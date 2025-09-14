Begin typing your search above and press return to search.
    14 Sept 2025 1:50 PM IST
    14 Sept 2025 1:52 PM IST

    കൊളുക്ക്മലയിലെ സൂര്യോദയം

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ന്ദ​ര​മാ​യ സ്ഥ​ലം ഏ​തെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ മൂ​ന്നാ​ർ എ​ന്ന് ഞാ​ൻ പ​റ​യും. കാ​ര​ണം എ​ത്ര ത​വ​ണ ക​ണ്ടാ​ലും മ​ടു​ക്കാ​ത്ത പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി​യാ​ൽ അ​നു​ഗ്ര​ഹീ​ത​മാ​ണ് ഈ ​മ​ല​യോ​ര ഭൂ​മി. ക​ട​ൽ നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് ആ​യി​ര​ത്തി അ​ഞ്ഞൂ​റ് മീ​റ്റ​റോ​ളം ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ സു​ഖ​ദ​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മൂ​ന്നാ​റി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​ഘ​ട​ക​മാ​ണ്. മൂ​ന്നാ​ർ എ​ന്ന പേ​ര് ‘മൂ​ന്ന് ആ​റു​ക​ൾ’ (മു​തി​ര​പ്പു​ഴ, നാ​ള​ത്താ​ണി, കു​ണ്ട​ളാ​ർ) സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി ഡാ​മി​ന്‍റെ പ്രൗ​ഢി​യും മു​തി​ര​പ്പു​ഴ​യാ​റി​ലെ ബോ​ട്ട് സ​വാ​രി​യു​ടെ ര​സ​വും രാ​ജ​മ​ല​യു​ടെ മാ​സ്മ​ര പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി​യും വ​ര​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ ഒ​ളി​ഞ്ഞ് നോ​ട്ട​വും ആ​ന​യി​റ​ങ്ക​ൽ ക​ട​വി​ന്‍റെ വ​ന​ഭം​ഗി​യു​മൊ​ക്കെ ഏ​തൊ​രാ​ളി​ലും കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ആ​ന​ന്ദം നി​റ​യ്ക്കും.


    കൂ​ട്ടി​ന് മ​ഞ്ഞൊ​ഴു​കി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളും തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളും നീ​ലി​ച്ച മ​ല​നി​ര​ക​ളും​കൂ​ടി ചേ​രു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ഗ്ഗീ​യ​മാ​യ ഒ​രു അ​നു​ഭൂ​തി​യി​ൽ ന​മ്മ​ൾ അ​ലി​ഞ്ഞു​പോ​കും. ഒ​രു യാ​ത്ര പോ​യാ​ലോ എ​ന്ന തോ​ന്ന​ലി​ൽ വീ​ണ്ടു​മൊ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി ഞ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ന്നാ​റി​ൽ എ​ത്തി. ‘മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ പോ​കാ​ത്ത ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ഥ​ല​ത്ത് പോ​യാ​ലോ?’ ആ ​അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് ഞ​ങ്ങ​ളെ ന​യി​ച്ച​ത്. കൊ​ളു​ക്ക്മ​ല​യി​ലെ സൂ​ര്യോ​ദ​യം ഒ​രു​ഗ്ര​ൻ സം​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്നു​കൂ​ടി കേ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ​എ​ങ്കി​ല​തൊ​ന്ന് ​ക​ണ്ടി​ട്ട് ​ത​ന്നെ​കാ​ര്യം ​എ​ന്ന് ​തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. പ​ക്ഷേ ​പ്രൈ​വ​റ്റ്​ പ്രോ​പ്പ​ർ​ട്ടി​യാ​യ സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ​കൊ​ളു​ക്കു​മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ​ന​മ്മു​ടെ സ്വ​ന്തം ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ​പോ​കാ​ൻ ​ക​ഴി​യി​ല്ല. സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി​യി​ൽ നി​ന്നും ​കൊ​ളു​ക്ക്മ​ല​യി​ലേ​ക്ക് ​ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ​ജീ​പ്പ് ​സ​വാ​രി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണം. ​താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച ന​മ്പ​രി​ൽ വി​ളി​ച്ച് ജീ​പ്പ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്തു. നേ​ര​ത്തേ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യാ​തെ ജീ​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ് കി​ട്ടു​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ണ്.

