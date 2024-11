പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി​യി​ൽനി​ന്ന് 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ വി​ല്ലു​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ഏ​ക്ക​റി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചുകി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​ല​രി​യു​ടെ ന​ഗ​രം. അവിടുത്തെ ജീവിതം ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ്

ജാ​തി​യി​ല്ല, മ​ത​മി​ല്ല, വ​ർ​ഗ വ​ർ​ണ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്ല, പ​ണ​മി​ല്ല, അ​മ്പ​ല​മോ പ​ള്ളി​ക​ളോ ഒരുവി​ധ ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ല, വം​ശവെ​റി​യു​ടെ തൊ​ട്ടു​തീ​ണ്ട​ലു​ക​ളി​ല്ല... ആ​രാ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചുപോ​കാ​ത്ത​ത് ഇ​ങ്ങ​നെയൊരു ലോ​ക​ം... സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യ ആ ​ഇ​ടം ഇ​താ ഇ​വി​ടെ. പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി​യി​ൽനി​ന്ന് 10 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ, ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലെ വി​ല്ലു​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ഏ​ക്ക​റി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചുകി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പു​ല​രി​യു​ടെ ന​ഗ​രം. തെ​ക്കു-​കി​ഴ​ക്ക​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​രി​ശ് ചെ​മ്മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നുവ​ന്ന ചി​ത​റി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പാ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ. സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മു​ള്ള ഇ​ടം.

മ​ദ​ർ മി​റ അ​ൽ​ഫാ​സ, അ​ര​ബി​ന്ദ​ഘോ​ഷ്

ഓ​റോ​വി​ൽ പി​റ​വി​യി​ലേ​ക്ക്

ഓ​റോ​വി​ൽ എ​ന്ന ച​രി​ത്ര ന​ഗ​രി​യും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര സേ​നാ​നി​യാ​യ അ​ര​ബി​ന്ദ​ഘോ​ഷും ത​മ്മി​ൽ അ​ഭേ​ദ്യബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​യും പാ​ശ്ചാ​ത്യരീ​തി​ക​ളെ​യും പൊ​തു​വെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന, അ​ര​ബി​ന്ദ​ഘോ​ഷി​ന്‍റെ പി​താ​വ് ത​ന്‍റെ മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽത​ന്നെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കി.

മാ​തൃ​മ​ന്ദി​റി​നു​ള്ളി​ലെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി കാ​ണു​ന്ന സ്ഫ​ടി​ക ഗോ​ളം

കേം​ബ്രി​ജ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ ട്രി​പ്പോ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ റെ​ക്കോ​ഡ് മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യ ഘോ​ഷ് കൊ​ളോ​ണി​യ​ൽ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തിനു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ 20ാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പോ​രാ​ടി​യെ​ന്ന പേ​രി​ൽ 1908ലെ ​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ആ​ലി​പ്പൂ​ർ ബോം​ബ് കേ​സി​ൽ ജ​യി​ൽ​വാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് വി​പ്ല​വ​മാ​ർ​ഗം വെ​ടി​ഞ്ഞ് 1910ലാ​ണ് പോ​ണ്ടി​ച്ച​രി​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് 1926ൽ ​ത​ന്‍റെ വി​ഖ്യാ​ത​മാ​യ ഓ​റോ​ബി​ന്ദോ ആ​ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

ഓ​റോ​വി​ല്ലി​ലെ കൃ​ഷി സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ

മി​റ അ​ൽ​ഫോ​സ എ​ന്ന ജൂ​ത യു​വ​തി 1914ൽ ​ത​ന്‍റെ ഭ​ർ​ത്താ​വു​മൊ​ത്ത് ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ നി​ന്ന് അ​ന്ന​ത്തെ ഫ്ര​ഞ്ച് കോ​ള​നി​യാ​യി​രു​ന്ന പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി​യി​ൽ വ​ന്നെ​ത്തു​ന്നു. അ​വി​ടെ വെ​ച്ച് അ​ര​ബി​ന്ദോ ഘോ​ഷി​നെ ക​ണ്ടു​മു​ട്ടി​യ അ​വ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക പാ​ത​യി​ലും ചി​ന്ത​ക​ളി​ലും ആ​കൃ​ഷ്ട​യാ​കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, യു​ദ്ധ​സ​മ​യ​ത്ത് അ​വ​ർ തി​രി​ച്ച് ഫ്രാ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യും 1920ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​ത്തി​നാ​യി തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. പി​ന്നീ​ട് ഓ​റോ​ബി​ന്ദോ ആ​ശ്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റ് ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഏ​കോ​പ​നം എ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

