Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    14 Dec 2025 5:59 PM IST
    Updated On
    14 Dec 2025 5:59 PM IST

    പുതുവർഷമാഘോഷിക്കാൻ ലോകത്തിലെ മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങ​ളെ അറിയാം

    top ten,places, world,celebrate, New Year, കോസ്റ്ററീക്ക, ജപ്പാൻ, ഇന്തോനേഷ്യ, മെക്സികോ,അബൂദബി
    യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലങ്ങൾക്കായുള്ള ഈ വർഷത്തെ ഗൈഡിൽ, പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ പിന്തുണക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ അതുല്യമായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ടൂറിസം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. സന്ദർശകരെ ആവേശത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും 2026 ലെ നിങ്ങളുടെ യാത്രക്ക് നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന ലോകത്തിലെ പത്തുസ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് അറിയണ്ടേ​?

    1 അബൂദബി

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് മ്യൂസിയമായ ടീംലാബ് ഫെനോമിന അടുത്തിടെ തുറന്നു, തുടർന്ന് നാഴികക്കല്ലായ സായിദ് നാഷണൽ മ്യൂസിയം, എണ്ണയാൽ സമ്പന്നമാകുന്നതിനുമുമ്പ് രാജ്യത്തിന്റെ സംയോജിത സ്വപ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് സന്ദർശകർക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പേൾ ഡൈവിങ് എമിറേറ്റ്‌സിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല, ഇസ്‍ലാമിന്റെ സ്വാധീനം, അറബി ഭാഷയുടെ വ്യാപനം, രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപക പിതാവ് പരേതനായ ശൈഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹ്യാന്റെ ദർശനം എന്നിവ പോലെ ഇതിന് ഒരു വലിയ കഥ പറയാനുണ്ട്.


    അബൂദബിയിലെ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗുഗ്ഗൻഹൈം അബൂദബി, 2026 അവസാനത്തിലോ അതിനുശേഷമോ ഗുഹാമുഖമായ മോഡേൺ ആർട്ട് ഗാലറി പ്രതീക്ഷാം.അബൂദബി തീം പാർക്ക് ടൂറിസത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വാർണർ ബ്രദേഴ്സ് വേൾഡ് അബൂദബിയിലേക്ക് ഒരു ഹാരി പോട്ടർ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും യാസ് വാട്ടർവേൾഡിൽ സ്ലൈഡുകളുടെയും റൈഡുകളുടെയും മറ്റൊരു മെഗാ-സോൺ നിർമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വരും വർഷങ്ങളിൽ യാസിൽ തുറക്കാൻ പോകുന്ന മിഡിലീസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്നിലാൻഡിനായുള്ള പദ്ധതികളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു.

    2 അൽജീരിയ

    മനോഹരമായ റോമൻ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, അതിശയകരമായ മരുഭൂമി കാഴ്ചകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലികളുടെ ആകർഷകമായ മിശ്രിതമുള്ള ചരിത്ര നഗരങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ അൽജീരിയയുടെ വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണങ്ങൾ, രാജ്യത്തിന്റെ സങ്കീർണമായ വിസ സമ്പ്രദായം കാരണം വളരെക്കാലമായി അകറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കൻ ടൂറിസത്തിന്റെ ഈ ‘ഉറങ്ങുന്ന സൗന്ദര്യം’ ഒടുവിൽ ഉണർന്നെഴുന്നേൽക്കുകയാണ്.


    2030 ആകുമ്പോഴേക്കും അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം പ്രതിവർഷം 12 ദശലക്ഷമായി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനായി അൽജീരിയ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു. സംഘടിത ടൂറുകളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് വിസ-ഓൺ-അറൈവൽ നയം അവതരിപ്പിക്കൽ, 2025 ആഗസ്റ്റിൽ ഒരു അനുബന്ധ ആഭ്യന്തര എയർലൈനായി എയർ അൽഗേരി എന്ന പുതിയ എയർലൈൻ ആരംഭിച്ചത്, രാജ്യത്തെ 460,000 കരകൗശല കരകൗശല വിദഗ്ധർക്ക് പരിശീലനവും പിന്തുണയും ഉൾപ്പെടെ അതിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും സംരക്ഷണവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാണ് സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ.