    വെ​ളു​പ്പി​ന് ​നാ​ല് ​മ​ണി​ക്ക് ​മു​ൻ​പ് പു​റ​പ്പെ​ട്ടാ​ലേ ​സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തി​ന് ​മു​മ്പ്​ കൊ​ളു​ക്ക്മ​ല​യി​ൽ ​എ​ത്തു​ക​യു​ള്ളു. അ​ത്ര​നേ​ര​ത്തെ ​ഉ​റ​ക്ക​മു​ണ​രു​ക എ​ന്ന​ത് എ​ന്നെ ​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ​കു​റ​ച്ച് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും കൊ​ളു​ക്ക്മ​ല​യി​ലെ ​സൂ​ര്യോ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ർ​ണ്ണ​ന എ​ന്നെ ​പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ചു. ​നേ​ര​ത്തേ ​ത​ന്നെ ​ഉ​ണ​ർ​ന്ന്​ പോ​കാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​യി. പ്രാ​ത​ൽ ക​ഴി​ക്കാ​ൻ ​സ​മ​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ബ്ര​ഡും ​ജാ​മും ​കു​റ​ച്ച് പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ​റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലെ ​റ​സ്റ്റോ​റ​ന്‍റി​ൽ ​നി​ന്നും ​പാ​ർ​സ​ൽ ​ചെ​യ്ത് ​ത​ന്നു. ​മൂ​ന്നാ​റി​ൽ നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 32 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി​യി​ലേ​ക്ക് കാ​റി​ൽ യാ​ത്ര തി​രി​ച്ചു. വ​ഴി​യി​ലു​ട​നീ​ളം നി​റ​ഞ്ഞ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള നി​ശ്ശ​ബ്ദ​ത​യും ക​ന​ത്ത ഇ​രു​ട്ടും ത​ണു​ത്ത കാ​റ്റും ഒ​രു സാ​ഹ​സി​ക​യാ​ത്ര​യ്ക്ക് സ്വാ​ഗ​ത​മോ​തു​ന്ന പോ​ലെ തോ​ന്നി.

    ഈ ​ഇ​രു​ട്ട​ക​റ്റാ​ൻ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്‍റെ ചി​റ​ക് വി​ട​ർ​ത്തി പ​റ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന സൂ​ര്യ​നെ കാ​ണാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്ര​യും ദൂ​രം യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഓ​ർ​ത്ത​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ ചെ​റു​ചി​രി വി​ട​ർ​ന്നു. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം7130 ​അ​ടി ​ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ​ചെ​യ്യു​ന്ന കൊ​ളു​ക്ക്മ​ല​യാ​ണ്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ​ഏ​റ്റ​വും ​ഉ​യ​രം ​കൂ​ടി​യ ​ടീ ​പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ. ​ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ ​തേ​നി ജ​ല്ല​യി​ൽ ​ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ​ഈ ​സ്ഥ​ലം. ​മു​ക​ളി​ൽ ​എ​ത്തി​യാ​ൽ ​അ​പ്പു​റം ​ത​മി​ഴ്നാ​ടും ​ഇ​പ്പു​റം ​കേ​ര​ള​വും ​കാ​ണാം. ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സ​ൺ​റൈ​സ് വ്യൂ ​പോ​യി​ന്‍റ്​ ആ​ണ് ഇ​ത്.

