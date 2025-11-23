Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:59 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 4:02 PM IST

    സാ​ഹ​സി​ക​ർ​ക്ക്​ ‘മ​സ്ഫൂ​ത്ത് എ​ക്സ് റേ​സ്’​അ​ജ്മാ​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ

    സാ​ഹ​സി​ക​ർ​ക്ക്​ ‘മ​സ്ഫൂ​ത്ത് എ​ക്സ് റേ​സ്’​അ​ജ്മാ​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര വ​കു​പ്പാ​ണ്​ സം​ഘാ​ട​ക​ർ
    അജ്​മാൻ വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ്​ അധികൃതർ വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ

    മ​സ്ഫൂ​ത്ത് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​തു​ല്യ​മാ​യ കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി അ​ജ്മാ​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പ്. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മ​സ്ഫൂ​ത്ത് എ​ക്‌​സ് റേ​സി​ൽ മൗ​ണ്ട​ൻ ട്രെ​യി​ൽ റ​ണ്ണി​ങ്, മൗ​ണ്ട​ൻ ബൈ​ക്കി​ങ്, എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് റ​ൺ എ​ന്നി​വ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. അ​ജ്മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​ത്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​വീ​സ​സ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ജ​വ​ഹ​ർ അ​ൽ മാ​ത്രൂ​ഷി​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ടൂ​റി​സം ഗ്രാ​മം എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി മ​സ്ഫൂ​ത്തി​നു ല​ഭി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​സ്ഫൂ​ത്ത് എ​ക്സ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ വ്യ​ക്തി​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന സു​സ്ഥി​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര, വി​ക​സ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ബാ​ല​ൻ​സ്ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ‘എ​മി​റേ​റ്റ്സ് വി​ല്ലേ​ജ​സ്’ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ സം​രം​ഭ​മെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം പ്ര​ശ​സ്തി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രാ​മീ​ണ, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ടൂ​റി​സ​ത്തെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ച​ട​ങ്ങി​ന് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഒ​രു സം​തൃ​പ്ത​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി മൗ​ണ്ട​ൻ ക​യാ​ക്കി​ങ്​ ച​ല​ഞ്ച് പോ​ലു​ള്ള അ​നു​ബ​ന്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തും. എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ളെ​യും കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളെ​യും സാ​ഹ​സി​ക, സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് പ്രേ​മി​ക​ളേ​യും ഈ ​ച​ട​ങ്ങി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വി​ത്യ​സ്ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച തു​ക​യും സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട്. മൗ​ണ്ട​ൻ ബൈ​ക്ക് ച​ല​ഞ്ച് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​മ്പ്​ മ​സ്ഫൂ​ത്തി​ല്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്ന് ഇ​ന​ങ്ങ​ളും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പാ​യാ​ണ്‌ ഇ​ക്കു​റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. യു.​എ.​ഇ​യി​ലും മ​റ്റും സ്പോ​ർ​ട്സ്, സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി എ​മി​റേ​റ്റി​നെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​പ​രി​പാ​ടി വ​ലി​യ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വ​യ്പ്പാ​ണ് കാ​ഴ്ച്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മ​സ്ഫൂ​ത്ത് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ജ്മാ​ന്‍ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര സാം​സ്കാ​രി​ക, മാ​ധ്യ​മ വ​കു​പ്പ് ഈ ​ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