    മൂവായിരം വർഷത്തെ അധിനിവേശത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന, യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ മറ്റൊരു നഗര ആകർഷണമാണ്. സമീപത്ത്, വിശാലമായ, നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട റോമൻ അവശിഷ്ടങ്ങളും, വളരെ കുറച്ച് തിരക്കേറിയ ജെമിലയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ടിംഗാഡിൽ ഉണ്ട്. അൾജീരിയൻ സഹാറയിലെ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന മണൽക്കൂനകൾ നൂറുകണക്കിന് മൈലുകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, മരുഭൂമി പര്യവേക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി ഡിജാനെറ്റ് എന്ന മരുഭൂമി പട്ടണം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

    3 കോൾചാഗ്വ താഴ്വര ചിലി

    ചിലിയിലെ സാന്റിയാഗോയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ തെക്ക്, മഞ്ഞുമൂടിയ ആൻഡീസ് പർവതനിരകൾ മുതൽ അർജന്റീന അതിർത്തി വരെയും പസഫിക് സമുദ്രം വരെയും, ടിൻഗുരി റിക്ക നദി കൊത്തിയെടുത്ത പാതയിലൂടെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കോൾചാഗ്വ താഴ്‌വര. പാറ്റഗോണിയയിലേക്കോ അറ്റകാമയിലേക്കോ ഉള്ള യാത്രയിൽ പല യാത്രക്കാരും സാന്റിയാഗോയിൽ മാത്രം നിർത്തുമ്പോൾ, തെക്കോട്ട് ഒരു മൾട്ടി-ഡേ റോഡുയാത്ര ചരിത്രപരമായ ഹസീൻഡകൾ, മനോഹരമായ ഹൈക്കിങ് പാതകൾ, ചിലിയുടെ അതിവേഗം വളരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വൈൻ വ്യവസായത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.


    കാച്ചപോളിലെ ആഡംബര മുന്തിരിത്തോട്ടം ഹോട്ടലായ വിക് 2025-ൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വൈനറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, വിയൂക്സ് മാനന്റ്, ലോസ് വാസ്കോസ്, കാസ സിൽവ, മോണ്ട്ഗ്രാസ് തുടങ്ങിയ പഴയ കോൾചാഗ്വ എസ്റ്റേറ്റുകൾ വിശ്രമത്തിനായി വൈൻ രുചിക്കാൻ അതിഥികളെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാൾമാന്റെ വായുസഞ്ചാരമുള്ള, വെയിൽ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്രമായ മോണ്ടെസ് വൈനറിയിലെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തീയിൽ വറുത്ത വിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഫ്യൂഗോസ് ഡി അപ്പാൽറ്റ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൾചാഗ്വയുടെ ഭക്ഷണപ്രിയ സംസ്കാരം കേന്ദ്രബിന്ദുവാകുന്നു.

    സഞ്ചാരികൾക്ക് മുന്തിരിവള്ളികൾക്കിടയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും കഴിയും. ലാപോസ്റ്റോൾ വൈൻ നിർമാണ കുടുംബത്തിന്റെ വാസ്തുവിദ്യാപരമായി അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സ്വത്തായ ക്ലോസ് അപ്പാൽറ്റയിൽ, മലഞ്ചെരുവിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും പാരമ്പര്യമായി കാർമെനെർ, കാബർനെറ്റ്, സിറ വള്ളികൾ എന്നിവയാൽ മൂടപ്പെട്ട ചരിവുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമായ 10 ആധുനിക വില്ലകൾ ഉണ്ട്.ചിലിയുടെ കൗബോയ് മേഖലയിൽ കാണാനും ചെയ്യാനും ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, റോഡിയോകൾ മുതൽ നക്ഷത്രനിരീക്ഷണം വരെ. സാന്താക്രൂസ്, ലോലോൾ തുടങ്ങിയ ഗ്രാമങ്ങൾ ഊർജസ്വലമായ വിപണികളും സ്പാനിഷ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ മണ്ണും ആലിപ്പഴവും നിറഞ്ഞ വീടുകളും അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ വർഷം ചിലിയുടെ ഒറിജിനൽ വൈൻ റൂട്ടിന്റെ 30-ാം വാർഷികവുമാണ്., ഈവേളയിൽ അതിഥികളെ വിശ്രമിക്കാനും സൂര്യപ്രകാശം ആസ്വദിക്കാനും കുറച്ചുനേരം താമസിക്കാനും ക്ഷണിക്കുന്നു.