‘ദി ​മ​ദ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​യാ​യ മി​റ അ​ൽ​ഫോ​സ​യാ​ണ് അ​ര​ബി​ന്ദ​ഘോ​ഷി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ആധ്യാ​ത്മി​ക ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ന്നി ഓ​റോ​വി​ൽ എ​ന്ന ഭാ​വി ന​ഗ​രം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​പ്പ​റ്റി ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ത് കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​ പ്ര​വൃ​ത്തി​യിൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും.

ഫ്ര​ഞ്ച് ആ​ർ​ക്കിടെ​ക്ട് ആ​യ റോ​ജ​ർ ആ​ഞ്ച​ർ ആ​ണ് 1965ൽ ‘​ഗാ​ല​ക്സി പ്ലാ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഓ​റോ​വി​ൽ ടൗ​ൺ​ഷി​പ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ട് പ​ല ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ടു​മാ​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ ഡി​സൈ​ൻ പ​ല​വി​ധ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പി​ന്നാ​ലെ ഇ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച് യു​നെ​സ്കോ പ്ര​മേ​യം പാ​സാ​ക്കി.

ഓ​റോ​വി​ൽ – സ്വ​പ്ന സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​രം

‘‘Greetings from auroville to all men of goodwill. Are invited Auroville all those who thirst for progress and aspire to a higher and truer life’’ –മ​ദ​റി​ന്‍റെ ഈ ​സ്വാ​ഗ​ത സ​ന്ദേ​ശം ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ റേ​ഡി​യോ​യി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കേ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ 1968 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​ഓ​റോ​വി​ൽ എ​ന്ന കാ​ൽ​പ​നി​ക സ്വ​പ്നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​യി.

ഓ​റോ​വി​ൽ ന​ഗ​രി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് 124 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നും 23 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള മ​ണ്ണ് മാ​ർ​ബി​ൾ ക​ല​ശ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചു. ഏ​ക​ദേ​ശം അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് അ​ന്ന് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്. ഈ ​ച​രി​ത്ര​നി​മി​ഷ​ത്തെ പ​ല​രും വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്കൊ​രു ധൂ​മ​കേ​തു ഇ​ടി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യപോ​ലെ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

മി​റ അ​ൽ​ഫോ​സ​യു​ടെ കൈ​പ്പ​ട​യി​ൽ ഫ്ര​ഞ്ചി​ൽ കു​റി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നാ​ല് പ്ര​മാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​റ​ത്താ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

1. ഓ​റോ​വി​ൽ ആ​രു​ടെ​യും സ്വ​കാ​ര്യ സ്വ​ത്ത​ല്ല; ലോ​ക​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ലോ​ക​ത്തെ സ​ർ​വ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി പ്ര​യ​ത്നി​ക്കാ​ൻ ത​ൽ​പ​ര​രാ​യ​വ​ർ​ക്കു മാ​ത്ര​മേ ഓ​റോ​വി​ലിൽ താ​മ​സി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

2. അ​ന​ന്ത​മാ​യ വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സ്ഥാ​യി​യാ​യ പു​രോ​ഗ​മ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​യ​മേ​ശാ​ത്ത യു​വ​ത​യു​ടെ​യും കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ

3. ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തി​നും ഭാ​വി​കാ​ല​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പാ​ല​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഓ​റോ​വി​ൽ

4. മാ​ന​വി​ക​ത​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഭൗ​തി​ക​വും ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക​വു​മാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പാ​ഠ​ശാ​ല​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഓ​റോ​വി​ൽ

