ്പെടാത്ത ദ്വീപുകളോ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളോ സന്ദർശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംതൃപ്തി നൽകും. ഫാങ് ങ്ഗ ബേയിൽ കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും തെക്കൻ തായ്ലൻഡിലെ ഖാവോ സോക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് സന്ദർശിക്കുന്നതും ഒരു ട്രീ ഹൗസിൽ കുറച്ച് രാത്രികൾ ചെലവഴിക്കാനും ഫുക്കറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഫെസ്റ്റിവൽ പോലുള്ള പ്രാദേശിക ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുമാണ് പ്രവാസികളോട് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നത്.
5. വിയറ്റ്നാം
വിയറ്റ്നാം ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തി, വ്യക്തിഗത ധന സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും മൊത്തത്തിലുള്ള സന്തോഷത്തിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നായ പ്രവാസികൾ സ്പഷ്ടമായ ഊർജ്ജവും ചലനാത്മകതയും വിവരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജീവിതം വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നു, എല്ലായിടത്തും വളരെയധികം വളർച്ചയുണ്ട്, ആളുകൾ അവിശ്വസനീയമാംവിധം ഊർജസ്വലരും സഹായമനസ്കരുമാണ്," ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇവിടെയെത്തി ന്യൂ വേൾഡ് ഫു ക്വോക്ക് റിസോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബെർത്ത പെസിക് പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണവിഭവങ്ങളുടെ പുതുമ, സമൃദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ, എണ്ണയുടെ അളവ് കുറവ് എന്നിവ എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.ഹനോയിയിലെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയായ ഗ്രിൽ ചെയ്ത പന്നിയിറച്ചി വിഭവമായ ബൺ ചാ, അരി നൂഡിൽസ്, ഔഷധസസ്യങ്ങൾ, ഡിപ്പിംഗ് സോസ് എന്നിവ ചേർത്ത് വിളമ്പുന്ന ബൺ ചാ,ആവിയിൽ വേവിച്ച അരി റോളുകൾ, കൂൺ എന്നിവ ചേർത്ത് ക്രിസ്പി സലാഡുകൾ ചേർത്ത ബാൻ ക്യൂൻ എന്നിവയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ. കോഫി പ്രേമികൾക്ക് ഈ രാജ്യം ഒരു സ്വപ്നമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിയറ്റ്നാമീസ് കാപ്പി ഒരു അനിവാര്യ വിഭവമാണ്; അത് വളരെ ശക്തമാണ്, ഉപ്പിട്ട കാപ്പി ഒരു സവിശേഷ വിഭവമാണ്, അവർ പറഞ്ഞു.
വടക്കൻ, മധ്യ, തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ, യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനോ എവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് കാലാവസ്ഥ പരിശോധിക്കണമെന്നത് പ്രധാനമാണ്. പ്രദേശവാസികളുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനായി വിയറ്റ്നാമീസ് പ്രാദേശിക ശൈലികളായ സിൻ ചാവോ (ഹലോ), കാം ഓൺ (നന്ദി) അറിഞ്ഞുവെക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.ഫു ക്വോക്കിൽ ബായ് കെം ബീച്ചിലെ സൺ ബാത്തും സൂര്യാസ്തമയത്ത് തീരത്തെ ചുംബിക്കുന്ന സൺസെറ്റ് ടൗണിലെ വെടിക്കെട്ട് കാണുകയോ ഉൾപ്പെടുന്നു. മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുന്നതിന്റെ അനുഭൂതി ആസ്വദിക്കാൻ അടുത്തുള്ള ബാ നാ ഹിൽസിന്റെ ഗോൾഡൻ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോകുന്നതും വ്യത്യസ്ത അനുഭൂതി സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്.
