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    Travel News
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 2:24 PM IST

    ചെറിയ വിദേശ യാത്രകളും വലിയ പണചെലവില്ലാതെ നടത്താം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ...

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    ചെറിയ വിദേശ യാത്രകളും വലിയ പണചെലവില്ലാതെ നടത്താം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ...
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    വിദേശത്ത് അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാൻ അത് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെയുള്ള ചെറിയ യാത്രയാണെങ്കിൽ കൂടി, ചെലവ് കൂട്ടുമ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമാകില്ല. യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, വിസ, എയർപോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ എന്നിവ ബജറ്റിന്‍റെ നല്ലൊരു ഭാഗം കവർന്നെടുക്കും. കൂടാതെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ, യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പണം കൂടുതൽ ചിലവഴിച്ചുപോയാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വലിയ അവസരവുമുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്‍റെ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം.

    യാത്ര കൂടുതൽ ചെലവുകുറഞ്ഞതാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദനങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കണമെന്നോ അല്ല ഇതിനർഥം. മറിച്ച്, നിങ്ങളുടെ പണം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനും അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ബജറ്റിൽ മതിയായ തുക ബാക്കി വെക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയോട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള വിദേശ യാത്രകൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാകുന്നത്, അവക്ക് കുറഞ്ഞ അവധി ദിവസങ്ങളും കുറഞ്ഞ യാത്രാ സമയവും മതിയെന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇത്തരം വിദേശ യാത്രകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ളവ ഇപ്പോഴും ജനപ്രിയമായി തുടരുന്നു എന്നാണ് യാത്രകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ പറയുന്നത്. അത്തരം യാത്രകൾ സാധാരണയായി 5 മുതൽ 11 ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. അതേസമയം, ഉയർന്ന വിമാനക്കൂലിയും നീണ്ട യാത്രാ സമയവും കാരണം യൂറോപ്പ്, യു.എസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്രക്കാർ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു.

    യാത്ര ചെറുതെങ്കിലും ചെലവ് കൂടുതൽ

    ചെറിയ വിദേശ യാത്രക്ക് ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഫ്ലൈറ്റ്, താമസം, വിസ, എയർപോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ തുടങ്ങിയ മുൻകൂട്ടി അടക്കേണ്ടിവരുന്ന ചെലവുകൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ബജറ്റിന്‍റെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രാ ചെലവ് കണക്കാക്കുക.

    ഒരു അവധിക്കാലം നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിന്റെയും ഹോട്ടലിന്‍റെയും ചെലവ് മാത്രം നോക്കരുത്. യാത്രയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചെലവിന്‍റെ ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കുക. ഫ്ലൈറ്റ്, താമസം, വിസ ചെലവുകൾ, എയർപോർട്ട് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ, പ്രാദേശിക യാത്രാച്ചെലവുകൾ, ഭക്ഷണം, വിനോദങ്ങൾ, യാത്രാ ഇൻഷുറൻസ്, മറ്റ് ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചെലവുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഈ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ കണക്കാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഷോപ്പിങ്ങിനും റസ്റ്റോറന്‍റുകൾക്കും മറ്റ് അധിക ചെലവുകൾക്കുമായി എത്ര തുക ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണ ലഭിക്കും.

    നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ചെലവുകൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക കരുതൽ തുകയും മാറ്റിവെക്കുക. നഷ്ടപ്പെട്ട കണക്ഷനുകൾ, അധിക ക്യാബ് യാത്രകൾ, ലഗേജ് ചാർജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന നിമിഷത്തെ ബുക്കിങ്ങുകൾ എന്നിവ കർശനമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത യാത്രാ ബജറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താളം തെറ്റിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഓരോ കോഫിയുടെയും കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയെന്നതല്ല ഇതിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

    ഫോറെക്സും പേമെന്‍റ് നിരക്കുകളും അവഗണിക്കരുത്

    വിദേശത്ത് പണം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വിനിമയ നിരക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം. നിങ്ങൾ പണം നൽകുന്ന രീതിയെ ആശ്രയിച്ച്, വിദേശ ഇടപാടുകളിൽ ഫോറെക്സ് മാർക്ക്-അപ്പുകൾ, കറൻസി കൺവേർഷൻ ചാർജുകൾ, എ.ടി.എം ഫീസുകൾ എന്നിവയും മറ്റ് ചിലവുകളും ഉൾപ്പെടും. യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾക്ക് എത്ര ഈടാക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ച് ലഭ്യമായ പേമെന്‍റ് ഓപ്ഷനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക.

    പ്രാദേശിക കറൻസിക്ക് പകരം ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ പണം മാറുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡൈനാമിക് കറൻസി കൺവേർഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സൗകര്യം അനുകൂലമല്ലാത്ത വിനിമയ നിരക്കിലോ അധിക ചാർജുകളിലോ ആയിരിക്കാം വരുന്നത്. ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെലവ് എത്രയെന്ന് പരിശോധിക്കുക.

    വ്യത്യസ്ത പേമെന്‍റ് രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ മനസിലാക്കുന്നതും യാത്രക്കിടയിൽ ചെലവുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതും യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബജറ്റ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയും നിർബന്ധമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഓരോ ദിവസത്തിന്റെയും അവസാനം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ഒന്നു നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ബജറ്റിനുള്ളിലാണോ അതോ അടുത്ത ദിവസത്തെ ചെലവ് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

    നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. യാത്രാ ബജറ്റ് അവധിക്കാലം ഒട്ടും ആസ്വാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണെന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുക. യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന റസ്റ്റാറന്‍റുകൾക്കായി ബജറ്റ് മാറ്റിവെക്കുക. കാഴ്ച കാണുന്നതിനും അനുഭവങ്ങൾക്കുമായാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, കാഴ്ചകൾക്കും വിനോദങ്ങൾക്കുമായി കൂടുതൽ പണം മാറ്റിവെക്കുക. പ്രീമിയം ഹോട്ടൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഷോപ്പിംങ്ങിനുള്ള ചെലവ് കുറക്കുക.

    താമസം, പ്രാദേശിക അനുഭവങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യക്തിഗത മുൻഗണനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെലവുകൾ മുൻഗണനാക്രമത്തിലാക്കുന്നത്, മൊത്തത്തിലുള്ള ബജറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ യാത്ര പരമാവധി ആസ്വദിക്കാൻ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കും.

    നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രദ്ധയോടെ പ്ലാൻ ചെയ്താലും, വീട് വിട്ട് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ യാത്രാ ബജറ്റും തീർത്തു കളയരുത്. നിങ്ങളുടെ പതിവ് ചെലവുകൾക്ക് പുറമെ ഒരു എമർജൻസി ഫണ്ട് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. വൈദ്യസഹായം, യാത്രാ തടസങ്ങൾ, അധിക താമസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ എന്നിവക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടും.

    നീണ്ട യാത്രകൾക്ക് മാത്രം പരിഗണിക്കേണ്ട ഒന്നായി യാത്രാ ഇൻഷുറൻസിനെ കാണാതെ, അത് അടിസ്ഥാന യാത്രാ ചെലവിന്‍റെ ഭാഗമാക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ ചെറിയ ഒരു വിദേശ യാത്ര കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ ചെലവുകൾ പിടിച്ചുവെക്കുന്നതിനു പകരം. കൃത്യമായ ബജറ്റ് തയാറാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം.

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    TAGS:financeBudget tripInternational Trip
    News Summary - small international trip budget planning
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