Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 1:05 PM IST

    ക്രൂസ് ടൂറിസത്തിന്​ തിരിച്ചടി; ആഡംബര കപ്പലുകളുടെ വരവ്​ കുറയുന്നു

    യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ച്ച ഭീ​തി, യു​റോ​പ്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് (ക്രൂ​സ് ടൂ​റി​സം) തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്
    cancel

    മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്ന തു​റ​മു​ഖം എ​ന്ന ഖ്യാ​തി കൊ​ച്ചി​യെ കൈ​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ആ​ഗോ​ള മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ച്ചി​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​ന്നു. കൊ​ച്ചി​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ല രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ഞ്ച്​ പ്ര​ധാ​ന തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ ക​രി​നി​ഴ​ൽ വീ​ഴ്ത്തു​ന്നു.

    കോ​വി​ഡ്​ കാ​ല​ത്ത് നേ​രി​ട്ട തി​രി​ച്ച​ടി​യു​ടെ ക്ഷീ​ണം ഇ​തു​വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. യു​ദ്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ച്ച ഭീ​തി, യു​റോ​പ്യ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ ക​പ്പ​ൽ സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക്ക് (ക്രൂ​സ് ടൂ​റി​സം) തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2025 ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 2026 മെ​യ് വ​രെ​യു​ള്ള നി​ല​വി​ലെ ക്രൂ​സ് ടു​റി​സം സീ​സ​ൺ രാ​ജ്യ​ത്തെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളെ ത​ള​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. കൊ​റോ​ണ വ​രു​ത്തി​യ വി​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ​തു​ക്കെ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ര​വെ​യാ​ണ് യു​ദ്ധ​മ​ട​ക്കം സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വ് ക്രൂ​സ് ടൂ​റി​സ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് കോ​ടി​ക​ൾ ന​ഷ്ടം

    ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് കു​റ​യു​ന്ന​ത് കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് കോ​ടി​ക​ളു​ടെ വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മാ​ണു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കോവിഡ്​ കാ​ല​ത്ത് ക​പ്പ​ൽ വ​ര​വ് ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ ക്രൂ​സ് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​മാ​ത്രം പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് 15 - 20 കോ​ടി​യാ​ണ് വ​രു​മാ​ന ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം സീ​സ​ണി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി 40 ഓ​ളം ആ​ഡം​ബ​ര വി​ദേ​ശ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണ് കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്താ​റു​ള്ള​ത്. ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​യാ​ൽ വാ​ർ​ഫേ​ജ് നി​ര​ക്ക​ട​ക്കം 40-60 ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ​യാ​ണ് തു​റ​മു​ഖ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​തെ ക്ലീ​യ​റി​ങ്ങ്, കു​ടി വെ​ള്ളം, ഭ​ക്ഷ​ണം, ചി​കി​ത്സ, മാ​ലി​ന്യ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി പ​ല ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ട്.

    600 മു​ത​ൽ 2800 വ​രെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ശ​രാ​ശ​രി 1200 ഓ​ളം ക​പ്പ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​ണ് ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ക. ഒ​രു സീ​സ​ണി​ൽ അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തി​ലെ​റെ ക്രൂ​യീ​സ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ​ത്തും. ഒ​രു വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി ശ​രാ​ശ​രി 800- 1000 ഡോ​ള​ർ വ​രെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. കൂ​ടാ​തെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ടാ​ക്സി​ക്കാ​ർ​ക്കും തെ​രു​വോ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ച്ച​വ​ടം ചെ​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​രെ​യും വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്നു.

    സീ​സ​ണി​ലെ ആ​ദ്യ ക​പ്പ​ൽ 18ന്

    ​ക്രൂ​സ് സീ​സ​ണ്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച് കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​ആ​ദ്യ ആ​ഡം​ബ​ര ക​പ്പ​ൽ എ​ത്തും. 2026 മെ​യ് വ​രെ​യു​ള്ള സീ​സ​ണി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ 16 ക​പ്പ​ലു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​രെ ചാ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ഇ​ത്ര​യും കു​റ​ഞ്ഞ ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​ണെ​ണ​ന്നാ​ണ് ക്രൂ​സ് ക​പ്പ​ൽ എ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 2019 ൽ 51 ​ആ​ഡം​ബ​ര വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​ര ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ന​ങ്കൂ​ര​മി​ട്ടി​രു​ന്നു. ക്രൂ​സ് ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യ​ർ​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ആ​ഡം​ബ​ര ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ​ക്കും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​വും ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​വു​മാ​യി പു​തി​യ ക്രൂ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വ​ൻ നി​ര​ക്ക് ഇ​ള​വു​ക​ളും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട് . ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ദ്യ മെ​ഗാ ക്രൂ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യും കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ഉ​യ​രാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. വെ​ല്ലിം​ഗ് ട​ൺ ഐ​ല​ൻ്റി​ലെ നി​ല​വി​ലെ ക്രൂ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് 20 ഏ​ക്ക​റി​ലാ​ണ് മെ​ഗാ ക്രൂ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. അ​ഞ്ച്​ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലും ഷോ​പ്പിം​ഗ് മാ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യി​രി​ക്കും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ക്രൂ​സ് ടെ​ർ​മി​ന​ലി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് .

    ക്യൂ​ൻ മേ​രി​യും ഇ​ല്ല

    ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും കൊ​ച്ചി​ക്കാ​രു​ടെ മ​നം ക​വ​രു​ന്ന ആ​ഡം​ബ​ര ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ക്യൂ​ൻ മേ​രി. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ക്കു​റി ക​പ്പ​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ എ​ത്തി​ല്ല. വ​ൻ​കി​ട ക​പ്പ​ൽ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പ​ല​തും കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്കി​ല്ല. സാ​മ്പ​ത്തി​ക മാ​ന്ദ്യം മൂ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ കു​റ​വ് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ക​പ്പ​ൽ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ​ർ​വീ​സ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ വെ​ട്ടി ചു​രു​ക്കി​യ​താ​യും പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, മും​ബൈ- കൊ​ച്ചി- ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് - ഗോ​വ ടു​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടു​റി​സം ഉ​ല്ലാ​സ ക​പ്പ​ലു​ക​ളും കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് സ​ർ​വ്വീ​സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