മാ​തൃ​മ​ന്ദി​ർ

ഓ​റോ​വി​ൽ എ​ന്ന ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ത്മാ​വെന്നു​ത​ന്നെ മാ​തൃ​മ​ന്ദി​റി​നെ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കാം. 12 മു​ഖ​പ്പു​ക​ളോ​ടെ, വി​രി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന താ​മ​ര​യു​ടെ രൂ​പ​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​മ​ന്ദി​ര​ത്തെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ന്ദി​റി​ന്റെ ഗോ​പു​രം സ്വ​ർ​ണ​ത്താ​ൽ നി​ർ​മി​ത​മാ​ണ്. 36 ഏ​ക്ക​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് മാ​തൃ​മ​ന്ദി​ർ സ്ഥി​തിചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​നഃ​ശാ​ന്തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യും, യോ​ഗ, ധ്യാ​നം, ആ​ത്മീ​യ​മാ​യ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യും രൂ​പ​ക​ൽപന ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ഇ​വി​ടം.

നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മ​ന്ദി​റി​ന്റെ അ​ക​ത്തു മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി സ്ഫ​ടി​കഗോ​ളം കാ​ണാം. 70 സെ​ന്റി​മീ​റ്റ​ർ വ്യാ​സ​മാ​ണി​തി​ന്. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ക്രി​സ്റ്റ​ൽ ഗ്ലോ​ബാ​ണ് ഇ​തെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​ശാ​ല​മാ​യ മു​റി​യി​ൽ നാ​ലു തൂ​ണു​ക​ൾ മാ​ത്രം. മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​വ​രു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ര​ശ്മി​ക​ൾ ന​ടു​ഭാ​ഗ​ത്തു​ള്ള സ്ഫ​ടി​ക​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ് പ​തി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വെ​ളി​ച്ച​വും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് സം​ഗീ​ത​മാ​യി പെ​യ്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന നി​ശ്ശബ്ദ​ത​യും മ​ന​സ്സി​ന് വ​ല്ലാ​ത്തൊ​രു അ​നു​ഭൂ​തി​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫാ​ബ്രി​ക്കേ​റ്റ് ചെ​യ്തെ​ടു​ത്ത 1400 സു​വ​ർ​ണ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് പു​റം​ഭാ​ഗം മോ​ടി പി​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഉ​യ​രം 29 മീ​റ്റ​റാ​ണ്. നാ​ല് പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​മു​ള്ള മാ​തൃ​മ​ന്ദി​റി​നു​ള്ളി​ൽ വി​വി​ധ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 12 ത​രം ധ്യാ​ന​മു​റി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. മാ​തൃ​മ​ന്ദി​ര്‍ പു​റ​ത്തുനി​ന്ന് കാ​ണാ​ന്‍ പ്ര​യാ​സ​മി​ല്ല.

എ​ന്നാ​ല്‍ അ​ക​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റ​ണ​മെ​ങ്കി​ല്‍ മു​ന്‍കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക്‌ ചെ​യ്യ​ണം. മാ​തൃ​മ​ന്ദി​റി​ന്റെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം ഏ​വ​രെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് അ​വി​ടെ ത​ഴ​ച്ചുനി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ല്‍മ​ര​മാ​ണ്. 100 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ട് ഇ​തി​ന്. ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ന്റെ ഒ​ത്ത ന​ടു​ക്കു​ള്ള ചെ​റി​യ സ്തൂ​പ​ത്തി​ൽ 124 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും 23 ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​മു​ള്ള ഓ​രോ പി​ടി മ​ണ്ണും നി​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. മാ​തൃ​മ​ന്ദി​റി​നെ ചു​റ്റി വ​ലി​യൊ​രു പൂ​ന്തോ​ട്ട​വും ത​ടാ​ക​വു​മു​ണ്ട്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​രു​ന്ന് ധ്യാ​നി​ക്കു​ക​യോ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന് ചു​റ്റും ന​ട​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യാം. മ​ന​സ്സ് അ​സ്വ​സ്ഥ​മാ​യി ക​രി​ഞ്ഞു​ണ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മാ​തൃ​മ​ന്ദി​ർ ഒ​രു മ​രു​പ്പ​ച്ച​യാ​കും.

