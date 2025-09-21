Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    21 Sept 2025 2:33 PM IST
    21 Sept 2025 2:33 PM IST

    ചിക്കാഗോയുടെ ചൂടുള്ള മുഖങ്ങൾ

    ഈ ​ന​ഗ​രം പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും ഒ​രുപോ​ലെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ഹോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മ സെ​റ്റി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്​ പോ​ലെ തോ​ന്നും
    ചിക്കാഗോയുടെ ചൂടുള്ള മുഖങ്ങൾ
    ചി​ക്കാ​ഗോ... ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​നും ലാ​സ് വെ​ഗാ​സി​നും ഒ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, നി​ദ്ര​യി​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന​ഗ​രം. ആ​കാ​ശം​മു​ട്ടേ ഉ​യ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, വെ​ള്ളി​ അ​ര​പ്പെ​ട്ട കെ​ട്ടി​യ​പോ​ലെ തി​ള​ങ്ങു​ന്ന ന​ഗ​ര​ത്തെ വ​ലം വെ​യ്ക്കു​ന്ന ജ​ല​പാ​ത​ക​ൾ, വൈ​ദ്യു​ത​പ്ര​കാ​ശം കൊ​ണ്ട് ജ്വ​ലി​ക്കു​ന്ന തെ​രു​വു​ക​ൾ, പ​ല​രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റു​ന്ന ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളും നി​റ​ങ്ങ​ളും, ചോ​ര​തു​ടി​ക്കു​ന്ന നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള സി​ഗ്ന​ലു​ക​ളാ​ൽ മ​നു​ഷ്യ​രേ​യും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ചി​ട്ട​യോ​ടെ ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന, ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റി​ന്‍റെ സ്വ​പ്നം പോ​ലെ​യു​ള്ള കാ​ഴ്ച്ച​ക​ളാ​ൽ ഈ ​ന​ഗ​രം പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും ഒ​രു പോ​ലെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​ണ്. രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ സോ​ഡി​യം വേ​പ്പ​ർ ലൈ​റ്റു​ക​ളു​ടെ മ​ഞ്ഞ​യി​ൽ മു​ങ്ങു​ന്ന നീ​ണ്ട റോ​ഡു​ക​ൾ…

    ചി​ല സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ ​തെ​രു​വു​ക​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു ഹോ​ളി​വു​ഡ് സി​നി​മ​യു​ടെ സെ​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്നു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് തോ​ന്നി​യ​ത്.


    ഇ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ ബോ​ട്ടു​യാ​ത്ര​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്‍റെ മ​ന​സ്സി​ലും ക്യാ​മ​റ​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ​തും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​തു​മാ​യ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വം. ചി​ക്കാ​ഗോ ത​ടാ​ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ഒ​ഴു​കു​ന്ന അ​തി​വി​ശാ​ല​മാ​യ ബോ​ട്ട്, ഇ​രു​ക​ര​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കാ​ശ​ത്തോ​ട് ചും​ബി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ച​ർ അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ, ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം ചു​രു​ള​ഴി​ക്കു​ന്ന മ​റൈ​ൻ ഗൈ​ഡി​ന്‍റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ടും ക​ണ്ടു​മു​ള്ള യാ​ത്ര!.

    ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി​യ നി​ശ്ശ​ബ്ദ​മാ​യ സ​മ​ര​ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ ചി​ല കോ​ണു​ക​ളി​ൽ കാ​ണാം, റാ​പ്പ​ർ​വേ​ട​നെ​പ്പോ​ലെ.. റ​ഫി സാ​ബും ദാ​സേ​ട്ട​നും പോ​ലെ വൈ​റ​ലാ​യി പ​ട​ർ​ന്ന ഗാ​ന​ശ​ക​ല​ങ്ങ​ൾ പാ​ടു​ന്ന വ​ഴി​യോ​ര ഗാ​യ​ക​ർ, ക​ണ്ണു​ക​ളി​ലെ വേ​ദ​ന​യു​ടെ ക​ല​ക​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ കാ​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, ‘Spare some change, please…’ എ​ന്ന​ചോ​ദ്യ​വു​മാ​യി കൈ​നീ​ട്ടു​ന്ന ഡ്ര​ഗ്ഗ് അ​ഡി​ക്റ്റു​ക​ളാ​യ ഭി​ക്ഷ​ക്കാ​രെ​യും പ​ട്ട​ണ​ത്തി​ലെ ന​ട​ത്ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ക​ണ്ണി​ൽ പെ​ടാ​തി​രി​ക്കി​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു കോ​ണി​ൽ ത​ണ​ൽ മ​ര​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ കൈ​കോ​ർത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​മി​താ​ക്ക​ൾ, വീ​ഥി​ക​ളി​ലൂ​ടെ തി​മി​ർ​ക്കു​ന്ന മാ​ർ​ഗ​രി​റ്റ, ഹോ​ട്ട് ഡോ​ഗ്, ഷ​വ​ർ​മ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​മി​ക്കു​ന്ന പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ചേ​രു​വ​ക​ളു​മാ​യി തി​ള​ങ്ങു​ന്ന രു​ചി​ക​ൾ, ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ സു​ഗ​ന്ധം ഒ​രു വ​ലി​യ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ കാ​തി​ൽ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​തം പോ​ലെ​യും ന​മു​ക്ക് കാ​ണാം.


    ആ​കാ​ശ​ത്തെ തൊ​ടു​ന്ന ആ ​കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വീ​ണു​വീ​ഴാ​തെ നീ​ളു​ന്ന എ​ലി​വേ​റ്റ​ഡ് ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ, ടൈം ​ലാ​പ്‌​സി​ൽ നെ​ട്ടോ​ട്ട​മോ​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ ന​ഗ​ര​മ​ധ്യ​ത്തി​ലെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ, ഷോ​പ്പി​ങ്​ മാ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ച്ച​വ​ട ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന ചി​ക്കാ​ഗോ​യു​ടെ പ​ൾ​സ് അ​നി​ർ​വ​ച​നീ​യ​മാ​ണ്. ഇ​തെ​ല്ലാം കാ​ണു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു ഓ​ർ​മ​യി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു വ​ന്ന ച​രി​ത്രം 1893ൽ ​ലോ​ക മ​ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്വാ​മി വി​വേ​കാ​ന​ന്ദ​ൻ ചി​ക്കാ​ഗോ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ ആ​മോ​ദ​ഭ​രി​ത​മാ​യി പ്ര​സം​ഗി​ച്ച നി​മി​ഷം ‘‘My dear sisters and brothers of America…’’ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ത്മാ​വി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക​മ​മാ​യ ആ ​വ​രി​ക​ൾ ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ലൊ​രി​ട​ത്തെ​ങ്കി​ലും ഇ​പ്പോ​ഴും ധ്വ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്

    എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി. മ​റ്റൊ​രു ച​രി​ത്ര ദി​ന​മാ​ണ്​ 1886 മെ​യ് ഒ​ന്ന്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ന​ഗ​ര​വീ​ഥി​ക​ളി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്ന​ത്, എ​ട്ട്​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ ജോ​ലി എ​ന്ന ഏ​ക ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച് ചെ​യ്ത സ​മ​രം.

    ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​നേ​കം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദി​ന​മാ​യി മാ​റി. എ​നി​ക്ക് ഈ ​ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ലെ ഒ​രു പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​നാ​യി​രം മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു, ആ​യി​രം ക​ഥ​ക​ൾ കേ​ട്ടു, എ​ത്ര​യോ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞു. ചി​ക്കാ​ഗോ വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ തീ​രു​ന്നി​ല്ല. കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, ക്യാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ചി​ക്കാ​ഗോ യാ​ത്രാ കു​റി​പ്പ്.