    സൂ​ര്യ​നെ​ല്ലി​യി​ൽ എ​ത്തി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ​ജീ​പ്പി​ന്‍റെ ​ഡ്രൈ​വ​റെ ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു. അ​ഞ്ച്മി​നി​ട്ടി​ന​കം ​ജീ​പ്പ് ​എ​ത്തി. ​ഓ​ഫ്റോ​ഡ് ​ആ​ണെ​ന്നും ​ന​ന്നാ​യി ​പി​ടി​ച്ച് ​സൂ​ക്ഷി​ച്ച് ​ഇ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ​ഡ്രൈ​വ​ർ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ​ത​ന്നു. ​ജീ​പ്പി​ൽ ക​യ​റി മ​ല​ഞ്ചെ​രി​വു​ക​ൾ ക​യ​റി​ത്തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് റോ​ഡൊ​ന്നു​മ​ല്ലെ​ന്നും പാ​റ​ക്ക​ല്ലു​ക​ളും കു​ഴി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​യ​പ്പോ​ൾ, ജീ​പ്പി​ന്‍റെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ ഒ​രു സാ​ഹ​സി​ക റോ​ള​ർ കോ​സ്റ്റ​ർ പോ​ലെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​ട​യ്ക്കൊ​ക്കെ താ​ഴേ​ക്ക് നോ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​റു​ത്തി​രു​ണ്ട താ​ഴ്‌​വ​ര ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഭീ​തി​യു​ടെ ക​ന​ലു​ക​ൾ വാ​രി​യി​ട്ടു. വ​ലി​യ ക​ല്ലു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ​വീ​തി ​കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ​ജീ​പ്പ് ​വ​ള​രെ ​പ​തു​ക്കെ​യാ​ണ്​ പോ​കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ​ആ​ടി​യു​ല​ഞ്ഞും തു​ള്ളി​ത്തെ​റി​ച്ചു​മു​ള്ള ആ ​യാ​ത്ര ​പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ട്ടെ​ല്ലി​ന്‍റെ ഡി​സ്ക്കി​നോ മ​റ്റോ ത​ക​രാ​റു​ക​ളു​ള്ള​വ​ർ ഈ ​യാ​ത്ര​യ്ക്ക് ഒ​രു​മ്പെ​ടാ​ത്ത​താ​ണ് ന​ല്ല​ത്. റോ​ഡി​ന്‍റെ ​സ്ഥി​തി ​അ​ത്ര​യ്ക്ക് ​ദ​യ​നീ​യ​മാ​ണ്. ​വ​രേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല ​എ​ന്ന്​ പോ​ലും ​ഒ​രു ​നി​മി​ഷം ​ചി​ന്തി​ച്ചു ​പോ​യി. ജീ​പ്പി​ന്‍റെ ക​മ്പി​യി​ൽ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച് ഞാ​ൻ ​പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ച്​ കൊ​ണ്ടേ​യി​രു​ന്നു. ​മു​മ്പി​ലും ​പി​റ​കി​ലു​മാ​യി ​വ​രു​ന്ന ​മ​റ്റ് ​ജീ​പ്പു​ക​ൾ ​കാ​ണു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ​ഒ​രു ​സ​മാ​ധാ​നം. ​പ​ത്ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം താ​ണ്ടു​വാ​ൻ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ലേ​റെ സ​മ​യം എ​ടു​ത്തു .

    മ​ല ​മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി ​ജീ​പ്പി​ൽ ​നി​ന്നും ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ​ശ്വാ​സം​നേ​രെ ​വീ​ണ​ത്. മ​ല​യു​ടെ ​ഒ​രു ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ​വീ​തി ​കു​റ​ഞ്ഞ ​വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ ​എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും ​കൂ​ടെ ​ഞ​ങ്ങ​ളും ​ന​ട​ന്നു. ​ര​ണ്ട് വ​ശ​വു​മു​ള്ള അ​ഗാ​ധ​മാ​യ താ​ഴ്​​വ​ര ഒ​രേ​സ​മ​യം ഭ​യ​വും ഭം​ഗി​യും പ്ര​സ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. നേ​ർ​ത്ത് ​വ​രു​ന്ന ​ആ ​വ​ഴി ​ഒ​രു ​മു​ന​മ്പി​ലാ​ണ് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​അ​ധി​കം അ​ക​ലെ​യ​ല്ലാ​തെ മാ​നം തൊ​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ല​നി​ര​ക​ൾ. ക​നം കു​റ​ഞ്ഞ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ അ​വി​ട​വി​ടെ​യാ​യി കി​ഴ​ക്കെ ച​ക്ര​വാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ണ്ണ്ന​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും കാ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രേ കാ​ഴ്ച കാ​ണാ​ൻ. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ആ​കാ​ശ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ചു​വ​ന്ന പൊ​ട്ട് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ളു​ത്ത മ​ഞ്ഞ് പു​ത​പ്പി​നി​ട​യി​ലൂ​ടെ മ​ല​യി​ടു​ക്കി​ൽ നി​ന്നും പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച പോ​ലെ പൊ​ങ്ങു​ന്ന സൂ​ര്യ​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച ക​ണ്ണി​നെ​യും ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ​യും ഒ​രു​പോ​ലെ ത്ര​സി​പ്പി​ച്ചു. സൂ​ര്യ​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ളേ​റ്റ് മ​ല​ക​ൾ പൊ​ൻ​തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി.

