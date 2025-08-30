Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTravelchevron_rightTravel Newschevron_rightകബനി ഡാമിൽ നിന്ന്...
    Travel News
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:20 AM IST

    കബനി ഡാമിൽ നിന്ന് സീപ്ലെയ്ൻ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യമൊരുങ്ങും; വയനാടിന് ഗുണമാവും
    കബനി ഡാമിൽ നിന്ന് സീപ്ലെയ്ൻ സർവിസ് ആരംഭിക്കുന്നു
    cancel

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ഉ​ഡാ​ൻ (ഉ​ഡേ ദേ​ശ് കാ ​ആം നാ​ഗ​രി​ക്) 5.5 പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ക​ര്‍ണാ​ട​ക സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ച സീ​പ്ലെ​യ്ൻ സ​ർ​വി​സ് വൈ​കാ​തെ മൈ​സൂ​രു ജി​ല്ല​യി​ലെ എ​ച്ച്.​ഡി. കോ​ട്ടെ​യി​ലെ ക​ബ​നി ഡാ​മി​ൽ നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഉ​ഡു​പ്പി-​ചി​ക്ക​മ​ഗ​ളൂ​രു എം.​പി കോ​ട ശ്രീ​നി​വാ​സ പൂ​ജാ​രി​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് കേ​ന്ദ്ര വ്യോ​മ​യാ​ന സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മു​ര​ളീ​ധ​ർ മോ​ഹോ​ൽ ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ബ​നി റി​സ​ർ​വോ​യ​റി​നും മം​ഗ​ളൂ​രു വാ​ട്ട​ർ​ഡ്രോ​മി​നും സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ലെ​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് ഇ​ന്റ​ൻ​ഡ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​ഡാ​ൻ 5.5 പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഏ​ഴ് വാ​ട്ട​ർ എ​യ​റോ​ഡ്രോ​മു​ക​ൾ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ ക​ബ​നി​യോ​ടൊ​പ്പം സി​ഗ​ന്ദൂ​ർ (ലിം​ഗ​ന​മ​ക്കി), കാ​ളി ന​ദീ​ത​ടം (കാ​ർ​വാ​ർ), ബൈ​ന്ദൂ​ർ, മ​ൽ​പെ (ഉ​ഡു​പ്പി), ഗ​ണേ​ശ് ഗു​ഡി (സു​പ റി​സ​ർ​വോ​യ​ർ) എ​ന്നി​വ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ഇ​തി​ന​കം 30 സീ​പ്ലെ​യ്ൻ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ഡാ​ൻ 5.5 വ​ഴി 50തി​ല​ധി​കം റൂ​ട്ടു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സീ​പ്ലെ​യ്ൻ സ​ർ​വി​സി​നാ​യി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​ലി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഫ്ലോ​ട്ടി​ങ് ജെ​ട്ടി, ചെ​റി​യ പാ​സ​ഞ്ച​ർ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ, അ​ടി​സ്ഥാ​ന നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ചെ​ല​വ് വ​ള​രെ കു​റ​വാ​യി​രി​ക്കും. മൈ​സൂ​രു​വി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി മാ​ണ്ഡ്യ​യി​ലെ കൃ​ഷ്ണ​രാ​ജ സാ​ഗ​ർ (കെ.​എ.​ആ​ർ.​എ​സ്) അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി ക​ബ​നി ഡാ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ബ​നി പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മൈ​സൂ​രു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടു​ത്തു​ള്ള സ്ഥാ​നം, മി​ക​ച്ച താ​മ​സ-​വി​നോ​ദ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ടാ​തെ നാ​ഗ​ർ​ഹോ​ളെ ക​ടു​വ സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണെ​ന്ന​ത് തു​ട​ങ്ങി വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​ന് അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി ചേ​രു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ വ​യ​നാ​ടു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന മേ​ഖ​ല കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ബ​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സീ​പ്ലെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഇ​തു​വ​രെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി വി​വ​ര​മൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ബ​നി അ​ണ​ക്കെ​ട്ട് അ​സി. എ​ക്സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ രം​ഗ​യ്യ അ​റി​യി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം ആ​റു മാ​സം മു​മ്പ് കേ​ന്ദ്ര സം​ഘം ക​ബ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സാ​ധ്യ​താ പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ദ്ധ​തി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യു​ള്ളു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:travel newsBengaluru NewsKabani DamSeaplane Service
    News Summary - Seaplane service starts from Kabani Dam
    Similar News
    Next Story
    X