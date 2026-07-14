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    Travel News
    Posted On
    date_range 14 July 2026 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 14 July 2026 12:45 PM IST

    ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടായി ഈജിപ്ത്; യൂറോപ്പിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു വിദേശയാത്ര

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    ചരിത്രവും ആധുനികതയും ഇഴചേർന്ന ഈജിപ്തിലെ ടൂറിസം സഞ്ചാരികൾക്ക് മികച്ചൊരു യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പുനൽകുന്നു
    ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ പുതിയ ഹോട്ട് സ്പോട്ടായി ഈജിപ്ത്; യൂറോപ്പിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു വിദേശയാത്ര
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    2026 വേനൽക്കാല സീസണിൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികൾ ഒരേപോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി ഈജിപ്ത് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്രവും ആധുനികതയും ഇഴചേർന്ന ഈജിപ്തിലെ ടൂറിസം ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും മികച്ചൊരു യാത്രാനുഭവം ഉറപ്പുനൽകുന്നു. കയ്റോയിലെ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം, മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തെ ന്യൂ അലാമിൻ സിറ്റിയും വടക്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഗ്രാൻഡ് ഈജിപ്ഷ്യൻ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സാംസ്കാരിക യാത്രകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നവർക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

    മറ്റ് യൂറോപ്യൻ, മെഡിറ്ററേനിയൻ കേന്ദ്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, താമസം, ഭക്ഷണം, വിനോദം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈജിപ്തിലെ ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കുടുംബങ്ങളായും അല്ലാതെയും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ അനുയോജ്യമായ 'വാല്യൂ ഫോർ മണി' പാക്കേജുകൾ നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്.

    അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിമാനത്താവളങ്ങളിലും റോഡുകളിലും വന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ, ശർം എൽ-ഷെയ്ഖ്, ലക്സർ, അസ്വാൻ തുടങ്ങി വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ സുഗമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2030-ഓടെ ആഗോള ടൂറിസത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈജിപ്തിലേക്ക്, ഇത്തവണത്തെ വേനൽക്കാലത്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവിൽ വലിയ വർധനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈജിപ്ഷ്യൻ ടൂറിസം മേഖലയിലെ ഈ പുരോഗതിയും വൈവിധ്യവും ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് പുതിയൊരു വിദേശ യാത്രാ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കൂടിയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Egypttravelsbuget
    News Summary - Egypt emerges as a new hotspot for Indian travelers; a foreign trip at a lower cost than Europe
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