    വ​ശ്യ​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ആ ​ദൃ​ശ്യ​ത്തി​ൽ


    യാ​ത്ര​യു​ടെ എ​ല്ലാ ക​ഷ്ട​പ്പാ​ടും മ​റ​ന്നു. ആ​ളു​ക​ളു​ടെ ആ​ന​ന്ദാ​ര​വ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക​ളാ​യി . പ​തി​യെ​പ്പ​തി​യെ ​തു​ടു​പ്പേ​റി വ​രു​ന്ന ​ആ​കാ​ശം ചു​വ​പ്പി​ന്‍റെ വി​വി​ധ വ​ർ​ണ്ണ​ങ്ങ​ൾ മാറിമാറി അണിയുന്നു.

    ചുവന്ന സൂര്യനെ കൈക്കുമ്പിളിലൊതുക്കിയെന്ന നാട്യത്തിൽ ഞാനും ഫോട്ടോയെടുത്തു. മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അനഘസൗന്ദര്യം അന്യമാകുമായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് പോയി. ഒരു വശത്ത് സിന്ദൂരക്കുറി വാരിയണിഞ്ഞ ആകാശം, മറുഭാഗത്ത് ഹരിതഭംഗിയിൽ മുങ്ങിയ താഴ്‌വരയുടെ അനന്തസൗന്ദര്യം പക്ഷികളുടെ കളമാഴികൾ, തണുത്ത കാറ്റിന്റെ ഗാഢാലിംഗനം. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച, ഇങ്ങനെയൊരു പുലരി ! ‘ശ്ശൊ ഇത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വല്യ നഷ്ടയമായേനേ..’ മനസ്സ് ആഹ്ലാദത്താൽ തുടിച്ചു. ഭൂമിയിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഇത്ര മനോഹരമായൊരു സൂര്യോദയം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മലമുകളിൽ അല്പം ഉയരത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന പുൽച്ചെടികൾ സൂര്യന്‍റെ ഇളം രശ്മികളേറ്റ് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. മുനമ്പിന്റെ അറ്റത്തായി കടുവ വായ പിളർന്ന് നിൽക്കുന്നത്​ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പാറ വളരെ കൗതുകം പകർന്നു. ‘ടൈഗർ റോക്ക്​’ എന്നാണ്​ അത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

    സൂര്യൻ പതിയെ സഞ്ചരിച്ച് ആ കടുവയുടെ വായ്ക്കകത്ത് കയറുന്ന കാഴ്ച വിസ്മയത്തോടെ കണ്ടു നിന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ ആളുകൾ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നു .ചുവന്ന സൂര്യനെ വായിൽ ഒതുക്കിയ കടുവപ്പാറ സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രകൃതി ഒരുക്കുന്ന അപൂർവ്വ ദൃശ്യ വിസ്മയം തന്നെയാണ്. ചിലയാളുകൾ മലഞ്ചെരിവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവേ അല്പം പേടിത്തൊണ്ടിയായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നില്ല.

