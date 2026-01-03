Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    3 Jan 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    3 Jan 2026 2:00 PM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ജി​​യോ പാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങി; ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം

    മ​രു​ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത കാ​ഴ്ച​ക​ളു​മാ​യി ജി​​യോ പാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങി; ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം
    ജിയോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​വും ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച് 'ജി​യോ പാ​ർ​ക്ക്' ഒ​രു​ങ്ങി. കു​വൈ​ത്ത് ബേ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ദ്ധ​തി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി​യും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.കു​വൈ​ത്ത് ബേ​യു​ടെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​വു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.



    കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യെ അ​ടു​ത്ത​റി​യാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​ത് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കും. ശാ​സ്ത്രീ​യ​പ​ഠ​നം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് പാ​ർ​ക്ക് രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക വൈ​വി​ധ്യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പാ​ർ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കും. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, ക​ട​ക​ൾ എ​ന്നീ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​ര​ു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഏ​റെ

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​വും പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ട​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, സാം​സ്കാ​രി​ക ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​തൈ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. മ​നു​ഷ്യ​ച​രി​ത്രം, പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ​യും ഭൂ​മി​യു​ടെ​യും വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ജി​യോ​പാ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കും. കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കൈ​മാ​റു​ക​യും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ര​ണ്ട് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ജി​യോ​പാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ചെ​റി​യ മേ​ഖ​ല​യെ​യും വ​ള​രെ വ​ലി​യ മേ​ഖ​ല​യെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    മൊ​ത്തം വി​സ്തീ​ർ​ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 1000 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം 20 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ലാ​ണ്. ബാ​ക്കി വ​രു​ന്ന വ​ലി​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 300ല​ധി​കം വി​വി​ധ​ത​രം ത​ദ്ദേ​ശീ​യ സ​സ്യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പു​നഃ​സ്ഥാ​പ​നം, മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​ക്ക​ൽ, ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഇ​ത്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം

    ജി​യോ പാ​ർ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ കു​വൈ​ത്ത് വി​സി​റ്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ബു​ക്ക് ചെ​യ്യ​ണം. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ബു​ക്കി​ങ് ല​ഭ്യ​മാ​കും.ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മു​ത​ലാ​കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം. ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ ക​ൾ​ച്ച​ർ, ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് ലെ​റ്റേ​ഴ്സ് (എ​ൻ.​സി.​സി.​എ.​എ​ൽ), കു​വൈ​ത്ത് ജി​യോ​സ​യ​ൻ​സ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​യി​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    Girl in a jacket

    TAGS: Wednesday Kuwait News gulf news malayalam Tourism News
    Geo Park combines stunning desert views; entry opens from Wednesday