ഓ​റോ​വി​ല്ലി​യ​ൻ​സ്

പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ​ന്ന് ഓ​റോ​വി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​ത്തീ​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ (ഓ​റോ​വി​ല്ലി​യ​ൻ​സ്) മാ​ന​വ​രാ​ശി​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നാ​യി പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ​താ​ണ് ഈ ​ചെ​റു​ന​ഗ​രം. 1968 മു​ത​ലാ​ണ് ഓ​റോ​വി​ലിലേ​ക്ക് ആ​ളു​ക​ൾ എ​ത്തി​ത്തുട​ങ്ങി​യ​ത്. ഓ​റോ​വി​ൽ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി​യി​ൽ ഇ​ന്ന് 50 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള മൂ​വാ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​രാ​ണ് സ്ഥി​ര​താ​മ​സ​മു​ള്ള​ത്.

സാ​മൂ​ഹി​ക​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ​ത്തി​നും അ​തീ​ത​മാ​യി മാ​ന​വി​ക ഐ​ക്യം സാ​ക്ഷാ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും സ​ത്യ​ത്തെ സേ​വി​ക്കാ​നു​മാ​യാ​ണ് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ആ​ളു​ക​ൾ ഇ​വി​ടേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ആ​ത്മാ​ർ​ഥമാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല.

ഓ​റോ​വി​ല്ലി​യ​ൻ​സി​ന് അ​വ​ർ​ക്ക് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള, മ​ന​സ്സി​ന് സ​ന്തോ​ഷം പ​ക​രു​ന്ന എ​ന്തു ജോ​ലി​യും ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ ചെ​യ്യാം. ഓ​റോ​വി​ലി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​ന്നാ​ണ് ‘സു​സ്ഥി​ര​ത’ എ​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ഓ​റോ​വി​ലി​ന്റെ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാംത​ന്നെ ഇ​തി​നെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റി​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ പ​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ചാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ ജോ​ലി​ക്ക് കൂ​ലി​യൊ​ന്നും ല​ഭി​ക്കി​ല്ല. ഓ​റോ​വി​ല്ലി​യ​ൻ​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ​തൊ​ക്കെ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്കും.

ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വ​ല്ല​പ്പോ​ഴും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഓ​റോ​കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കും. ഇ​തു​വ​ഴി അ​വ​ർ​ക്ക് എ​ല്ലാ​ത്ത​രം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​കും. വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യി ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചും സൗ​രോ​ർജം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഓ​റോ​വി​ൽ ജ​ന​ത ആ​ഗോ​ള​താ​പ​ന​ത്തി​നെ​തിരെ​യും പോ​രാ​ടു​ന്നു​.

ഓ​റോ​വി​ലും ഭ​ര​ണ​വും

ഓ​റോ​വി​ലി​നെ അ​ഞ്ചു മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. പീ​സ് ഏ​രി​യ, റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സോ​ൺ, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സോ​ൺ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ സോ​ൺ, ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സോ​ൺ, ഗ്രീ​ൻ ബെ​ൽ​റ്റ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ​വ. 1973ൽ ​മ​ദ​ർ അ​ൽ​ഫാ​സ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം ഓ​റോ​വി​ലിന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തെ​ച്ചൊ​ല്ലി ത​ർ​ക്കം ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്കു​വ​രെ നീ​ണ്ട ഈ ​ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ന് 1988ൽ ​പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് പാ​സാ​ക്കി​യ ഓ​റോ​വി​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ബി​ല്ലി​ലൂ​ടെ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തോ​ടെ വി​രാ​മ​മാ​യി. നി​ല​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര മാ​ന​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യാ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി, ​െറ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​സം​ബ്ലി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ന്ന​താ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം കൂ​ടു​മ്പോ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് ഈ ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ. സ​ർ​ക്കാ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ബോ​ർ​ഡി​നാ​ണ് ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​രം.

വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, സം​സ്കാ​രം, പ​രി​സ്ഥി​തി, സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​നം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽനി​ന്നു​ള്ള ഏ​ഴ് പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ണ്ട് ഇ​തി​ൽ. മാ​ന​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​ണ് ഗ​വേ​ണി​ങ് ബോ​ർ​ഡി​ലെ ഏ​ഴ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യി​ലെ അ​ഞ്ച് അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പ​രു​ക്ക​ൻ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ന​സ്സും ശ​രീ​ര​വും ധ്യാ​നാ​ത്മ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​ണ് ഈ ​പ​റു​ദീ​സ. ഒ​രി​ക്ക​ലും വെ​റു​തെ​യാ​കി​ല്ല ഇ​വി​ടേ​ക്കൊ​രു യാ​ത്ര....

എ​ന്താ​ണ് ഓ​റോ​വി​ൽ

എ​ല്ലാ​വ​രും തു​ല്യരാ​യ, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ത്തി​ൽ പി​റ​വി​യെ​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​ണ ന​ഗ​ര​മാ​ണി​ത്. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു ആ​ൽ​മ​രം മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ത​രി​ശു​ഭൂ​മി​യാ​യി​രു​ന്നു. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ നാ​നാകോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ആ​ളു​ക​ൾ ഈ ​ആ​ദ​ർ​ശ ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ത​ല​വ​ര മാ​റി. മ​നു​ഷ്യ​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ആ​ത്മീ​യ വി​കാ​സം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ​വ​രാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് ഓ​റോ​വി​ലിലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ഓ​റോ​വി​ൽ ഇ​ന്ന് ഒ​രു ആ​ദ​ർ​ശ​ ന​ഗ​ര​മാ​ണ്. ജാ​തി, മ​ത, വ​ർ​ണ, വ​ർ​ഗ വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ കെ​ട്ടു​പാ​ടു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രി​ടം.

ഓ​റോ​വി​ൽ ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ​ജ്യോ​ഗ്ര​ഫി​ക്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന 100 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ൽ​മ​രം

20 ച​തു​ര​ശ്ര കി​ലോ മീ​റ്റ​റി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ഓ​റോ​വി​ൽ ഹ​രി​ത​നി​ബി​ഡ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ളും 150ല​ധി​കം ത​ര​ം പ​ക്ഷി​ക​ളും 35ല​ധി​കം ഇ​നം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളും 200ല​ധി​കം ഇ​നം ചി​ത്ര​ശ​ല​ഭ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു ആ​വാ​സവ്യ​വ​സ്ഥത​ന്നെ​യാ​ണി​ത്. ഇ​വി​ടെ അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളോ പ​ള്ളി​ക​ളോ ഇ​ല്ല. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നോ കോ​ട​തി​യോ ഇ​ല്ല. ടാ​റി​ട്ട റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം പ​ഴ​മ​യു​ടെ സൗ​ന്ദ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ചെ​മ്മ​ൺപാ​ത​ക​ളാ​ണ്. വൈ​ദ്യു​തി സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​യ ഇ​വി​ടെ സൗ​രോ​ർ​ജ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ദ്യ​ശാ​ല​ക​ളോ ബി​വ​റേ​ജ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളോ ഇ​ല്ല.

സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​നു​ള്ളി​ൽ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ട്രെ​യി​നോ ബ​സോ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. ഓ​റോ​വി​ലിനെ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഈ ​ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ പ​ണ​ക്കാ​ര​നെ​ന്നോ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​നെ​ന്നോ ഉ​ള്ള വേ​ർ​തി​രി​വു​മി​ല്ല.

ഇ​വി​ടത്തെ ജൈ​വ​കൃ​ഷി മി​ക​ച്ച​താ​ണ്. ക​ര​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മു​ത​ൽ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ​വ​രെ വി​ൽ​ക്കു​ക​യും നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന 150ല​ധി​കം വാ​ണി​ജ്യ​യൂ​നി​റ്റു​ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ജോ​ലി ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മുണ്ട് ഇ​വി​ടെ. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി അ​ഞ്ചു​ ഭാ​ഷ​യെ​ങ്കി​ലും പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. ശ്രീ ​അ​ര​ബി​ന്ദോ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ റി​സ​ർ​ച്ചി​നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല. വി​വി​ധ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റു​ക​ളും ടൗ​ൺഹാ​ളു​മൊ​ക്കെ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു പ​രീ​ക്ഷ​ണ ന​ഗ​രം ത​ന്നെ​യാ​ണി​വി​ടം.