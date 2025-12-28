Begin typing your search above and press return to search.
    Travel News
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 12:06 PM IST

    ക്രിസ്‌മസ്-പുതുവത്സര അവധിക്കാലം; ഇടുക്കിയിൽ തിരക്കോട് തിരക്ക്

    ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ഡി.​ടി.​പി.​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 30,150 പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി
    ക്രിസ്‌മസ്-പുതുവത്സര അവധിക്കാലം; ഇടുക്കിയിൽ തിരക്കോട് തിരക്ക്
    മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മു​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    തൊ​ടു​പു​ഴ: ക്രി​സ്‌​മ​സ്-​പു​തു​വ​ത്സ​ര അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്ക്. മൂ​ന്നാ​ർ, വാ​ഗ​മ​ൺ, തേ​ക്ക​ടി തു​ട​ങ്ങി ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം തി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ച്ചു. ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ൽ ഡി.​ടി.​പി.​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം 30,150 പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ക്രി​സ്മ​സ് ത​ലേ​ന്ന് 15,419 പേ​രും. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച 29,485 പേ​രാ​ണ്​ ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ന്നാ​റി​നേ​ക്കാ​ൾ വാ​ഗ​മ​ൺ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്‌​ട​കേ​ന്ദ്രം.

    മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ 20,676 പേ​രാ​ണ്​ വാ​ഗ​മ​ൺ മൊ​ട്ട​ക്കു​ന്ന് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. വാ​ഗ​മ​ൺ അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ 17,688 പേ​രും എ​ത്തി. മൂ​ന്നാ​ർ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ൽ 10,538 പേ​രും രാ​മ​ക്ക​ൽ​മേ​ട്ടി​ൽ 7652 പേ​രും 24, 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ഡി.​ടി.​പി.​സി​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പു​റ​മെ, ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഹൈ​ഡ​ൽ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്കേ​റി.

    മൂ​ന്നാ​ർ ബോ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​നി​ലെ തി​ര​ക്ക്

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ക​ർ​ണാ​ട​ക തു​ട​ങ്ങി മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഒ​ട്ടേ​റെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ​ത് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചു ക​ഴി​യു​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ, ഹോ​ട്ട​ൽ, വ​ഴി​യോ​ര​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും ഉ​ണ​ർ​വേ​കു​ക​യാ​ണ്. ക്രി​സ്‌​മ​സ് അ​വ​ധി​ക്കാ​യി സ്കൂ​ളു​ക​ൾ അ​ട​ക്കു​ക​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ണു​പ്പും മ​ഞ്ഞും അ​നു​കൂ​ല സാ​ഹ​ച​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി. ഇ​തോ​ടെ മൂ​ന്നാ​റി​ല​ട​ക്കം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കും രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യും ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ റി​സോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, ഹോം ‌​സ്റ്റേ​ക​ൾ, ലോ​ഡ്ജു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നേ​ര​ത്തേ​ത​ന്നെ എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ല​ച്ച്​ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ വ​ര​വ് വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ മൂ​ന്നാ​ർ വ​ൻ കു​രു​ക്കി​ൽ. ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ച്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ​രെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ടു. മൂ​ന്നു​ദി​വ​സ​മാ​യി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. അ​തി​ശൈ​ത്യ​വും ക്രി​സ്മ​സ്-​പു​തു​വ​ർ​ഷ അ​വ​ധി​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് മൂ​ന്നാ​റി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​ച്ച​ത്. ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി 11 വ​രെ രാ​ജ​മ​ല, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​രു​ക്കി​ലാ​യി.

    മൂ​ന്നാ​റി​ൽ ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി താ​പ​നി​ല മൈ​ന​സ് ഒ​ന്ന്, പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. രാ​ത്രി​യി​ലും പു​ല​ർ​ച്ച​യും അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യ ത​ണു​പ്പാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. പ്ര​ധാ​ന വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യ രാ​ജ​മ​ല, മാ​ട്ടു​പ്പെ​ട്ടി, ടോ​പ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, കു​ണ്ട​ള, ഫ്ല​വ​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ, എ​ക്കോ പോ​യ​ന്റ്, പ​ഴ​യ മൂ​ന്നാ​ർ ബ്ലോ​സം പാ​ർ​ക്ക്, ദേ​വി​കു​ളം റോ​ഡി​ലെ ബോ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നാ​ലും അ​ഞ്ചും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത​കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ടു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹെ​ഡ് വ​ർ​ക്സ് ഡാം ​മു​ത​ൽ ര​ണ്ടാം മൈ​ൽ വ​രെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