    4 കുക്ക് ദ്വീപുകൾ

    പോളിനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ കുക്ക് ദ്വീപുകൾ ദക്ഷിണ പസഫിക്കിലെ സൗഹൃദപരമായ ആളുകളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫിജി പോലുള്ള മറ്റ് പോളിനേഷ്യൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ളതുമായ ദ്വീപായ റാരോട്ടോംഗക്ക് 67 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വിസ്തൃതിയുള്ളൂ, പക്ഷേ ദക്ഷിണ പസഫിക്കിലെ എല്ലാ മികച്ച കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്: താഹിതി പോലുള്ള ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള കൊടുമുടികൾ, നീല തടാകങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വന്യമായ ഉൾഭാഗം, അഭിമാനകരമായ പോളിനേഷ്യൻ സംസ്കാരം. റാരോട്ടോംഗക്ക് അപ്പുറം - ഹണിമൂണിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഐറ്റുട്ടാക്കിക്ക് പുറമെ - നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന 13 ദ്വീപുകളുണ്ട്.


    നഗ്നപാദ ആഡംബര താമസങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ തരംഗം ഈ ദ്വീപുകളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മറൈൻ പാർക്കുകളിൽ ഒന്നായ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് മാരേ മോന അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഐറ്റുട്ടാക്കിയിൽ, അതിന്റെ പ്രാകൃത ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ലഗൂണിലെ മൂന്ന് ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക പദവി നേടിയിട്ടുണ്ട്. യുനെസ്കോയുടെ താൽക്കാലിക പട്ടികയിലുള്ള റരോട്ടോംഗയുടെ പവിത്രമായ മൗംഗറോവ താഴ്‌വര, ഒരിക്കലും വികസിപ്പിക്കാത്ത നദികളും ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

    പസഫിക്കിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഈ ചെറിയ പറുദീസയിലെത്തുന്നത് ഒരിക്കലും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഹവായിയൻ എയർലൈൻസ് 2025 ജൂണിൽ അതിന്റെ ഹോണോലുലു-റരോട്ടോംഗ റൂട്ട് നവീകരിച്ചു, കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ പകൽ സമയ വിമാനങ്ങളും അലാസ്ക എയർലൈൻസ് വഴി പുതിയ യുഎസ് കണക്ഷനുകളും ചേർത്തു. 2026 മെയ് മാസത്തിൽ ജെറ്റ്സ്റ്റാർ ആദ്യത്തെ നേരിട്ടുള്ള ബ്രിസ്ബേൻ-റരോട്ടോംഗ വിമാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.

    5 കോസ്റ്ററിക്ക

    ഈ ചെറിയ മധ്യ അമേരിക്കൻ രാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് കാടിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സവിശേഷമായ ഒരു മിശ്രിതം കണ്ടെത്താനാകും. ശൂന്യമായ ബീച്ചുകളിൽ മഴക്കാടുകൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, ടർക്കോയ്‌സ് ഉൾക്കടലുകളിൽ മക്കാവു പക്ഷികൾ പറന്നുയരുന്നു, ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന കര ജീവികളിൽ 2.5 ശതമാനവും വസിക്കുന്ന ഒരു ഉപദ്വീപായ തീരപ്രദേശത്ത് പസഫിക് സമുദ്രമാണ്.


    ഹൗളർ കുരങ്ങുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് നിങ്ങൾ ഉണരും, ബയോലുമിനെസെൻസ് നിറഞ്ഞ കണ്ടൽ നദികളിലൂടെ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങാം, തിരമാലകളിൽ നീന്താം, കോർകോവാഡോ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കാൽനടയാത്ര നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്വസനം, ധ്യാനം അല്ലെങ്കിൽ യോഗ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടാം. മഴക്കാടുകളിലെ ജാഗ്വാർ ഇടനാഴികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തീരത്ത് ദേശാടന സ്രാവുകൾക്ക് സംരക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കമ്യൂണിറ്റി നടത്തുന്ന സർഫ് സ്കൂളുകൾ, ഹോളിസ്റ്റിക് റിട്രീറ്റുകൾ, ഇക്കോ-ലോഡ്ജുകൾ എന്നിവ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, സാഹസികത, ആരോഗ്യം, പുനരുജ്ജീവന യാത്ര എന്നിവയുടെ മിശ്രിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

