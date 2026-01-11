Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 11 Jan 2026 11:10 AM IST
    date_range 11 Jan 2026 11:10 AM IST

    2026ലെ ലോകത്തിലെ മികച്ച 26 ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ 16ാം സ്ഥാനത്ത് കേരളം

    2026ലെ ലോകത്തിലെ മികച്ച 26 ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ 16ാം സ്ഥാനത്ത് കേരളം
    ആഗോള തലത്തിൽ സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും പിടിച്ചു പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം. 2026ൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച 26 ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളിൽ 16ാം സ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിനുള്ളത്. യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആഗോള തലത്തിൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിന് പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ആഗോള അംഗീകാരം നേടിയ സ്ഥിതിക്ക് കേരളത്തിലെ ചില അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചറിയാം.

    ആലപ്പുഴ

    കായലുകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ആലപ്പുഴ. ഇവിടുത്തെ തനത് ഭക്ഷണവും ഹൗസ് ബോട്ടിങും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ഒന്നു തന്നെയാണ്.

    മൂന്നാർ

    കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഹിൽ സ്റ്റേഷനായ മൂന്നാറിലാണ് അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന വരയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരവികുളം നാഷനൽ പാർക്കുള്ളത്.

    കൊച്ചി

    കേരള ചരിത്രത്തിന്‍റെ അവശേഷിപ്പുകൾ വിളിച്ചോതുന്ന നിരവധി കാഴ്ചകളാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

    ബേക്കൽ ഫോർട്ട്

    കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടയാണ് കാസർകോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബേക്കൽ കോട്ട. ഇവിടെ നിന്ന് അറബിക്കടലിന്‍റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം.

    TAGS:tourist placesTravel destinationLatest NewsKerala
    News Summary - Kerala ranked 16th among the world's top 26 travel destinations for 2026
