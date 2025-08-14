Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 10:03 AM IST

    പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട

    പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട
    ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട​യി​ലെ പൂ​പ്പാ​ടം

    ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട: പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വ​സ​ന്ത​മൊ​രു​ക്കി ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട. വ​യ​നാ​ട് അ​തി​ർ​ത്തി ഗ്രാ​മ​മാ​യ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട​യി​ൽ മ​ഞ്ഞ​യും ഓ​റ​ഞ്ചും വ​യ​ല​റ്റും ഒ​ക്കെ​യാ​യി നി​റ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത പാ​ട​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ണെ​ത്താ​ദൂ​ര​ത്തോ​ളം കാ​ഴ്ച​യു​ടെ ഉ​ത്സ​വ​ല​ഹ​രി ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​യു​മെ​ല്ലാം പൂ​വി​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച ഏ​റെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​ണ്.

    ദേ​ശീ​യ പാ​ത 766ൽ ​വ​യ​നാ​ട് ബ​ന്ദി​പ്പൂ​ർ അ​തി​ർ​ത്തി പി​ന്നി​ട്ടാ​ൽ പൂ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്. നോ​ക്കെ​ത്താ​ദൂ​ര​ത്ത് പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് തോ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. ഈ ​വ​ഴി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ പൂ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യും. പൂ​ക്ക​ളു​ടെ നി​റ​ക്കാ​ഴ്ച കാ​ണാ​ൻ നി​ത്യ​വും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പൂ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ നി​ന്ന് ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 20 മു​ത​ൽ 30 രൂ​പ വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് പൂ​കൃഷി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് പൂ​ക്ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​തും ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി ക​ർ​ഷ​ക​രും ഇ​വി​ടെ പൂ​കൃ​ഷി ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് മാ​സം കൊ​ണ്ട് മി​ക​ച്ച വ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യു​ന്നു. ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട​യി​ലെ പൂ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പു​ത്ത​ൻ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തക്കുരു​ക്ക്

    ഒ​ഴി​വ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​ണ്ട​ൽ​പേ​ട്ട​യി​ലെ പൂ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ വ​ൻ ഗ​താ​ഗ​തക്കുരു​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് അ​ടു​ത്ത് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ളം ദൂ​ര​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം കു​ടു​ങ്ങി.

    ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റ് ക​ട​ന്ന് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​വേ​ശ​ന ഫീ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്ത് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ർ കു​റ​വു​ള്ള​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക ചെ​ക്ക് പോ​സ്റ്റു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗ​താ​ഗതക്കുരു​ക്ക് കൂ​ടും.

    X