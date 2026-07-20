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    Travel News
    Posted On
    date_range 20 July 2026 6:42 PM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 6:42 PM IST

    വിസയില്ലാത്ത പാസ്‌പോർട്ടിന് വൻ ഡിമാൻഡ്, സഞ്ചാരികൾ ക്യൂവിൽ; ഫിലാറ്റലി പാസ്‌പോർട്ടിനായി സഞ്ചാരികൾ തടിച്ചുകൂടുന്നതിന്‍റെ കാരണം ഇതാണ്...

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    വിസയില്ലാത്ത പാസ്‌പോർട്ടിന് വൻ ഡിമാൻഡ്, സഞ്ചാരികൾ ക്യൂവിൽ; ഫിലാറ്റലി പാസ്‌പോർട്ടിനായി സഞ്ചാരികൾ തടിച്ചുകൂടുന്നതിന്‍റെ കാരണം ഇതാണ്...
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    ബെംഗളൂരു: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഫോണുകളിലും യാത്രാ ഓർമ്മകൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, പഴയൊരു ഹോബി തിരികെ വരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിലെ ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് പുറത്ത് 'ഫിലാറ്റലി പാസ്‌പോർട്ട്' വാങ്ങാനായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വരിനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റിന്റെ കർണാടക സർക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയ ഈ കളക്ടേഴ്സ് ബുക്ക്‌ലെറ്റ് 2024 അവസാനത്തോടെയാണ് ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയത്. കർണാടകയിലെ നൂറോളം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് വീണ്ടും ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്. ഏകദേശം 1,500 കോപ്പികളുള്ള ഈ പുതിയ പതിപ്പിന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ ഡിമാൻഡാണ് ഉള്ളത്.

    എന്താണ് ഫിലാറ്റലി പാസ്‌പോർട്ട്?

    പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പാസ്‌പോർട്ടല്ല. കർണാടകയിലെ യാത്രകൾ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കും സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരിക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുത്ത പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 'പെർമനന്റ് പിക്റ്റോറിയൽ ക്യാൻസലേഷൻസ്' (PPC) എന്ന പ്രത്യേക തരം പോസ്റ്റൽ സീലുകൾ ഇതിൽ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കും. കർണാടകയിലെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ, വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ സീലുകളിൽ ഉള്ളത്.

    ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?

    ഈ പാസ്‌പോർട്ടിലെ ഓരോ പേജും കർണാടകയിലെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സഞ്ചാരികൾ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെത്തി ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് വാങ്ങി, ആ സ്ഥലത്തിന്റെ തനത് പിക്റ്റോറിയൽ സീൽ പതിപ്പിക്കണം. ഇതിന്റെ പുതിയ പതിപ്പിൽ നൂറോളം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഒരു പുതിയ യാത്രക്കായി സഞ്ചാരികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ സ്റ്റാമ്പും ആ സ്ഥലത്ത് നേരിട്ടുപോയതിന്റെ തെളിവാണ്.

    ഇതിന് പെട്ടെന്ന് ഇത്ര ജനപ്രീതി ലഭിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്?

    സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല, സാധാരണ സഞ്ചാരികൾക്കും ഈ പുതിയ പതിപ്പ് വലിയ കൗതുകമാണ് നൽകുന്നത്. പാസ്‌പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ ബെംഗളൂരു ജി.പി.ഒയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുലർച്ചെ മുതൽ ആളുകൾ വരിനിൽക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ പാസ്‌പോർട്ടിൽ സീലുകൾ പതിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായതോടെ ഇതിന്റെ പ്രചാരം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു.

    മറ്റ് യാത്രാ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഓരോ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടുത്തെ സീലുകൾ ലഭിക്കൂ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് സഞ്ചാരികൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റാമ്പും തങ്ങളുടെ യാത്രയുടെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു ഓർമ്മയായി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. പലരും ഇതിനെ ഒരു ശേഖരണ വസ്തുവായാണ് കാണുന്നത്, മറ്റുചിലർ ഇത് കർണാടകയിലെ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായാണ് കാണുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ചെക്ക്-ഇന്നുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ കാലത്ത്, ഓരോ സ്റ്റാമ്പായി ശേഖരിച്ച് സ്വന്തം യാത്രകൾ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഫിലാറ്റലി പാസ്‌പോർട്ട് ഒരുക്കുന്നത്.

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    TAGS:Karnatakavisapassport
    News Summary - Huge demand for visa-free 'Philately Passport'
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