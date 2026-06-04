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    Travel News
    Posted On
    date_range 4 Jun 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jun 2026 11:30 PM IST

    മൂ​ന്നാ​റി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മു​ത​ൽ ഹ​രി​ത സെ​സ്​

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    മൂ​ന്നാ​റി​ൽ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മു​ത​ൽ ഹ​രി​ത സെ​സ്​
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    ​തൊ​ടു​പു​ഴ: സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ മു​ത​ൽ ഹ​രി​ത സെ​സ്​ ഈ​ടാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി മൂ​ന്നാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്. ദേ​​വി​​കു​​ളം പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ചാ​​ണ് പ​​ദ്ധ​​തി ന​​ട​​പ്പാ​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​തി​​നാ​​യി കൊ​​ച്ചി - ധ​​നു​​ഷ്കോ​​ടി ദേ​​ശീ​​യ​​പാ​​ത​​യി​​ലെ പ​​ഴ​​യ മൂ​​ന്നാ​​ർ ഹെ​​ഡ് വ​​ർ​​ക്സ് ഡാം, ​​മൂ​​ന്നാ​​ർ -തേ​​നി, മൂ​​ന്നാ​​ർ-​ഉ​​ടു​​മ​​ൽ​​പേ​​ട്ട അ​​ന്ത​​ർ സം​​സ്ഥാ​​ന പാ​​ത​​ക​​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​​ക്ക് പോ​​സ്റ്റു​​ക​​ൾ സ്ഥാ​​പി​​ക്കു​​ന്ന​തി​ന് ന​ട​പ​ടി​യാ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട്ടി​​ൽ​​നി​​ന്നു​​ള്ള സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ളി​​ൽ ഏ​​റി​​യ പ​​ങ്കും ദേ​​വി​​കു​​ളം പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് പ​​രി​​ധി​​യി​​ലെ പാ​​ത​​യി​​ലൂ​​ടെ​​യാ​​ണ് മൂ​​ന്നാ​​റി​​ലെ​​ത്തു​​​​ന്ന​ത്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​​ ദേ​​വി​​കു​​ളം പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്തു​​മാ​​യി സ​​ഹ​​ക​​രി​​ച്ച് പ​​ദ്ധ​​തി ന​​ട​​പ്പാ​ക്കു​​ന്ന​​ത്. മൂ​ന്നാ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മാ​ലി​ന്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു​ കോ​ടി​യോ​ളം ചെ​ല​വാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​​തി​​ന്, ത​​ന​​ത്​ ഫ​​ണ്ടി​​ൽ​​നി​​ന്ന് പ​​ണം ക​​ണ്ടെ​​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ ഹ​​രി​​ത സെ​​സ് പ​​ദ്ധ​​തി ന​​ട​​പ്പാ​​ക്കു​​ന്ന​​തെ​​ന്ന് ഭ​​ര​​ണ​​സ​​മി​​തി അ​​റി​​യി​​ച്ചു. ടോ​​ൾ ബൂ​​ത്തു​​ക​​ളി​​ൽ ഫാ​​സ്ടാ​​ഗ് മാ​​തൃ​​ക​​യി​​ൽ ഫീ​​സ് ഈ​​ടാ​​ക്കാ​​നാ​​ണ് പ​​ദ്ധ​​തി. തു​​ക നി​​ശ്ച​​യി​​ച്ചി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നും ചെ​​റി​​യ തു​​ക മാ​​ത്ര​​മേ സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ൾ​​ക്ക് ന​​ൽ​​കേ​​ണ്ടി വ​​രു​​ക​​യു​​ള്ളൂ​​വെ​​ന്നും മൂ​​ന്നാ​​ർ പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്‍റ് എ​​സ്. വി​​ജ​​യ​​കു​​മാ​​ർ പ​​റ​​ഞ്ഞു.

    30ൽ ​​കൂ​​ടു​​ത​​ൽ യാ​​ത്ര​​ക്കാ​​രു​​മാ​​യി ​വ​​രു​​ന്ന വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ മ​​റ്റെ​​വി​​ടെ​​യ​​ങ്കി​​ലും പാ​​ർ​​ക്ക്​ ചെ​​യ്യ​​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ദേ​വി​കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​​വി​​ടെ​​നി​​ന്ന് ചെ​​റി​​യ വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മാ​​ട്ടു​​പ്പെ​​ട്ടി​​യി​​ൽ എ​​ത്ത​​ണം. ചെ​​റി​​യ വാ​​ഹ​​ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്കു​​ള്ള തു​​ക പ​​ഞ്ചാ​​യ​​ത്ത് നി​​ശ്ച​​യി​​ക്കും. സ​​ഞ്ചാ​​രി​​ക​​ൾ മാ​​ട്ടു​​പ്പെ​​ട്ടി ഭാ​​ഗ​​ത്ത് മ​​ണി​​ക്കൂ​​റു​​ക​​ളോ​​ളം ഗ​​താ​​ഗ​​ത​​ക്കു​​രു​​ക്കി​​ൽ കു​​ടു​​ങ്ങി​​ക്കി​​ട​​ക്കു​​ന്ന സാ​​ഹ​​ച​​ര്യം ഒ​​ഴി​​വാ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ല​​ക്ഷ്യമെന്ന്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:moonnarcessLatest NewsTourism News
    News Summary - Green cess for tourists in Munnar from August
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