വിമാനം റദ്ദായാൽ ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട! ക്യൂ നിൽക്കാതെ യാത്ര ഉറപ്പിക്കാൻ 5 'സ്മാർട്ട്' ട്രിക്കുകൾ

വിമാനം റദ്ദായാൽ ഇനി ടെൻഷൻ വേണ്ട! ക്യൂ നിൽക്കാതെ യാത്ര ഉറപ്പിക്കാൻ 5 'സ്മാർട്ട്' ട്രിക്കുകൾtext_fields
വിമാനയാത്രകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളും കാലതാമസവും യാത്രയുടെ സന്തോഷം കെടുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ, മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. വിമാനയാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. വിമാനയാത്ര റദ്ദാക്കിയാൽ ഉടൻ എയർലൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുക
വിമാനം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടാൽ മിക്ക യാത്രക്കാരും ഗേറ്റ് ഡെസ്കിലേക്ക് തിരക്കുകൂട്ടാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ, അതിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ ഉടൻ തന്നെ എയർലൈൻ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പുതിയ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. മറ്റുള്ളവർ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വിമാനത്തിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മാർഗ്ഗം സഹായിക്കും.
2. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഓൺലൈൻ ചെക്ക്-ഇൻ പൂർത്തിയാക്കുക
യാത്രാദിവസത്തെ സമയം ലാഭിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പവഴിയാണിത്. നേരത്തെ ചെക്ക്-ഇൻ ചെയ്യുന്നത് മികച്ച സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാനും വിമാനത്താവളത്തിലെ ദീർഘനേരത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കും. ലഗേജുകൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നേരിട്ട് സുരക്ഷാ പരിശോധനയിലേക്ക് പോകാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
3. സുരക്ഷാ പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കാൻ ലഗേജ് അടുക്കിവെക്കുക
സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടയിൽ ലാപ്ടോപ്പും ദ്രാവക വസ്തുക്കളും തിരയുന്നത് വലിയ കാലതാമസമുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ, ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ബാഗിന്റെ പുറത്തെ പോക്കറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കും.
4. അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ കൈവശം കരുതുക
ലഗേജുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കാൻ മരുന്നുകൾ, ചാർജറുകൾ, പ്രധാന രേഖകൾ, ഒരു ജോടി വസ്ത്രം എന്നിവ എപ്പോഴും കൈവശമുള്ള ബാഗിൽ (Carry-on) സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് അപ്രതീക്ഷിത സാഹചര്യങ്ങളിലും യാത്ര തുടരാൻ സഹായിക്കും.
5. ബാഗേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ പരാതിപ്പെടുക
ലഗേജ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിൽ എത്തുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത്. വിമാനത്താവളം വിടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബാഗേജ് സർവീസ് ഡെസ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കും.
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