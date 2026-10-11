Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തിന് വിട; ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലൂടെ ലഭിച്ചത് 75 ലക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തിന് വിട; ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലൂടെ ലഭിച്ചത് 75 ലക്ഷം
    cancel
    camera_alt

    മൂ​ന്നാ​ർ ഇ​ക്കാ ന​ഗ​റി​ൽ പൂ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി

    തൊടുപുഴ: മൂന്നാർ ചൊക്രമുടിയിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം അവസാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റ് 24നാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനം സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നത്. ചൊക്രമുടി മലനിരകളാകെ വയലറ്റ് പരവതാനി വിരിച്ച് 12 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്തത്. മഴ പെയ്തതോടെ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി വസന്തം അവസാനിച്ചത്.

    കൂടുതൽ പൂക്കളും നശിച്ചെങ്കിലും കുറിഞ്ഞി കാണാനെത്തുന്നവരെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾകൂടി അതിന് അനുവദിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. 48 ദിവസം നീണ്ട കുറിഞ്ഞിക്കാലത്ത് വനം വകുപ്പിന് 75 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വരുമാനമാണ് ടിക്കറ്റ് വിൽപനയിലൂടെ ലഭിച്ചത്. അരലക്ഷത്തിലധികം പേർ ഇക്കാലയളവിൽ കുറിഞ്ഞി കാണാനെത്തിയെന്നാണ് കണക്ക്.

    10-18 വയസ്സുകാർക്ക് 100 രൂപയും 18ന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് 200 രൂപയുമായിരുന്നു കുറിഞ്ഞി സന്ദർശനത്തിനുള്ള ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്. ചൊക്രമുടി കൂടാതെ മാട്ടുപ്പെട്ടി , കൊരണ്ടക്കാട് ചിന്നക്കനാൽ അറുപതേക്കർ, മീശപ്പുലിമല എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ കൂടുതൽ കുറിഞ്ഞിച്ചെടികൾ പൂവിട്ടത്.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Neelakurinji Season Ends, Generates Over ₹75 Lakhs in Revenue
    Next Story
    X