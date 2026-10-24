മനംമയക്കും ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര; കർണാടകയുടെ സ്വന്തം ‘ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ്' ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു

മനംമയക്കും ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിൻ യാത്ര; കർണാടകയുടെ സ്വന്തം ‘ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ്' ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തുtext_fields
ബംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ ശനിയാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ മുൻനിര ആഡംബര ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിനായ ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റിന്റെ 2026-27 സീസൺ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ‘പ്രൈഡ് ഓഫ് കർണാടക' എന്ന പേരിൽ അഞ്ച് രാത്രിയും ആറ് പകലും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന യാത്രയിൽ 75 അതിഥികളുമായി ക്രാന്തിവീര സാംഗൊള്ളി രായണ്ണ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടത്.
ഊർജ്ജ-ടൂറിസം മന്ത്രി കെ.ജെ. ജോർജ്, ടൂറിസം സെക്രട്ടറി രാം പ്രസാത് മനോഹർ, ടൂറിസം വകുപ്പ്, കർണാടക സംസ്ഥാന ടൂറിസം വികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എസ്.ടി.ഡി.സി), ഐ.ആർ.സി.ടി.സി, റെയിൽവേ എന്നിവയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.കർണാടകയുടെ പൈതൃകവും വൈവിധ്യവും ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഈ ട്രെയിനിന് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
‘സംയോജിത ടൂറിസം അനുഭവത്തിലൂടെ കർണാടകയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന ആശയം വളരെക്കാലമായി നിലവിലുണ്ട്. മന്ത്രി കെ.ജെ. ജോർജ് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിനുശേഷം, ‘പ്രൈഡ് ഓഫ് കർണാടക’ പോലുള്ള ക്യൂറേറ്റഡ് റൂട്ടുകളും ആഡംബര യാത്രക്കാർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ശക്തമായ ശ്രദ്ധയും നൽകി ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റിന് വീണ്ടും ശ്രദ്ധ നൽകി’- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വന്യജീവികൾ, രാജകീയ പൈതൃകം, ഹൊയ്സാല വാസ്തുവിദ്യ, കാപ്പി സംസ്കാരം, തീരദേശ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ബന്ദിപ്പൂർ, മൈസൂരു, ഹാലേബിഡു, ചിക്കമഗളൂരു, ഹംപി, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഉദ്ഘാടന യാത്രാ പരിപാടി. ഏകദേശം 60 ഓളം ജീവനക്കാർ അതിഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ആശ്വാസവും ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളും വിശ്രമവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം, ഇന്ത്യക്കാരും അന്തർദേശീയരുമായ യാത്രക്കാർക്ക് കർണാടകയെ കൂടുതൽ സമഗ്രമായി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് യാത്ര രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിനിൽ സ്വകാര്യ അതിഥി ക്യാബിനുകൾ, ഡൈനിങ് കാറുകൾ, സ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രീമിയം സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്.
ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ വന്യജീവി സഫാരി, മൈസൂരു കൊട്ടാരം, ശ്രീരംഗപട്ടണം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം, ബേലൂരിലെയും ഹാലേബിഡിലെയും ഹൊയ്സാല ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ചിക്കമഗളൂരുവിലെ കോഫി-എസ്റ്റേറ്റ് സന്ദർശനം, യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായ ഹംപിയിലേക്കുള്ള ഗൈഡഡ് ടൂർ എന്നിവ പോലുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക അനുഭവം ഓരോ സ്റ്റോപ്പിലും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അഞ്ച് രാത്രികളും ആറ് പകലും അടങ്ങുന്ന ‘പ്രൈഡ് ഓഫ് കർണാടക’, ‘ജ്യൂവൽസ് ഓഫ് സൗത്ത്’, മൂന്ന് രാത്രികളും നാല് പകലും അടങ്ങുന്ന 'ഗ്ലിംപ്സസ് ഓഫ് കർണാടക' എന്നിങ്ങനെ 2026-27 വർഷത്തിൽ ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റ് മൂന്ന് യാത്രാ പരിപാടികൾ നടത്തും.. മൂന്നിടങ്ങളിലായി ആകെ 13 യാത്രകൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
‘പ്രൈഡ് ഓഫ് കർണാടക’ ബംഗളൂരുവിനെ കർണാടക, ഗോവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ‘ജ്യൂവൽസ് ഓഫ് സൗത്ത്’മൈസൂരു, ഹംപി, മഹാബലിപുരം, തഞ്ചാവൂർ, ചെട്ടിനാട്, കൊച്ചി, കുമരകം എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ‘ഗ്ലിംപ്സസ് ഓഫ് കർണാടക’ ബന്ദിപ്പൂർ, മൈസൂരു, ഹംപി എന്നിവയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.