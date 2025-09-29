Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    29 Sept 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    29 Sept 2025 10:38 AM IST

    വ​രു​ന്നോ, കു​റു​വാ ദ്വീ​പി​ൽ ച​ങ്ങാ​ട​ത്തി​ൽ പോ​കാം

    വ​രു​ന്നോ, കു​റു​വാ ദ്വീ​പി​ൽ ച​ങ്ങാ​ട​ത്തി​ൽ പോ​കാം
    കു​റു​വാ ദ്വീ​പി​ലെ പു​തി​യ മു​ളച്ചങ്ങാ​ടം മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    പ​ന​മ​രം: കു​റു​വ ദ്വീ​പി​ൽ പു​തി​യ മു​ളച്ചങ്ങാ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്. ച​ങ്ങാ​ട​സ​വാ​രി​ക്ക് മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 100 രൂ​പ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 50 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ചാ​ർജ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടു പേ൪​ക്ക് 300 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​വ​ന്നി​രു​ന്ന ക​യാ​ക്കി​ങ് ഉ​ട​നെ പു​നഃ​രാ​രം​ഭി​ക്കും. ഹ​രി​ത​ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കു​റു​വ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, ഭ​ക്ഷ്യ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ക​ട​ത്തി​വി​ടി​ല്ല. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി ലൈ​ഫ് ജാ​ക്ക​റ്റ്, ലൈ​ഫ് ബോ​യ് മു​ത​ലാ​യ​വ​യും നി൪​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ വ​ര്‍ദ്ധ​ന​വു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ ച​ങ്ങാ​ട​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ കേ​ളു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നോ​ദ​ത്തി​ന് ഏ​റെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് കു​റു​വ ദ്വീ​പ്. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി ബ്ലോ​ക്ക്‌ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ജ​സ്റ്റി​ൻ ബേ​ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡി.​ടി.​പി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​ഷ് കു​ഞ്ഞ​പ്പ​ൻ, കു​റു​വ ഡി.​എം.​സി മാ​നേ​ജ​ർ ര​തീ​ഷ് ബാ​ബു, ഡി.​ടി.​പി.​സി അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ പി.​പി. പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    കു​റു​വാ ദ്വീ​പി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ ബാം​ബൂ റാ​ഫ്റ്റി​ങ്

    വ​ട​ക്കേ വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ കി​ഴ​ക്കോ​ട്ട് ഒ​ഴു​കു​ന്ന ക​ബ​നീ ന​ദി​യു​ടെ ശാ​ഖ​ക​ളാ​ൽ ചു​റ്റ​പ്പെ​ട്ട് 950 ഏ​ക്ക​റോ​ളം വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ത്യ​ഹ​രി​ത​വ​ന​മാ​യ കു​റു​വ​ാദ്വീ​പ് പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ര്‍വി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ന​ദീ​ജ​ന്യ ദ്വീ​പാ​യ കു​റു​വ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് വീ​ണ്ടും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല സ​ജീ​വ​മാ​യി. അ​പൂ​ര്‍വ​യി​നം പ​ക്ഷി​ക​ൾ, പൂ​ക്ക​ൾ, ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ൾ, ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ, കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വൃ​ക്ഷ​ല​താ​ദി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൊ​ണ്ട് സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ കു​റു​വ​ാദ്വീ​പ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്.

    2017ൽ ​കു​റു​വ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്ര​തി​ദി​നം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ര്‍ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി പാ​ൽ​വെ​ളി​ച്ചം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും പു​ൽ​പ്പ​ള്ളി പാ​ക്കം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​മാ​യി ര​ണ്ട് പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ദി​നം 489 പേ​രെ​യാ​ണ് കു​റു​വ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ വ​ര്‍ഷ​വും കാ​ല​വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ബ​നീ ന​ദി​യി​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പു​യ​രു​മ്പോ​ൾ കു​റു​വ​ദ്വീ​പി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം താ​ത്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ര്‍ത്തി​വെ​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ര്‍ഷം ജൂ​ൺ പ​കു​തി​യോ​ടെ അ​ട​ച്ചി​ട്ട കു​റു​വ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 14 മു​ത​ലാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. മു​തി‌​ര്‍ന്ന​വ൪​ക്ക് 220 രൂ​പ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് 100 രൂ​പ​യും വി​ദേ​ശ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് 440 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. ഡി.​എം.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കു​റു​വ​ാദ്വീ​പി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ച​ങ്ങാ​ട സ​വാ​രി​യും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ഏ​റെ ആ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ക​ർ​ളാ​ട് ത​ടാ​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​നി ച​ങ്ങാ​ട യാ​ത്ര​യും

    ത​രി​യോ​ട്: പ്ര​കൃ​തി ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ക​ർ​ളാ​ട് ശു​ദ്ധ​ജ​ല ത​ടാ​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സ​വാ​രി ന​ട​ത്താ​ൻ ഇ​നി ച​ങ്ങാ​ട യാ​ത്ര​യും. 10 പേ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന നാ​ല് ച​ങ്ങാ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​തു​താ​യി ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ത​രി​യോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷ​മീം പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം കെ.​വി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ർ​ളാ​ട് ത​ടാ​ക​ത്തി​ലെ ച​ങ്ങാ​ട സ​ർ​വി​സ് ത​രി​യോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷ​മീം പാ​റ​ക്ക​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മു​ൻ​കാ​ല​ത്ത് 45 പേ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​കു​ന്ന ച​ങ്ങാ​ടം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി അ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​മ​ല്ല. 10 പേ​ർ വ​രെ​യു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പി​ന് അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് 1000 രൂ​പ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. പ​ത്ത​ര ഏ​ക്ക​ർ വ​രു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി​ര​മ​ണീ​യ​മാ​യ ഈ ​ശു​ദ്ധ​ജ​ല ത​ടാ​ക​ത്തി​ലെ ച​ങ്ങാ​ട യാ​ത്ര​ക്ക് തു​ഴ​ച്ചി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​കും. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ഹൃ​ദ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ത​ടാ​ക യാ​ത്ര ഒ​ന്നി​ച്ച് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കും. ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്രം മാ​നേ​ജ​ർ കെ.​എ​ൻ. സു​മാ​ദേ​വി, ലൂ​ക്കാ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്, കെ.​പി. ശി​വ​ദാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

