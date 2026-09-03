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    മൂന്ന് പ്രിയദർശിനി ബസുകളിൽ ഒന്ന് സ്വകാര്യ വാടക ബസ്; വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു

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    സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ശോ​ധി​​ച്ച കെ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം
    https://www.madhyamam.com/tags/priyadarshini
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​​ശ ന​ല്ല നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണെ​ന്നും താ​ൽ​​പ​ര്യ​മ​റി​യി​ക്കു​ന്ന ബ​സു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി സി.​പി. ജോ​ൺ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ദ്ധ​തി മൂ​ലം ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച കെ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​ർ ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ള്ള​ത്. ​

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ​ർ​വി​സു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വി​ലെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടാ​തെ 2:1 എ​ന്ന അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​​ൾ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്കാം. അ​താ​യ​ത്​ ഓ​രോ മൂ​ന്ന്​ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ബ​സു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്​ സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ട​ക ബ​സാ​യി​രി​ക്കും. കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​കും ഇ​ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. നി​ര​ക്ക്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി ധാ​ര​ണ​യി​ലെ​ത്ത​ണം.

    ക​ണ്ട​ക്ട​ർ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടേ​താ​യി​രി​ക്കും. സ​ർ​വി​സ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​നും ക​ല​ക്ഷ​നും കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​റി​ലാ​ക​ണം വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്ക​ൽ. നി​ർ​ദേ​ശം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്കി​ല്ല. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കാം.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ ഏ​ർ​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ വി​ട്ടു​കി​ട്ടു​ന്ന ബ​സ്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക്​ മ​റ്റൊ​രു റൂ​ട്ടി​ൽ വി​ന്യ​സി​ക്കാം. പു​തി​യ ബ​സ്​ വാ​ങ്ങാ​തെ ത​ന്നെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല നി​ല​പാ​ട്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​റ്റ്​ ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ബ​സു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഹി​യ​റി​ങ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ഞ്ചം​ഗ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    മ​റ്റ്​ ശി​പാ​ർ​​ശ​ക​ൾ

    =നി​ല​വി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി 22 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്. ഇ​ത്​ 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ക്ക​ണം. കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന 1500 സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ള്‍ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    =സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്​ മേ​ഖ​ല​യെ വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​ണം. എം.​എ​സ്.​എം.​ഇ ച​ട്ട​ക്കൂ​ട്ടി​ലു​ള്ള വ്യ​വ​സാ​യ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചാ​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം കു​റ​ഞ്ഞ പ​ലി​ശ​നി​ര​ക്കി​ൽ വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങും.

    =നി​ല​വി​ൽ മൂ​ന്ന്​ മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ അ​ട​ക്കു​ന്ന നി​കു​തി പ്ര​തി​മാ​സം അ​ട​ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണം.

    =ല​ഭ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ​ക്ക്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി പ​മ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ന്ധ​നം നി​റ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക്​ നി​ല​വി​ൽ ഡീ​ല​ർ നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്​ ഇ​ന്ധ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഈ ​നി​ര​ക്കി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ധ​നം കി​ട്ടു​ന്ന​ത്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും.

    =പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി​ക്ക്​ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്​ ഓ​ടും വി​ധ​മു​ള്ള റൂ​ട്ട്​ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും യു​ക്തി​സ​ഹ​മാ​യി റൂ​ട്ടു​ക​ൾ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    =സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ മു​ഖേ​ന ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്​ എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണം.

    =സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം.

    =ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മ​നി​ധി വി​ഹി​തം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ല​വി​ലെ മൂ​ന്ന് പേ​ർ എ​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം ര​ണ്ട് പേ​രാ​ക്കി ചു​രു​ക്ക​ണം. ക്ലീ​ന​ർ​മാ​ർ നി​ല​വി​ൽ ബ​സു​ക​ളി​ലി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്​ കൂ​ടി ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ക്ഷേ​മ​നി​ധി​യി​ൽ മൂ​ന്ന്​ പേ​ർ എ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ വെ​ച്ച​ത്.

    =യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ കു​റ​വു​ള്ള ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും മ​റ്റ്​ പൊ​തു അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​മ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്പെ​ഷ​ൽ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ല​വി​ൽ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണം.

    =സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക്കാ​യി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത ന​യം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണം. ഭാ​വി​യി​ൽ എ​ല്ലാ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ഐ.​ടി അ​ധി​ഷ്ഠി​ത മൊ​ബി​ലി​റ്റി കാ​ർ​ഡ് ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ണ്ട്.

    സർക്കാറിന്​ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മി​ക്ക​വ​യു​മെ​ന്നും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി സി.​പി. ജോ​ൺ.

    ഈ ​ശി​പാ​ർ​ശ​ക​ളി​ലൊ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രി​ല്ല. ​ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ട​മ​ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ബ​സ്​ നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ​പ്പോ​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല. നി​ര​ക്ക് കൂ​ട്ടി​യാ​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ക​യ​റാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​ണ്ടാ​കും.

    12,000 സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളാ​ണ്​ നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​ത്. പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വ​ന്ന​ശേ​ഷം സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ൾ ഓ​ടാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത കോ​വി​ഡി​ന്​ മു​മ്പ്​ 2017 മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണെ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യോ​ഗി​ച്ച വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ കെ. ​പ​ത്​​മ​കു​മാ​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച​തും ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ന്നി​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​തും ഇ​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നി​ല്ല -സി.​പി. ജോ​ൺ

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന്​ ഗ​താ​ഗ​ത മ​​ന്ത്രി സി.​പി. ജോ​ൺ. പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ചി​ല റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ല​യി​ട​ത്ത്​ ബാ​ധി​​ച്ചി​ട്ടേ​യി​ല്ല. ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​ത്ത​ന്​ വ​ട​ക​ര താ​ലൂ​ക്കി​ൽ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി വ​ന്ന​ത്​ ത​ന്നെ അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. അ​വി​ടെ ഓ​ർ​ഡി​ന​റി ബ​സു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണി​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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