    അപൂർവ്വസുന്ദരങ്ങളായ ഫോട്ടോകൾ എടുത്തും കുളിരാർന്ന പുലരിത്തുടുപ്പ് ആസ്വദിച്ചും കുറച്ച്​ നേരം ചിലവഴിച്ചശേഷം തിരിച്ച് ജീപ്പിൽ കയറി. ജീപ്പ് താഴ്‌വരയിലേക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ​മു​ൻ​പ​ത്തെ​യ​ത്ര ​പേ​ടി ​തോ​ന്നി​യി​ല്ല. ​മാ​ത്ര​മ​ല്ല ചാ​ഞ്ഞും ​ച​രി​ഞ്ഞും കു​ലു​ങ്ങി​യു​മു​ള്ള ആ ​യാ​ത്ര ര​സ​ക​ര​മാ​യും തോ​ന്നി. വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള തേ​യി​ല​ത്തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശാ​ല​ഭം​ഗി വെ​ളി​ച്ച​മാ​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് കാ​ണു​ന്ന​ത്. മ​ല​ക​യ​റു​മ്പോ​ൾ ചു​റ്റും ഇ​രു​ട്ട് മാ​ത്ര​മേ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. തേ​യി​ല​ച്ചെ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ജീ​പ്പ് യാ​ത്ര ഇ​പ്പോ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി.

    ഇ​രു​ളും വെ​ളി​ച്ച​വും പ​ക​രു​ന്ന വ്യ​ത്യാ​സം എ​ത്ര വ​ലു​താ​ണ് അ​ല്ലേ? ജീ​പ്പ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രെ സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണം, എ​ത്ര ത​വ​ണ അ​വ​ർ ഈ ​ക​ല്ല് വ​ഴി​യി​ലൂ​ടെ വ​ണ്ടി​യോ​ടി​ച്ച് കാ​ണും! അ​വ​ർ​ക്ക് അ​ന്നം തേ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര, സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൗ​തു​ക യാ​ത്ര​യും. എ​ന്താ​യാ​ലും കൊ​ളു​ക്ക്മ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ​ആ ​ജീ​പ്പ് യാ​ത്ര​യും ​സൂ​ര്യോ​ദ​യ ​ക്കാ​ഴ്ച​യും ​ഒ​രി​ക്ക​ലും ​മ​റ​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ​അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ താ​ളി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. അ​ല്പ ദൂ​രം ​താ​ഴേ​യ്ക്ക് ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം ​ജീ​പ്പ് ​ഒ​രു ​തേ​യി​ല ​ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ ​അ​ടു​ത്താ​യി ​കു​റ​ച്ച് സ​മ​യം നി​ർ​ത്തി. ​ജീ​പ്പി​ലി​രു​ന്ന് ​ഞ​ങ്ങ​ൾ ​പാ​ർ​സ​ൽ ​കൊ​ണ്ടു ​വ​ന്ന ​ഭ​ക്ഷ​ണം ​ക​ഴി​ച്ചു. ​തേ​യി​ല ഫാ​ക്ട​റി​യ്ക്ക് അ​ടു​ത്താ​യു​ള്ള ഒ​രു ചെ​റി​യ ക​ട​യി​ൽ നി​ന്നും വാ​ങ്ങി ക​ഴി​ച്ച ഫ്ര​ഷ് ക​ട്ട​ൻ ചാ​യ​യ്ക്ക് ന​ല്ല രു​ചി തോ​ന്നി. ഇ​നി എ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്കാ? റൂ​മി​ൽ പോ​യി ഉ​റ​ങ്ങ​ണോ ? വേ​ണ്ട, രാ​ജ​മ​ല​യി​ൽ പോ​യി വ​ര​യാ​ടു​ക​ളോ​ട് ഒ​ന്ന് കു​ശ​ല​മ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു വ​രാം​ല്ലേ? !

    എ​ത്ര ​ക​ണ്ടാ​ലും ​മ​ടു​ക്കാ​ത്ത ​വ​ശ്യ​സൗ​ന്ദ​ര്യം ​മൂ​ന്നാ​റി​നെ ​എ​ന്നും ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ​പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ​ഇ​ട​മാ​ക്കു​ന്നു. ​നീ​ല​ക്കു​റിഞ്ഞിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ആ സൗന്ദര്യത്തെ മഹത്തരമാക്കുക കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിന്‍റെ ഒരു വിശിഷ്ട സ്വത്തായി മാറുന്നു മൂന്നാർ. അടുത്ത മൂന്നാർ യാത്രയിൽ കൊളുക്ക്മലയിലെ സൂര്യോദയം കാണാൻ മറക്കണ്ടാട്ടോ.

