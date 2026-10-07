ഇവർ ഇടുക്കിയുടെ സ്വന്തം ജീവി വർഗങ്ങൾ

ഇവർ ഇടുക്കിയുടെ സ്വന്തം ജീവി വർഗങ്ങൾtext_fields
തൊടുപുഴ: ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രാദേശിക തലത്തില് സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യമുള്ള അപൂര്വവും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ സസ്യ-ജന്തു വര്ഗങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തി ജില്ല സ്പീഷിസ് പ്രഖ്യാപനം. 11 ഇനങ്ങളിലായാണ് ജില്ലാ സ്പീഷിസുകളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജില്ല പുഷ്പം - നീലക്കുറിഞ്ഞി, ജില്ല വൃക്ഷം - കാട്ടുപൂവരശ്, ജില്ല പൈതൃക വൃക്ഷം-സ്വര്ണ്ണപന്നല്, ജില്ല മൃഗം-വരയാട്, ജില്ല ജലജീവി - മലനീര്നായ, ജില്ല പക്ഷി - വെള്ളവയറന് ഷോളക്കിളി, ജില്ല ഉരഗം - വാല്പൊട്ടന് മണ്പാമ്പ്, ജില്ല ഉഭയ ജീവി - ആനമുടി ഇലത്തവള, ജില്ല മത്സ്യം-കുയില്, ജില്ല ശലഭം- പളനി ഗിരിശൃംഗന്, ജില്ല തുമ്പി - മല നിഴല് തുമ്പി എന്നിവയാണ് സംരക്ഷിത പട്ടികയിലുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സര്ക്കാര് ചീഫ് വിപ്പ് അപു ജോണ് ജോസഫാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
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