    Travel News
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 3:04 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 3:04 PM IST

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ​ർ​ന്നു

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ​ർ​ന്നു
    ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക്. ഇ​ട​വി​ട്ടു​ള്ള മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ച്ച​തി​നാ​ല്‍ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ പ്ര​വാ​ഹം​ത​ന്നെ ജി​ല്ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. വാ​ഗ​മ​ണി​ലെ​യും മൂ​ന്നാ​റി​ലെ​യും മ​ഞ്ഞും ത​ണു​പ്പും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​ട്ടേ​റെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    തേക്കടി

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളി​ലും ബു​ക്കി​ങ്​ വ​ര്‍ധി​ച്ച​താ​യി ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഓ​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഓ​ണം വാ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. മൂ​ന്നാ​ര്‍, തേ​ക്ക​ടി, രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്, തൊ​ടു​പു​ഴ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കാ​ന്‍ ഓ​ണം വാ​രാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ 11 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​യി​ലെ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​രും ഹോ​ട്ട​ല്‍, റി​സോ​ര്‍ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളും പ​റ​ഞ്ഞു.

    വാ​ഗ​മ​ണ്‍

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യാ​ല്‍ അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ​ന്‍ തി​ര​ക്ക​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. വാ​ഗ​മ​ണ്‍, മൂ​ന്നാ​ര്‍, തേ​ക്ക​ടി, രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സി​ന്​ പു​റ​മെ മോ​ട്ടോ​ര്‍ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ്, ത​ദ്ദേ​ശ ഭ​ര​ണം, വ​നം​വ​കു​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും. ഓ​ണം അ​വ​ധി ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​ന്‍ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്ന​ട​ക്കം സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തും.

    മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി

    ഒ​ട്ടേ​റെ​പേ​ര്‍ മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്​ മു​മ്പു​ത​ന്നെ പ്ര​ധാ​ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലെ​യും റി​സോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളി​ലെ​യും മു​റി​ക​ള്‍ ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്കാ​യി ടൂ​ര്‍ ഓ​പ​ര്‍മേ​റ്റ​ര്‍മാ​ര്‍ മു​ഖേ​ന പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഴ പെ​യ്തു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും ജ​ല​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    രാ​മ​ക്ക​ല്‍മേ​ട്

    യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വാ​ഹ​നം നി​ര്‍ത്തി വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​നും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഏ​റെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

