Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    29 Jan 2026 1:40 PM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 1:40 PM IST

    കാ​ർ വീ​ടാ​ക്കി ലോ​കം ചു​റ്റു​ന്ന വി​ദേ​ശ ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ

    കാ​ർ വീ​ടാ​ക്കി ലോ​കം ചു​റ്റു​ന്ന വി​ദേ​ശ ദ​മ്പ​തി​മാ​ർ
    മാ​റ്റി​ഫെ​ർ​നോ​ണും നി​ക്കോ​ണും കാ​റി​ൽ

    വൈ​ക്കം: കാ​ർ വീ​ടാ​ക്കി​യൊ​രു​ക്കി ലോ​കം ചു​റ്റു​ന്ന വി​ദേ​ശ ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ന്നു. ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 36 കാ​ര​നാ​യ മാ​റ്റി​ഫെ​ർ​നോ​ണും 31 കാ​രി​യാ​യ ബ്ര​സീ​ലി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി നി​ക്കോ​ലി​യു​മാ​ണ് ലോ​കം ചു​റ്റു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വൈ​ക്ക​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    40രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം ചു​റ്റി​ക്ക​ണ്ട മാ​റ്റി​ഫെ​ർ​നോ​ൺ ഒ​രു യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് നി​ക്കോ​ലി​യെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സൗ​ഹൃ​ദം പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ഴി മാ​റി​യ​തോ​ടെ 2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ലോ​കം ചു​റ്റാ​ൻ കാ​റി​ലേ​റി. ഇ​തി​നാ​യി ത​ന്റെ ടൊ​യോ​ട്ട ലാ​ൻ​ഡ് ക്രൂ​യി​സ​ർ 78 സീ​രി​യ​സി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം വ​രു​ത്തി. വൈ​ദ്യു​തി​ക്കാ​യി വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ചു.

    ഓ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ലെ മെ​ൽ​ബ​ൺ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് ക​പ്പ​ലി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​ശേ​ഷം ക​ണ്ണൂ​രും വ​യ​നാ​ടും ചു​റ്റി​ക്ക​റ​ങ്ങി. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ വ​ട്ട​ക്ക​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളാ​യ ദി​യാ​ൻ, രാ​ഹു​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​വ​രു​ടെ സു​ഹൃ​ത്താ​യ അ​രു​ണി​ന്റെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത് അ​നു​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണെ​ന്ന് മാ​റ്റി​യും നി​ക്കോ​ലി​യും പ​റ​യു​ന്നു.

    വൈ​ക്ക​ത്തെ​ത്തി​യ ശേ​ഷം മു​ണ്ടാ​റി​ലേ​ക്ക് ടൂ​ർ ഓ​പ​റേ​ർ​മാ​രാ​യ ബേ​ബി, വാ​സു​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം മു​ണ്ടാ​ർ ചു​റ്റി ആ​മ്പ​ൽ വ​സ​ന്തം ക​ണ്ട് നാ​ട്ടു​തോ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ത​ല​യാ​ഴം, വെ​ച്ചൂ​ർ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക​റ​ങ്ങി. ഉ​ച്ച​യോ​ടെ തോ​ട്ട​കം ആ​റ്റു​തീ​ര​ത്തെ​ത്തി ക​രി​മീ​നും കാ​ളാ​ഞ്ചി​യും ചെ​മ്മീ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും കൂ​ട്ടി ഊ​ണ് ക​ഴി​ച്ചു. വൈ​ക്ക​ത്തു​നി​ന്ന് ജ​ങ്കാ​റി​ലേ​റി കാ​യ​ൽ​ക​ട​ന്ന് മ​റു​ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​യ മാ​റ്റി​യും നി​ക്കോ​ലി​യും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം നു​ക​ർ​ന്നു ജി​ല്ല​ക​ൾ ക​ട​ന്ന് മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കും. മാ​ർ​ച്ച് ആ​ദ്യം ഹി​മാ​ല​യം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് നേ​പ്പാ​ളി​ലൂ​ടെ മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തു​ട​രും.

