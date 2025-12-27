Begin typing your search above and press return to search.
    Travel News
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 7:50 AM IST

    ബേപ്പൂര്‍ ജലമേള; ആകാശ വിസ്മയമായി പട്ടം പറത്തൽ

    ബേപ്പൂര്‍ ജലമേള; ആകാശ വിസ്മയമായി പട്ടം പറത്തൽ
    ബേ​പ്പൂ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ​ല​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​ട്ടം​പ​റ​ത്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ എം.എ​ൽ.എ ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ബേ​പ്പൂ​ര്‍: പു​ലി​മു​ട്ട് ക​ട​ൽ​ത്തീ​ര​ത്തെ ആ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ണ​പ്പ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ല​ങ്കൃ​ത​മാ​യി. ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ പാ​റി​പ്പ​റ​ക്കു​ന്ന പ​ല നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലും രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ബേ​പ്പൂ​ര്‍ അ​ന്താ​രാ​ഷ​ട്ര ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ദി​വ​സം കാ​ണി​ക​ളു​ടെ മ​നം ക​വ​ര്‍ന്നു.

    ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ, വി​യ​റ്റ്‌​നാം, ഒ​മാ​ന്‍, തു​ര്‍ക്കി, മൗ​റി​ഷ്യ​സ് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നും പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഡ​ല്‍ഹി, രാ​ജ​സ്ഥാ​ന്‍, ഗു​ജ​റാ​ത്ത്, മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര, ക​ര്‍ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, തെ​ല​ങ്കാ​ന, കേ​ര​ളം, ഒ​ഡീ​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മു​ള്ള​വ​രാ​ണ് പ​ട്ടം പ​റ​ത്ത​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​ന്‍ എ​ത്തി​യ​ത്.

    കു​തി​ര, പു​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭീ​മ​ന്‍ രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​താ​ക, ബേ​പ്പൂ​ർ ജ​ല​മേ​ള​യു​ടെ ലോ​ഗോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന പ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​റ​ത്തി​യ​ത്. കൈ​റ്റ് സ്റ്റ​ണ്ട്, സ്‌​പോ​ര്‍ട്‌​സ് കൈ​റ്റ്, ത്രീ​ഡി കൈ​റ്റ്, കൈ​റ്റ് ഷോ ​എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് മു​ത​ല്‍ ആ​റ് വ​രെ പ​ട്ടം പ​റ​ത്ത​ൽ മ​ത്സ​ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ണ്ടാ​കും. വി​ജ​യി​ക​ളെ മേ​ള​യു​ടെ അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ര്‍ കോ​വി​ല്‍ എം.​എ​ല്‍.​എ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    കൈ​റ്റ് ഫെ​സ്റ്റ് കോ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ വാ​സു​ദേ​വ​ന്‍, ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ള്ള മാ​ളി​യേ​ക്ക​ല്‍, കൈ​റ്റ് ഫ്ളൈ​ര്‍ കോ​ര്‍ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ അ​ബ്ദു​ള്‍ ഷു​ക്കൂ​ര്‍, വ​ണ്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കൈ​റ്റ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

