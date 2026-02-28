Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Feb 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Feb 2026 9:04 AM IST

    സൗദിയിലെ റെഡ്​ സീ റിസോർട്ടുകൾക്ക്​ ഫോർബ്സ് ട്രാവൽ ഗൈഡി​ന്റെ ആഗോള അംഗീകാരം

    സൗദിയിലെ റെഡ്​ സീ റിസോർട്ടുകൾക്ക്​ ഫോർബ്സ് ട്രാവൽ ഗൈഡി​ന്റെ ആഗോള അംഗീകാരം
    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ‘റെ​ഡ് സീ’ ​ടൂ​റി​സം റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ​മ്പൂ​ർ​ണ അം​ഗീ​കൃ​ത വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ‘റെ​ഡ് സീ’ (​ചെ​ങ്ക​ട​ൽ) ഡെ​സ്​​റ്റി​നേ​ഷ​ൻ.പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഫോ​ർ​ബ്സ് ട്രാ​വ​ൽ ഗൈ​ഡി​​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഈ ​ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്രം ന​ൽ​കി​വ​ന്നി​രു​ന്ന റേ​റ്റി​ങ്​ രീ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റി, ഒ​രു വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യു​ള്ള പു​തി​യ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ രീ​തി​യാ​ണി​ത്.



    ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​നും ക​ഠി​ന​മാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ച് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം. ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗ​തം, ക​ര-​സ​മു​ദ്ര ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം എ​ന്നീ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    യ​ഥാ​ർ​ഥ ആ​ഡം​ബ​രം എ​ന്ന​ത് സ്ഥ​ല​ത്തി​​ന്റെ ഭം​ഗി​യി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് അ​തി​ഥി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് റെ​ഡ് സീ ​ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ജോ​ൺ പാ​ഗാ​നോ പ​റ​ഞ്ഞു. സേ​വ​ന​രം​ഗ​ത്ത് ത​ങ്ങ​ൾ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ആ​ഗോ​ള ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി രം​ഗ​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണി​തെ​ന്ന് ഫോ​ർ​ബ്സ് ട്രാ​വ​ൽ ഗൈ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ ഹെ​ർ​മ​ൻ എ​ൽ​ഗ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.



    സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ കൃ​ത്യ​ത, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, ശു​ചി​ത്വം, ആ​ഡം​ബ​രം, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സാ​ങ്കേ​തി​ക മി​ക​വ് തു​ട​ങ്ങി 182 ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ​ദ​വി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, റെ​ഡ് സീ ​ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ 2026ലെ ​ഫോ​ർ​ബ്സ് 'സ്റ്റാ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്‌​സ്' പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​നം റെ​ഡ് സീ ​കൂ​ടു​ത​ൽ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു.

