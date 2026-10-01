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    ഓൺലൈൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലെ ‘തരികിട’; ഹരജിയിൽ നോട്ടീസയച്ച് ഡൽഹി ഹൈ​കോടതി

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    ഓൺലൈൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലെ ‘തരികിട’; ഹരജിയിൽ നോട്ടീസയച്ച് ഡൽഹി ഹൈ​കോടതി
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി റെ​യി​ൽ​വേ ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​നം സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്ങി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കാ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ഹൈ​കോ​ട​തി കേ​ന്ദ്ര റെ​യി​ൽ​വേ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തോ​ടും ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി​യോ​ടും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി.

    ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി, റെ​യി​ൽ​വ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യ ഉ​ത്തം കു​മാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക​കം വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​ക​ണം. ഐ.​ആ​ർ.​സി.​ടി.​സി ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യും വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ​യും ടി​ക്ക​റ്റ് ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ലോ​ഗി​ൻ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ, പ​ണം അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ടി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ, ബു​ക്കി​ങ് സെ​ഷ​ൻ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട​ൽ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​ന്ത​രം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് ഹ​ര​ജി.

    റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ സെ​ർ​വ​ർ ശേ​ഷി, നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ, പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് ഗേ​റ്റ്‌‌​വേ​ക​ൾ, ആ​ർ.​എ.​സി സീ​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന രീ​തി, വെ​യ്റ്റ്‌​ലി​സ്റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന രീ​തി, റീ​ഫ​ണ്ട് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ക്വോ​ട്ട​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സു​താ​ര്യ​ത​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ് ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

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    News Summary - Irregularities in Online Train Ticket Booking: Delhi High Court Issues Notice on Petition
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