    6 ഹെബ്രിഡ്സ് സ്കോട്ട്‍ലാൻഡ്

    സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ വന്യമായ അറ്റ്ലാന്റിക് തീരത്ത് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഹെബ്രീഡിയൻ ദ്വീപുകൾ, അവരുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെട്ട ബീച്ചുകൾ, ഇഴചേർന്ന സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സഞ്ചാരികളെ വളരെക്കാലമായി ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം, പലർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ ഇനിയും ഏറെയുണ്ട്.ഔട്ടർ ഹെബ്രൈഡ്സിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത്, സ്റ്റോൺഹെഞ്ചിനേക്കാൾ പഴക്കമുള്ളതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നിഗൂഢമായ കുരിശിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ശിലാ വൃത്തമായ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റോൺസിനായി ലൂയിസ് കലാനൈസ് ദീർഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന ഒരു സന്ദർശക കേന്ദ്രം തുറക്കുന്നു. മധ്യകാല കിസിമുൾ കാസിലുള്ള ഈ ദ്വീപ്, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്കി ഡിസ്റ്റിലറിയും ബോർവ് എന്ന ചെറിയ ഗ്രാമത്തെ ആഗോള സ്പിരിറ്റ് ഭൂപടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്. തെക്കൻ ഹെബ്രൈഡിലെ ഐസ് ലേക്ക് ഡിഎൻഎയിൽ വിസ്കി ഉണ്ട്, കൂടാതെ സിംഗിൾ-മാൾട്ട് സ്കോച്ചിനുള്ള ആവശ്യം ദ്വീപിനെ നിലനിർത്തുന്നു. വിസ്കിയുടെ കാര്യത്തിൽ, മോണോപൊളി ബോർഡിലെ അവസാന സ്ക്വയറാണിത്.


    റോസ്ബാങ്ക്, ഗ്ലെൻഗോയ്ൻ, എഡിൻബർഗ് ജിൻ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സ്ഥാപിത സ്കോട്ടിഷ് സ്പിരിറ്റ് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് പിന്നിലെ മനസ്സുകൾ സൃഷ്ടിച്ച ലഗ്ഗാൻ ബേ ഡിസ്റ്റിലറിയാണ് ആദ്യത്തേത്. വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, പോർട്ട് എല്ലന് പുറത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോർട്ടിൻട്രുവാൻ ഡിസ്റ്റിലറി സന്ദർശിക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് കഴിയും, അവിടെ ഫ്രഞ്ച് ആഡംബര സാമ്രാജ്യമായ എൽവിഎംഎച്ച് ദ്വീപിലെ ആദ്യത്തെ ഇമ്മേഴ്‌സീവ്, വിസ്കിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹോട്ടൽ, ആർഡ്ബെഗ് ഹൗസ് തുറന്നു.മെയ് മാസത്തിൽ ഐസ് ലേയുടെ വാർഷിക വിസ്കി ഫെസ്റ്റിവലായ ഫെയ്സ് ഐലിനായി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുകയുമാവാം.

    7 ഇഷികാവ ജപ്പാൻ

    2024 ലെ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ, 7.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ജപ്പാനിലെ ഇഷികാവ പ്രിഫെക്ചറിലെ വിദൂര നോട്ടോ പെനിൻസുലയെ തകർത്തു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം, പ്രദേശം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കാൻപ്രാദേശിക നേതാക്കൾ സന്ദർശകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിഫെക്ചറിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കനസാവ നഗരം ടോക്കിയോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ യാത്രയാണ്, ജപ്പാനിലെ പ്രശസ്തമായ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൊന്നായ കെൻറോകുവെനും പരമ്പരാഗത കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ ഒരു അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച ലോകവും ഇവിടെയാണ്. സഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വർണ ഇല വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ സന്ദർശിച്ച് സിൽക്ക് ഡൈ ചെയ്ത കാഗ യുസെൻ കഷണങ്ങൾ നിർമിക്കാം. ഇവിടെ, ‘ഫാംഹൗസ് ഇൻസ്’ അതിഥികളെ നെൽകൃഷി പോലുള്ള സീസണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.


