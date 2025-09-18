Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    18 Sept 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    18 Sept 2025 12:30 PM IST

    നീ​ല​ഗി​രി​യി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന കു​റി​ഞ്ഞിപ്പൂക്ക​ൾ

    നീ​ല​ഗി​രി​യി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന കു​റി​ഞ്ഞിപ്പൂക്ക​ൾ
    ഓ​വാ​ലി മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ പൂ​ത്ത നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി

    Listen to this Article

    ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​ർ: മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ക്കാ​ലം തു​ട​ങ്ങി. നീ​ല​ഗി​രി മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചെ​റി​യ ഇ​നം കു​റി​ഞ്ഞിപ്പൂക്ക​ളെ ആ​ളു​ക​ൾ മി​നി​യേ​ച്ച​ർ കു​റി​ഞ്ഞി എ​ന്നും ചോ​ള കു​റി​ഞ്ഞി എ​ന്നും വി​ളി​ക്കു​ന്നു.12 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ പൂ​ക്കു​ന്ന നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി ഓ​വേ​ലി വ​ന​ത്തി​ൽ ത​ഴ​ച്ചു​വ​ള​രു​ന്നു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​റി​ഞ്ഞി പ്പൂക്ക​ൾ വി​രി​യാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    കു​റി​ഞ്ഞി​യു​ടെ ഭം​ഗി​യി​ൽ ആ​കൃ​ഷ്ട​രാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഇ​വ കാ​ണാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​വാ​ലി വ​ന​നി​ര​ക​ളി​ൽ പൂ​ത്ത​ത് കാ​ണാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. നീ​ല​ഗി​രി​യു​ടെ അ​വ​ലാ​ഞ്ചി മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും ന​ടു​വ​ട്ടം ക​ല്ല​ടി ചു​രം പാ​ത​യി​ലെ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പൂ​ത്ത​ത് കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    FlowersNilgirisBlooming​Travel News
