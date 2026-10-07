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    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളുടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ; ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ എ​ത്തി​യ​ത് 26 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ

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    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളുടെ മ​നം​ക​വ​ർ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ; ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ എ​ത്തി​യ​ത് 26 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ
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    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​വ്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത് 26.14 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ. ഖ​ത്ത​ർ ടൂ​റി​സം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​നു​സ​രി​ച്ച് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ മാ​ത്രം 2.76 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. മു​ൻ​വ​ർ​ഷം സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ 2.73 ല​ക്ഷം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 1.1 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​പ്രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​ത് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​കെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ 40.9 ശ​ത​മാ​ന​വും (10.69 ല​ക്ഷം പേ​ർ) ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ഏ​ഷ്യ​ൻ, ഓ​ഷ്യാ​നി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 5.48 ല​ക്ഷം പേ​ർ (21 ശ​ത​മാ​നം) ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. 5.38 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​മാ​യി (20.6 ശ​ത​മാ​നം) യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 1.9 ല​ക്ഷം, മ​റ്റ് അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 1.84 ല​ക്ഷം പേ​രും ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഖത്തറിലെ​ത്തി. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ കു​റ​വ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ള്ള​ത്. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 84,000 പേ​രാ​ണ് (3.2 ശ​ത​മാ​നം) സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും, അ​തി​നു​ശേ​ഷം ശ​ക്ത​മാ​യ വീ​ണ്ടെ​ടു​പ്പാ​ണ് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​യി​ലെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​നു പി​ന്നാ​ലെ വി​മാ​ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​നെ ബാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മാ​ർ​ച്ച് മാ​സ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം 63,000 ആ​യി കു​ത്ത​നെ കു​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ഏ​പ്രി​ലി​ൽ 1,29,000 ആ​യും മേ​യി​ൽ 2,67,000 ആ​യും ജൂ​ണി​ൽ 2,22,000 ആ​യും ഉ​യ​ർ​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക -കാ​യി​കം, ബി​സി​ന​സ്, മ​റ്റ് വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​നെ മാ​റ്റാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - More than 2.6 million people arrived in nine months in Qatar
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