    ജപ്പാനിലുടനീളം നോട്ടോ പെനിൻസുല അതിന്റെ സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ, നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വാജിമ-നൂരി ലാക്വർവെയർ, പ്രശസ്ത നോട്ടോ ടോജി (മാസ്റ്റർ ബ്രൂവർമാർ) നിർമിച്ച അവാർഡ് നേടിയ സാക്ക് എന്നിവക്ക് പേരുകേട്ടതാണ്. ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്ന ബ്രൂവറികളിൽ വരുമാനം വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ‘ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദി നോട്ടോ സേക്ക്’ പദ്ധതി പോലുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രാദേശിക ബ്രൂവറികൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി.

    കുടുംബം നടത്തുന്ന സത്രങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതോ, വീണ്ടും തുറന്ന പ്രാദേശിക റസ്റ്റാറന്റുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോ, പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദഗ്ധരിൽനിന്ന് പരമ്പരാഗത ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതോ ആയ വിനോദസഞ്ചാരികൾ, ഇഷികാവയുടെ തനതായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.അവരുടെ വീടുകളും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാനുള്ള അവസരവുമാണിത്.

    8 കൊമോഡോ ദ്വീപുകൾ ഇന്തോനേഷ്യ

    ഫ്ലോറസ് കടലിലെ ടർക്കോയ്സ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന കൊമോഡോ ദ്വീപുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വന്യജീവി സ​ങ്കേതങ്ങളിലൊന്നാണ്. യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ, പിങ്ക്-മണൽ ബീച്ചുകൾ സാവന്ന കുന്നുകളും, പവിഴപ്പുറ്റുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ കാട്ടു കൊമോഡോ ഡ്രാഗണുകൾ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നു.


    2026 ൽ, ഇന്തോനേഷ്യ പാർക്കിന്റെ 45-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കും, ഡ്രാഗണുകളെയും ദുർബലമായ പവിഴപ്പുറ്റിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പുതിയ സംരക്ഷണ പരിപാടികളും നടപടികളും ഉൾപ്പെടുത്തും. ദ്വീപുകളുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം നേരിൽ അനുഭവിക്കാൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് പകൽ സമയത്ത് ബോട്ടിൽ പര്യവേക്ഷണം നടത്താം, അടുത്തുള്ള ദ്വീപുകളിലെ ഇക്കോ-ലോഡ്ജുകളിൽ താമസിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പരമ്പരാഗത ഫിനിസി കപ്പലുകളിൽ വിദൂര ഉൾക്കടലുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം.ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ സാഹസികത തേടുന്നവർക്ക്, കൊമോഡോ ഒരു സവിശേഷ സന്തുലിതാവസ്ഥ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

    9 ലോറെറ്റോ, ബജ കാലിഫോർണിയ സർ, മെക്സിക്കോ

    ലോറെറ്റോ ബേ നാഷനൽ പാർക്ക് അതിന്റെ 30-ാം വാർഷികത്തിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകുന്നു. നീലത്തിമിംഗലങ്ങൾ, കടലാമകൾ, കാലിഫോർണിയ കടൽ സിംഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കോളനികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാലിഫോർണിയ ഉൾക്കടലിന്റെ 200,000 ഹെക്ടറിലധികം പ്രദേശം പാർക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ മെക്സിക്കോയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അടിസ്ഥാന പരിസ്ഥിതികളിൽ ഒന്നായി തുടരുന്നു. നോപോളോ, ലോറെറ്റോ II എന്നീ രണ്ട് പുതിയ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആയിരക്കണക്കിന് ഹെക്ടർ മരുഭൂമി മലയിടുക്കുകൾ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ, വന്യജീവി ഇടനാഴികൾ എന്നിവ സഞ്ചാരികൾക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നു.


