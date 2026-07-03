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    Travel News
    Posted On
    date_range 3 July 2026 8:50 AM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 8:52 AM IST

    തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുതിയ വിസ നിയമങ്ങൾ: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

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    തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുതിയ വിസ നിയമങ്ങൾ: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
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    ബാങ്കോക്ക്: ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിസയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടാതെ തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന കാലം അവസാനിച്ചു. വിസ രഹിത പ്രവേശന പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നാലെ, വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പും തായ്‌ലൻഡിൽ എത്തിയതിന് ശേഷവും സഞ്ചാരികൾ പാലിക്കേണ്ട പുതിയ കുടിയേറ്റ നിബന്ധനകൾ തായ്‌ലൻഡ് പുറത്തിറക്കി.

    പുതിയ മാർഗ നിർദേശം, 'വിസ ഓൺ അറൈവൽ' അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവേശന മാർഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾ ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും താമസസ്ഥലത്തിന്‍റെ തെളിവ്, മടക്ക ടിക്കറ്റുകൾ, കൂടാതെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കാണിക്കാൻ ആവശ്യമായ പണം എന്നിവ കൈവശം കരുതേണ്ടതാണ്. ടൂറിസം മേഖലയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നൽകിയിരുന്ന ഇളവുകൾക്ക് ശേഷം, അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് തായ്‌ലൻഡ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

    മാറ്റങ്ങൾ വിശദമായി

    2024 മുതൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വിസ രഹിത പ്രവേശന സൗകര്യം തായ്‌ലൻഡ് ഔദ്യോഗികമായി റദ്ദാക്കി. മെയ് 19ന് തായ് കാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇനി വിസ രഹിത പ്രവേശനത്തിന് പകരം 'വിസ ഓൺ അറൈവൽ' സൗകര്യം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.

    അസർബൈജാൻ, ബെലാറസ്, സെർബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോൾ 'വിസ ഓൺ അറൈവൽ' പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അമേരിക്ക, യു.കെ, ആസ്‌ട്രേലിയ, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങി 54 രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്ക് 30 ദിവസത്തെ വിസ രഹിത പ്രവേശന സൗകര്യം തായ്‌ലൻഡ് തുടർന്നും നൽകുന്നുണ്ട്.

    ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾ കരുതേണ്ട രേഖകൾ

    തായ്‌ലൻഡിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ യാത്രക്ക് മുമ്പും ഇമിഗ്രേഷൻ പരിശോധനാ വേളയിലും താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ കൈവശം വെക്കേണ്ടതാണ്:

    • യാത്ര ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ആറുമാസത്തെ കാലാവധിയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്.
    • സ്ഥിരീകരിച്ച മടക്ക ടിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്.
    • സ്ഥിരീകരിച്ച ഹോട്ടൽ ബുക്കിങുകള്‍ അല്ലെങ്കിൽ താമസസ്ഥലത്തിന്‍റെ രേഖകൾ.
    • വ്യക്തമായ യാത്രാ പദ്ധതി.
    • യാത്രക്ക് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്ന 'തായ്‌ലൻഡ് ഡിജിറ്റൽ അറൈവൽ കാർഡ്' (TDAC).
    • യാത്രയുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യമായ വിസ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശന അനുമതി.
    • 'വിസ ഓൺ അറൈവൽ' സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, കൈവശം ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഒരാൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 20,000 തായ് ബാറ്റ് കൈവശം കരുതണം.

    എല്ലാ യാത്രാ രേഖകളും ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. ഗ്രൂപ്പായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വന്തമായി രേഖകൾ കൈവശം വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

    തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ, ജോലി വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിസ വെയ്‌വർ അല്ലെങ്കിൽ വിസ ഓൺ അറൈവൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. പകരം കൃത്യമായ വർക്ക് വിസ നേടണം. ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർ അന്തിമ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും വിസകളും കൈവശം വെക്കേണ്ടതാണ്.

    തായ്‌ലൻഡ് വിസ നയം മാറ്റം എന്തിന്?

    കോവിഡിനു ശേഷം ടൂറിസം മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ 2024ൽ തായ്‌ലൻഡ് ഉദാരമായ വിസ രഹിത പ്രവേശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഇത് സന്ദർശകരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചെങ്കിലും, ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമലംഘനങ്ങൾ, വിസ ഇളവുകളുടെ ദുരുപയോഗം, അതിർത്തി സുരക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് നയം പരിഷ്കരിക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്.

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    TAGS:travel newsthailandIndiavisa rule
    News Summary - thailand visa rule changed
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