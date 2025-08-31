Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    31 Aug 2025 10:52 AM IST
    date_range 31 Aug 2025 10:52 AM IST

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് മു​ത്തു​മാ​രി​കു​ന്ന്

    muthumarikunn gave different experience to travellers
    മു​ത്തു​മാ​രി​കു​ന്ന്

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: സാ​ഹ​സി​ക സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ മാ​ടി​വി​ളി​ച്ച് മു​ത്തു​മാ​രി​കു​ന്ന്. തി​രു​നെ​ല്ലി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ തൃ​ശ്ശി​ലേ​രി മു​ത്തു​മാ​രി​യാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​ന​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് പ്ര​ദേ​ശം. തൃ​ശ്ശി​ലേ​രി പ​ള്ളി​ക്ക​വ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട​ര കി.​മീ. ദൂ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് സ്ഥ​ലം സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പ​കു​തി​യോ​ളം റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ക്കി ഭാ​ഗം മ​ണ്ണ് റോ​ഡാ​ണ്. ഫോ​ർ വീ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ കു​ന്നി​ൻ മു​ക​ളി​ൽ എ​ത്താ​നാ​കൂ. കു​ന്നി​ന്റെ മ​റു​ഭാ​ഗം ബ്ര​ഹ്മ​ഗി​രി കു​ന്നു​ക​ളാ​ണ്. കു​ന്നി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തൃ​ശ്ശി​ലേ​രി​യി​ലെ നെ​ൽ​പാ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി​യു​ടെ പ്രാ​ന്ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ഴ്ച​യും അ​തി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. റീ​ൽ​സ് ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ദി​നം​പ്ര​തി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആ​ന​ശ​ല്യം മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മു​ന്നി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വെ​ല്ലു​വി​ളി.