    ലോറെറ്റോയുടെ ആകർഷണം അതിന്റെ ഭൂപ്രകൃതികൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. ഇവിടെ, സംരക്ഷണം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു. പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രകൃതിശാസ്ത്ര ഗൈഡുകൾ, മരുഭൂമി ദ്വീപുകളിലൂടെ കയാക്കിങ് യാത്രകളും തിമിംഗല നിരീക്ഷണ ടൂറുകളും നടത്തുന്നു, അവ പൗര-ശാസ്ത്ര അനുഭവങ്ങളായി വർത്തിക്കുന്നു. ദേശാടന നീലത്തിമിംഗലങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും, തീരദേശ ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കുചേരാനും, പ്ലാസയിൽ സംഗീതം, ഭക്ഷണം, കഥപറച്ചിൽ എന്നിവ നിറക്കുന്ന വാർഷിക സംരക്ഷണ ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സന്ദർശകർക്ക് സഹായിക്കാനാകും. സമൂഹ ഇടപെടലിനായി, പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പുകളും സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഗൈഡഡ് ഡെസേർട്ട് വാക്ക്‌കളും കമ്യൂണിറ്റി ഡിന്നറുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.ചരിത്രപരമായ ദൗത്യം, വെള്ള പൂശിയ തെരുവുകൾ, പിന്നിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന സിയറ ഡി ലാ ഗിഗാന്റ പർവതനിര എന്നിവയാൽ, ലോറെറ്റോ അടുപ്പമുള്ളതും ഗാംഭീര്യത്തോടെ വിശാലവുമാണ്

    10 മോണ്ടിനെഗ്രോ

    ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ മോണ്ടിനെഗ്രോ 2026 ൽ അതിന്റെ 20-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കും. 6,50,000-ത്തിൽ താഴെ ജനസംഖ്യയും ഇല്ലിയേറിയൻ, റോമൻ, ഓട്ടോമൻ, യുഗോസ്ലാവ് സ്വാധീനങ്ങളുടെ മിശ്രിതവുമുള്ള ഈ പുതിയ ബാൾക്കൻ രാജ്യം പ്രധാനമായും അതിന്റെ ബീച്ചുകൾക്ക് പേരുകേട്ടതാണ് - പ്രത്യേകിച്ച് വെനീഷ്യൻ കോട്ടകളും മതിലുകളുള്ള പഴയ പട്ടണങ്ങളും നന്നായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിശയകരമായ ഫ്ജോർഡ് പോലുള്ള കോട്ടോർ ഉൾക്കടൽ. അയൽരാജ്യമായ ക്രൊയേഷ്യയിലെ തിരക്കേറിയതും ട്രെൻഡിയുമായ ബീച്ചുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും തേടുന്ന യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ അതിന്റെ അഡ്രിയാറ്റിക് റിസോർട്ടുകൾ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.


    വളരെ കുറച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികൾ മാത്രമേ രാജ്യത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അവിടെ നദീതടങ്ങൾ കാർസ്റ്റ് പാറക്കെട്ടുകളിലേക്കും അപകടകരമായ കൊടുമുടികളിലേക്കും വഴിമാറുന്നു. മുൻ രാജകീയ തലസ്ഥാനമായ സെറ്റിൻജെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആശ്രമങ്ങൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, മ്യൂസിയങ്ങൾ എന്നിവ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നേർക്കാഴ്ച നൽകുന്നു, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പക്ഷിസങ്കേതങ്ങളിലൊന്നായ സ്കദാർ തടാകത്തിന്റെ ജൈവവൈവിധ്യ കേന്ദ്രവും ഏകദേശം 281 ഇനങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രവുമാണ്.

    മോണ്ടിനെഗ്രോയിലെ മനോഹരമായ പർവതനിരകളാണ് യഥാർഥ ആകർഷണം. പ്രോക്ലെറ്റിജെ പർവതനിര ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില വന്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്, കൊടുമുടികൾ, ഇടതൂർന്ന വനങ്ങൾ, ചെന്നായ്ക്കളുടെയും കരടികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രമായ ഹിമാനി തടാകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രദേശമാണിത്. അൽബേനിയ, കൊസോവോ എന്നിവയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന 192 കിലോമീറ്റർ ഹൈക്കിങ് പാതയായ ബാൽക്കൺ കൊടുമുടികളുടെ ഒരു ഭാഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈക്കിങ് പാതകളാലും ഇത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വിദൂര പർവത സമൂഹങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റം തടയുന്നതിനും അവരുടെ താമസക്കാർക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര ടൂറിസം ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

