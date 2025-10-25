Begin typing your search above and press return to search.
    Travel News
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:45 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:48 PM IST

    ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് സ്വർഗീയ ദ്വീപുകൾ

    നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നമുക്കായി പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എത്രയോ കാഴ്ചകളുണ്ട്. കേട്ടറിവ് മാത്രം വെച്ച് നാം അന്വേഷിച്ച് യാത്രകളിലൂടെ കണ്ടെത്തി അവയെ അറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷങ്ങളാണ് ജീവിതത്തെ അടുത്ത യാത്രകൾക്കായി പാകപ്പെടുത്തുന്നത്. ഭൂമിയു​ടെ കോണുകളിൽ നമുക്കായൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന അനിർവചനീയ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമുള്ള സ്വർഗീയ ദ്വീപുക​ളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ദ്വീപുകൾ ജീവതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ആ സ്വർഗങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ...

    1 ബാർബഡോസ്

    കരീബിയന്റെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഭാഗത്ത്, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തീരത്തുനിന്ന് വളരെ അകലെയല്ലാത്ത ബാർബഡോസിന് വന്യമായ അറ്റ്ലാന്റിക്കും ശാന്തമായ കരീബിയൻ തീരങ്ങളും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ ഉൾപ്രദേശങ്ങളുമുണ്ട്. നൂറുകിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിൽ 80-ലധികം ബീച്ചുകളുമായി അതിന്റെ തീരപ്രദേശം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, വിശാലമായ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണാനും ദേശീയ ചിഹ്നമായ വികൃതിയായ പച്ച വെൽവെറ്റ് കുരങ്ങിനെ കാണാനും കഴിയും. വിശാലമായ കരിമ്പിൻ പാടങ്ങൾ, തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ, തണുത്ത വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയും സന്ദർശിക്കാം.

    ഗോൾഫ് കോഴ്‌സുകൾ, പോളോ ഫീൽഡുകൾ, ക്രിക്കറ്റ് പിച്ചുകൾ എന്നിവ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി എന്ന ബാർബഡോസിന്റെ നീണ്ട ചരിത്രത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ദ്വീപിന്റെ അറ്റ്ലാന്റിക് ഭാഗത്ത്, സർഫിങ്ങിനും കൈറ്റ്സർഫിങ്ങിനും, ഡൈവിങ്ങിനും അനുയോജ്യമാണ്, കൂടാതെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സവിശേഷ കടൽ ഗുഹകളുമുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ ബീച്ചുകൾ മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, മുട്ടയിടാനെത്തുന്ന ആമകളെ കൊണ്ടും തിരക്കിലാവും. തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില വാസ്തുവിദ്യാ സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്. ബ്രിഡ്ജ്ടൗണിലെ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ മനോഹരമായ വസതികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലമായ അതിന്റെ ചരിത്രകേന്ദ്രം. തലസ്ഥാനത്തിനപ്പുറം ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജോർജിയൻ കൺട്രി എസ്റ്റേറ്റുകളും ബ്രിട്ടീഷ് തിയറ്റർ ഡിസൈനർ ഒലിവർ മെസ്സലിന്റെ കടൽതീരങ്ങൾ അഭിമുഖമായ താമസസ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട്.

    2 ജമൈക്ക

    ജമൈക്കയുടെ വടക്കൻ തീരത്ത് മനോഹരമായ ബീച്ചുകളുണ്ട്, അവയിൽ ഫ്രഞ്ച്മാൻസ് കോവ്, ബ്ലൂ ലഗൂൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, നേർത്ത വെള്ളനിറമുള്ള മണൽ, ടർക്കോയ്സ് നിറമുള്ള വെള്ളം, ഈന്തപ്പനകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്വപ്നദ്വീപ്. മോണ്ടെഗോ ബേയ്ക്കും പോർട്ട് അന്റോണിയോയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള തീരത്ത് ഓരോ ബീച്ചുകൾക്കിടയിലും സ്വപ്നതുല്യമായ വിരുന്നാണ് കടൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വർണാഭമായ മാർക്കറ്റുകളിലൂ​ടെ യാത്രചെയ്യാം, ചരിത്രപരമായ തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാം, യാത്ര ചെയ്യുന്നിടത്തെല്ലാം ദ്വീപിന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ താളം ആസ്വദിക്കാം. മികച്ച ട്രാക്കിൽനിന്ന് മാറി മഴക്കാടുകളിലൂടെ ഒരു സിപ്പ്-ലൈൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ചരിത്രപരമായ ഒരു റം ഫാക്ടറി സന്ദർശിക്കുക, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ അടിത്തട്ടിലെ കുളങ്ങളിൽ നീന്തുക. അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒന്നായ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ കാപ്പി ആസ്വദിക്കാൻ 2,000 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കയറാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

    പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത തദ്ദേശീയരായ ടൈനോകൾക്കും പിന്നീട് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മറൂണുകൾക്കും അതിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രാധാന്യവും കാരണം ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്.) ഉൾനാടുകളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് റിയോ ഗ്രാൻഡെയിലൂടെ പൈറോഗിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഗോൾഡൻ ഐ ഹോട്ടലിൽ ഒരു ഇടവേള എടുക്കാം, അവിടെയാണ് ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ് തന്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ കഥാപാത്രമായ ജെയിംസ് ബോണ്ടിനൊപ്പം തന്റെ ആദ്യ നോവൽ എഴുതിയത്.

