    Travel News
    Posted On
    28 Sept 2025 2:34 PM IST
    പ്രായം പറപറക്കുന്നു

    മ​ക​നാ​ണ് ചാ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ അ​വി​ടെ വ​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം ക​രു​തി​യ​ത്. ഞാ​നാ​ണെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​തും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ത്ഭു​ത​മാ​യി

    ‘മോ​നേ, ഈ ​വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടു​ന്ന​തൊ​ക്കെ വ​ലി​യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ​ല്ലേ...’ മ​ക​നോ​ടാ​യി​രു​ന്നു ലീ​ല​യു​ടെ ചോ​ദ്യം. ‘അ​തെ​ന്നാ അ​മ്മ​ച്ചി​ക്ക് പ​റ​ക്കാ​ൻ അ​ത്ര ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടോ’ എ​ന്നാ​യി മ​റു​ചോ​ദ്യം. പി​ന്നെ ന​ട​ന്ന​തെ​ല്ലാം സ്വ​പ്നം. എ​ഴു​പ​താം വ​യ​സ്സി​ൽ പ​തി​മൂ​വാ​യി​രം അ​ടി മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ക​ളി​ലും താ​ഴെ​യും ആ​കാ​ശം ക​ണ്ട് ലീ​ല പ​ക്ഷി​യെ​പ്പോ​ലെ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങി. ഒ​രു വ​ലി​യൊ​രു മോ​ഹം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ച്ച് വി​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ പ്രാ​യ​മൊ​ക്കെ വെ​റും സം​ഖ്യ​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി​ക്കാ​രി ലീ​ല.

    സ്വ​പ്‌​ന​തു​ല്യ​മാ​യ ആ ​ആ​കാ​ശ അ​നു​ഭ​വം ത​ന്‍റെ ഗ്രാ​മ​മാ​യ കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി​യി​ലെ പു​തി​യ​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ലി​രു​ന്ന് ലീ​ലാ ജോ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു​തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​നും ചി​റ​കു​മു​ള​ക്കും. ഏ​റെ നാ​ളാ​യു​ള്ള ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഒ​ന്ന് പ​റ​ന്നു​ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്. ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​ക​ളെ​യും പാ​ര​ച്യൂ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക​ളെ​യും സ്കൈ ​ഡൈ​വി​ങ്ങി​നെ​യും കു​റി​ച്ചൊ​ക്കെ കേ​ട്ടു​ണ്ടാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ്.

    സ്വ​പ്ന​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ

    ദു​ബൈ​യി​ലു​ള്ള മ​ക​ൻ ബാ​ലു​വി​ന്‍റെ (പി. ​അ​നീ​ഷ്) അ​ടു​ത്ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ പോ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​ക്കാ​ര്യം നേ​രി​ട്ട​ങ്ങ് ചോ​ദി​ച്ചു. മോ​നേ, ഈ ​വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടും എ​ന്നൊ​ക്കെ കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഞാ​ൻ ചാ​ടി​യാ​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്. ചോ​ദ്യം കേ​ട്ട​തും ബാ​ലു എ​ന്നെ നോ​ക്കി. വ​ഴ​ക്ക് പ​റ​യു​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​രു​തി​യ​ത്. പി​ന്നെ അ​വ​നൊ​രു ചി​രി ചി​രി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ ഫോ​ണെ​ടു​ത്ത് ആ​രെ​യോ വി​ളി​ച്ചു. ഒ​രു മൂ​ന്നു മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബാ​ലു അ​ടു​ത്തു​വ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. റെ​ഡി​യാ​യി​ക്കോ​ട്ടോ, സെ​ല​ക്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​മ്മ​ച്ചി നാ​ളെ പ​റ​ക്കാ​ൻ പോ​കു​വാ​ണ്. ത​ന്‍റെ ഒ​രു മോ​ഹം ഇ​ത്ര​വേ​ഗം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ക​രു​താ​ത്ത​തി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു അ​ങ്ക​ലാ​പ്പ് തോ​ന്നി. നാ​ട്ടി​ൽ പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് പോ​കു​മ്പോ ആ​കാ​ശ ഊ​ഞ്ഞാ​ലി​ൽ ക​യ​റി​യ​താ​ണ് ത​ന്‍റെ ഏ​ക സാ​ഹ​സി​ക കൃ​ത്യ​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​വ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ആ​കാ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന ദൃ​ശ്യം ഓ​ർ​ത്ത് കി​ട​ന്നി​ട്ട് ഉ​റ​ക്കം​പോ​ലും വ​ന്നി​ല്ല.

    പി​റ്റേ​ന്ന് രാ​വി​ലെ​ത്ത​ന്നെ അ​ങ്ങ​നെ ദു​ബൈ​യി​ലെ സ്‌​കൈ ഡൈ​വ് പാ​മി​ലെ​ത്തി. രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ഒ​രു ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മ​ക​നാ​ണ് ചാ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ അ​വി​ടെ വ​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം ക​രു​തി​യ​ത്. ഞാ​നാ​ണെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞ​തും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​ത്ഭു​ത​മാ​യെ​ന്ന് തെ​ല്ലൊ​രു ഗ​മ​യോ​ടെ ലീ​ല പ​റ​യു​ന്നു. അ​വ​ർ ഡൈ​വി​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​റ​ച്ച് വി​ഡി​യോ​യും കാ​ണി​ച്ചു. ഓ​കെ​യാ​ണോ എ​ന്ന് ഇ​ട​ക്കി​ടെ അ​വ​രും ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും എ​നി​ക്ക​ത് ല​വ​ലേ​ശ​മി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു.

    മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ പ​റ​ന്നു​പ​റ​ന്ന്

    അ​ങ്ങ​നെ 15 പേ​ർ​ക്ക് സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ചെ​റു​വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഡൈ​വി​ങ്ങി​നാ​യി തി​രി​ച്ചു. എ​ന്റെ കൂ​ടെ നാ​ല് പി​ള്ളേ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ എ​ന്നെ​യും ഇ​ട​ക്കി​ടെ ഒ​രു ച​മ്മ​ലോ​ടെ നോ​ക്കു​ന്ന​ത് ക​ണ്ടു. പി​ന്നെ അ​വ​ർ​ക്കും കൗ​തു​ക​മാ​യി. വേ​റെ ഭാ​ഷ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് സം​സാ​രി​ച്ച​ത്. എ​ങ്കി​ലും അ​റി​യാ​വു​ന്ന​പോ​ലെ അ​വ​രോ​ടൊ​ക്കെ സം​സാ​രി​ച്ചും ചി​രി​ച്ച് ക​ളി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി പി​ന്നീ​ടു​ള്ള യാ​ത്ര. പി​ന്നെ ഡൈ​വി​ങ്ങി​ന് സ​മ​യ​മാ​യി. ഒ​പ്പു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രാ​യി ചാ​ടി. അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഞാ​നാ​ണ്. മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യാ​ലും താ​ഴേ​ക്ക് നോ​ക്കി​യാ​ലും ആ​കാ​ശം മാ​ത്രം. പ​തു​ക്കെ ഇ​രു​ന്ന് ഒ​രു സൈ​ഡി​ലേ​ക്ക് ച​രി​ഞ്ഞ് ചാ​ട​ണ​മെ​ന്ന് ഒ​പ്പ​മു​ള്ള സ്കൈ ​ഡൈ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. താ​ഴേ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി നോ​ക്കി. മു​ന്നി​ൽ ചാ​ടി​യ പി​ള്ളേ​രെ​യൊ​ന്നും കാ​ണാ​നു​മി​ല്ല. നി​ർ​ദേ​ശം കി​ട്ടി​യ​തും പി​ന്നെ ഒ​ന്നും നോ​ക്കി​യി​ല്ല. ഒ​റ്റ ചാ​ട്ടം. മേ​ഘ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ട​യി​ലൂ​ടെ പ​റ​ന്നു​പ​റ​ന്ന് പോ​കു​ന്നു. ആ ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ന​സ്സും ശ​രീ​ര​വു​മൊ​ക്കെ തൂ​വ​ൽ​പോ​ലെ​യാ​യ​താ​യി തോ​ന്നി. ആ​ദ്യം ഒ​ന്ന് ക​ണ്ണ​ട​ച്ചു. അ​പ്പോ​ൾ താ​ൻ പ​റ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് തോ​ന്നി​യ​ത്. 6000 അ​ടി പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​ട​ൽ ക​ണ്ട​ത്.

    ആ ​സ​മ​യ​ത്ത് നെ​ഞ്ചൊ​ന്ന് പി​ട​ഞ്ഞു. ഇ​നി ക​ട​ലി​ലേ​ക്കെ​ങ്ങാ​നും വീ​ഴു​മോ​ന്ന്. ഒ​ടു​വി​ൽ പാ​ര​ച്യൂ​ട്ട് വി​ട​ർ​ന്നു. സേ​ഫ് ലാ​ൻ​ഡി​ങ്. പി​ന്നെ ക​ര ക​ണ്ടു. ആ ​നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​മൊ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​ത് എ​ന്‍റെ മാ​ത്രം നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും ലീ​ല ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ക​ണ്ണു​ക​ളോ​ടെ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​കാ​ശം മു​ട്ടെ കൊ​തി​തീ​രും​വ​രെ പ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്‍റെ ത്രി​ൽ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടും മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ഒ​ട്ടും പേ​ടി തോ​ന്നി​യി​ല്ലേ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പേ​ടി​ച്ചി​രു​ന്നാ​ൽ അ​ങ്ങി​രി​ക്ക​ത്തേ​യു​ള്ളൂ. എ​ന്തേ​ലും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടേ​ൽ അ​ത് സാ​ധി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന​താ​ണേ​ൽ അ​ത​ങ്ങ് ന​ട​ത്തി​യേ​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ണ് ചേ​ച്ചി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. ഒ​രു ആ​കാ​ശ ചാ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്ത് പോ​യാ​ലെ​ങ്ങ​നെ​യാ​യി​രി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ചി​ന്ത. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​നി​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ട്. ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തി​നാ​ണ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ലീ​ല​യു​ടെ ചോ​ദ്യം. മൂ​ത്ത​മ​ക​ൾ ഡോ. ​അ​മ്പി​ളി​യും എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. കൊ​ന്ന​ത്ത​ടി സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന പ​രേ​ത​നാ​യ പി.​ജെ. ജോ​സാ​ണ് ലീ​ല​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്.

