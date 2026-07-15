ആൻഡീസ് പർവതനിരകളിലൂടെ അർജന്റീനയുടെ സോളാർ ട്രെയിൻ; 10,000 വർഷത്തെ ചരിത്രവഴികളിലൂടെ ഒരു അത്ഭുത യാത്ര!text_fields
അർജന്റീനയിലെ ജുജൂയി പ്രവിശ്യയിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ സൗരോർജ്ജ ട്രെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ ഈ ട്രെയിൻ 10,000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രപരമായ സാംസ്കാരിക ഇടനാഴികളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 2024 ജൂണിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഈ സർവീസ്, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയെ പുരാതനമായ ആൻഡിയൻ സംസ്കാരവുമായി കോർത്തിണക്കുന്നു.
സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് വശങ്ങളുള്ള അത്യാധുനികമായ ഈ ട്രെയിൻ, വോൾകാൻ മുതൽ ടിൽക്കാറ വരെയുള്ള 42 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ഇൻക വംശജരുടെ പൈതൃക പാതയായ ക്വപാക് ൻ (Qhapaq Ñan) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പാതയിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര, വോൾകാൻ, തുംബായ, പുർമകാര, മൈമാറ, ടിൽക്കാറ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഗ്രാമങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഹോർനില്ലോസ് എന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിലും ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നുണ്ട്.
ഇൻക വംശജരുടെയും സ്പാനിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും ചരിത്രം പേറുന്ന ഈ പ്രദേശം ഇപ്പോൾ സൗരോർജ്ജ ഗതാഗത സംവിധാനത്തിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. സഞ്ചാരികൾക്ക് താൽപ്പര്യാനുസരണം രണ്ടര മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഹ്രസ്വയാത്രയോ, പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ നീളുന്ന ദീർഘദൂര യാത്രയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇറങ്ങി നടക്കാനും ചരിത്രപരമായ ഈ ഗ്രാമങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും പൈതൃകവും നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കാനും ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര അവസരമൊരുക്കുന്നു.
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