    3 കോർസിക്ക

    ഫ്രഞ്ച് ദ്വീപായ കോർസിക്ക ഒരു മെഡിറ്ററേനിയൻ ദ്വീപാണ്,1000 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തീരപ്രദേശം വൈവിധ്യവും അതിശയകരവുമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളും വന്യമായ ചെറുകാടുകളാലും സമൃദ്ധമാണ്. കലാൻക്വസ് ഡി പിയാനയിലെ പിങ്ക് ഗ്രാനൈറ്റ് പാറകൾ മുതൽ ബോണിഫാസിയോയിലെ പ്രാകൃത ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് പാറക്കെട്ടുകൾ, നോൻസയിലെ കറുത്ത മണൽ കടൽത്തീരം വരെ ഈ തീരപ്ര​ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ദ്വീപിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിരവധി അരുവികളും നദികളും തടാകങ്ങളുമുണ്ട്. കടലിനടുത്തുള്ള ബീച്ചുകളും ആകർഷകമാണ്.

    കാൽഡെയ്നിലെയും ടക്കാനയിലെയും പോലെ ചൂടുനീരുറവകളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വേനൽക്കാലത്ത് പോലും, ഉൾനാടുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ജീവിതം ശാന്തമാണ്. പെറിയിലെ ചെസ് സെറാഫിൻ പോലുള്ള പരമ്പരാഗത സത്രങ്ങളുടെ തണൽ ടെറസുകളിൽ ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം തേടാം. കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ടുകളും ,പ്രശസ്തമായ ബീച്ച് ക്ലബ്ബുകൾ, സ്വകാര്യ വില്ലകൾ, ഇക്കോ-ലോഡ്ജുകൾ എന്നിവ ഈ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഒന്നാമ​തെത്തിക്കുന്നു.

    4 സീഷെൽസ്

    ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത്, കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരത്ത് മഡഗാസ്കറിനും റീയൂനിയനും ഇടയിലുള്ള സ്വർഗതുല്യമായ ദ്വീപ് എന്ന ഖ്യാതി സീഷെൽസ് നിലനിർത്തുന്നു. യൂറോപ്പിലേക്ക് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വ്യാപാരികളുടെ ഇടത്താവളമായിരുന്നു ഈ ദ്വീപ് സമൂഹം 1503ൽ വാസ്കോഡ ഗാമ കണ്ടെത്തി. 1,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലധികം കടലിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 115-ൽ കുറയാത്ത ഗ്രാനൈറ്റ്, പവിഴ ദ്വീപുകളുള്ള സീഷെൽസ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ താമസകേന്ദ്രങ്ങളുള്ള ബീച്ചാണ്.

    പ്രസ്‍ലിൻ, ആൻസ് ജോർജെറ്റ്, നോർത്ത് ഐലൻഡ്, ലാ ഡിഗ്യു... ആകാശത്ത് നിന്ന് വെളുത്ത മണൽ നിറഞ്ഞ ബീച്ചുകളിലേക്ക് വീണതായി തോന്നുന്ന മിനുസമാർന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് പാറകൾ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ദ്വീപിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മാറാനും കഴിയും. ഒന്നിൽ ഭീമാകാരമായ ആമകളോടൊത്ത് നീന്താം അടുത്തതിൽ സ്രാവുകളുമായി മുങ്ങാം. കരയിൽ, കണ്ടൽക്കാടുകൾ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ടൈഗർ കമിലിയോൺസ്, കറുത്ത തത്തകൾ തുടങ്ങിയ അപൂർവ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷിക​ളെയും കാണം എന്നാൽ ഈ ദ്വീപിൽ വിശ്രമിക്കാനും വർഷം മുഴുവനും 29° സെൽഷ്യസ് താപനില ആസ്വദിക്കാനുമാണ് സഞ്ചാരിക​ളെത്തുന്നത്.

    5 മൗറീഷ്യസ്

    മൗറീഷ്യസ് നിങ്ങൾക്കാ​യി ഒരുക്കുന്നത് എളുപ്പ ജീവിതരീതിയും ഉഷ്ണമേഖലയു​ടേതായ താളങ്ങളുമാണ്. മനോഹരമായ ഹോട്ടലുകൾക്ക് പേരുകേട്ട ഒരു വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണിത്. യൂറോപ്പിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ദ്വീപാണിത്. മഡഗാസ്കറിന് 800 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗറീഷ്യസിൽ, ദ്വീപിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള മോൺ ബ്രബാന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബീച്ചുകളും മനോഹര പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളുമുണ്ട്.

    ശരാശരി വാർഷിക താപനില 25° സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഗോൾഫ്, ഹൈക്കിങ്, ജല കായിക വിനോദങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാം . പ്രകൃതിദത്ത ആകർഷണങ്ങളിൽ പുരാതന വനങ്ങളും ആകർഷകമായ വന്യജീവികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉദ്യാനവും ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സങ്കേതവുമായ ബ്ലാക്ക് റിവർ ഗോർജ് നാഷനൽ പാർക്കിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമാണ്.ദ്വീപിന്റെ കൊളോണിയൽ ഭൂതകാലത്തിന്റെ പൈതൃകമായ പാംപിൾമൂസ് ഗാർഡൻ സന്ദർശിക്കാം. ദ്വീപിന്റെ തനിമ നിറഞ്ഞ വാനില, റം, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, കട്ടൻ ചായ എന്നിവ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കരുത്.


