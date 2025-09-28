Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 6:48 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 7:32 PM IST

    വനത്തിനുള്ളിലെ എൻജിനീയറിങ്​ വിസ്​മയം

    Kanthalloor
    കാന്തല്ലൂരിലെ ഏറുമാടം

    അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലെങ്കിലും, കേരളത്തിന്റെ കശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാന്തല്ലൂരിലെ വനത്തിനുള്ളിൽ പളനിസാമിയെന്ന മുതുവാൻ സമുദായത്തിൽപെട്ട ആദിവാസി യുവാവ്​ തീർത്തുവെച്ചിരിക്കുന്ന വിസ്​മയങ്ങൾ ആരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തും. മോഹൻലാൽ തകർത്തഭിനയിച്ച ​‘ഭ്രമരം’ സിനിമയിലൂടെ ഈ ദൃശ്യവിസ്​മയ സ്​ഥലങ്ങൾ പുറംലോകമറിഞ്ഞതിന്​ ശേഷമാണ്​ ഇവിടേക്ക്​ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്​ തുടങ്ങിയത്​.

    പ്രകൃതി, സൗന്ദര്യം കനിഞ്ഞുനൽകിയ ഈ സ്​ഥലത്ത്​ സഞ്ചാരികൾക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹവും ചെറിയവരുമാനവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ പളനിസാമിയെന്ന മിടുക്കൻ യുവാവ്​ ഇവിടെ പുൽത്തൈല നിർമാണം തുടങ്ങുന്നത്​. അതും സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നിർമാണ രീതിയിലൂടെ. ശുദ്ധമായ ഇൗ പുൽത്തൈലത്തിന്​ ഇന്ന്​ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്​. മുൻകൂട്ടി ബുക്ക്​ ചെയ്യാതെ കിട്ടുന്ന കാര്യം പ്രയാസവും.

    വനത്തിനുള്ളിലെ പുൽത്തൈല നിർമാണ കേന്ദ്രവും കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലൊന്നും

    പുൽത്തൈലത്തിനുള്ള ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്​ നട്ടുവളർത്തിയിരുന്ന സ്​ഥലത്തിന്​ നടുവിലായി ഉണ്ടായിരുന്ന മരം വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന്​ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്​ അതിലൊരു ഏറുമാടം കെട്ടിയാലോ എന്ന്​ പളനിസാമിക്ക്​ തോന്നിയത്​. ഇത്രയും ഉറപ്പുള്ള അതും താഴെനിന്ന്​ ഒരു താങ്ങുപോലുമില്ലാത്ത പളനിസാമി നിർമിച്ച ഏറുമാടം എല്ലാവർക്കും ഒരു അദ്ഭുതമായിരുന്നു​. 8-10 പേർ ഒരുമിച്ച്​ കയറിനിന്നാലും ഒരു ചെറിയ ആട്ടംപോലും ഈ ഏറുമാടത്തിനില്ല.

    പളനിസാമി

    ഏറുമാടത്തിൽ കയറാനുള്ള പടവുകളിൽ മാത്രമാണ്​ തറനിരപ്പിൽനിന്ന്​ താങ്ങ്​ ​കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്​. ബാക്കി മുഴുവൻ മരത്തി​ന്റെ ചില്ലകൾക്കനുസരിച്ച്​ തടിയുറപ്പിച്ചാണ്​ ഒരുവർഷത്തോളം പണിപ്പെട്ട്​ പളനിസാമി ഇതിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചത്​. ഏത്​ എൻജിനീയറും തോറ്റുപോകുന്ന ഒരു എൻജിനീയറിങ്​ വിസ്​മയം തന്നെയാണ്​ ഈ ഏറുമാടം. ഇന്ന്​ ഈ ആദിവാസി യുവാവിന്റെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗം കൂടിയാണിത്​.

    വനത്തിനുള്ളിലെ വിഭവങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും പളനിസാമിയെ സമീപിച്ചാൽ മതി. കാട്ടാനകളോടും കാട്ടുമൃഗങ്ങളോടും പോരാടി​ കൊണ്ടുവരുന്ന കാട്ടുതേനും കാട്ടുനെല്ലിക്കയുമാണ്​ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനികൾ. 700 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഒറ്റപ്പാറയിലാണ് അഞ്ഞൂറിലേറെ തേൻകൂടുകളുള്ള തേൻപാറ.

    നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പാറക്ക് മുകളിൽനിന്ന് വടംകെട്ടിയിറങ്ങി തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് ആദിവാസികളുടെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പളനിസാമിയുൾപ്പെടെ വ​​ളരെക്കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണ് അതിസാഹസികമായി തേൻ ശേഖരിക്കാൻ ഇറങ്ങാറുള്ളത്. പുൽ​ത്തൈലത്തിന്​ പുറമെ സ്ട്രോബറി, കാരറ്റ്​, കൂർക്ക, പേരയ്​ക്ക, മരത്തക്കാളി തുടങ്ങി നിരവധി കൃഷികളും ഈ യുവാവ്​ ചെയ്യുന്നുണ്ട്​. ആവശ്യക്കാർ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട്​ മുൻകൂട്ടി പറയണമെന്ന്​ മാത്രം.

    മരത്തക്കാളി

    മൂന്നാർ, വട്ടവട, കാന്തല്ലൂർ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിപ്പോൾ. ഏത് നിമിഷവും കാഴ്ചകളെ കണ്ണിൽനിന്ന് മായ്ക്കുന്ന കോടമഞ്ഞ്​ നിറഞ്ഞ കാലാവസ്​ഥയും ഫ്രൂട്ട്സ് തോട്ടങ്ങളുമാണ്​ സഞ്ചാരികളെ ഇവിടേക്ക്​ ആകർഷിക്കുന്നത്​. കൂടാതെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളുടെയും കാഴ്​ചകളുടെയും കോടമഞ്ഞിന്റെയും പഴവർഗങ്ങളുടെയും ഒരു മായാലോകമാണ്​ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തുവെച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    X