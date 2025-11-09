സോളോ ​ട്രാവലറാണോ​? നോക്കിവെച്ചോളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒട്ടുംപേടിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങൾ

സോളോ ട്രാവലറാണോ? നോക്കിവെച്ചോളൂ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒട്ടുംപേടിക്കാതെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഈ രാജ്യങ്ങൾtext_fields
ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്ത്രീകൾക്ക് വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ സുരക്ഷയുടെയും സമത്വത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ, സോളോ യാത്രയോടുള്ള താൽപര്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിദേശ യാത്രകളിൽ സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും പലരീതിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു. ലോകത്തിലെവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതാണെങ്കിലും, ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും വിവേചനവും സുരക്ഷ ആശങ്കകളും നേരിടുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. എന്നിരുന്നാലും, പല രാജ്യങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയോടുള്ള മനോഭാവം അളക്കുന്നതിനും യോജിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്ത്രീകളുടെ യാത്രയിൽ സുരക്ഷയും തുല്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ,ജോർജ്ജ്ടൗൺ സർവകലാശാലയുടെ വനിതാ സമാധാന, സുരക്ഷാ സൂചിക (WPS), വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് റിപ്പോർട്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പീസിന്റെ ഗ്ലോബൽ പീസ് സൂചിക (PGP) എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്ത സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിൽനിന്ന് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കിയ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണിവ. സ്ലൊവേനിയ,റുവാണ്ട,യു.എ.ഇ, ജപ്പാൻ,നോർവെ.
സ്ലൊവേനിയ
മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ WPS സൂചികയിൽ ഉയർന്ന റാങ്കിലുള്ള സ്ലൊവേനിയ, സമീപ വർഷങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൂചിക പ്രകാരം 85ശതമാനം സ്ത്രീകളും അവിടെ സുരക്ഷിതരാണ്. സ്ലൊവേനിയയുടെ തലസ്ഥാനവും ഏറ്റവും വലിയ നഗരവുമായ ലുബ്ലിയാനയിൽ ആദ്യമായി ക്ലെയർ റാംസ്ഡെൽ എത്തിയപ്പോൾ, തെരുവുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ അവർ രാത്രി ചെലവഴിച്ചു. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും അപകടകരമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടാക്കുമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവികെ, അത് ഒരു സുഖകരമായ അനുഭവമായിരുന്നു," വൈൽഡ്ലാൻഡ് ട്രെക്കിങ്ങിന്റെ സാഹസിക ഉപദേഷ്ടാവും ‘ദി ഡിറ്റൂർ ഇഫക്റ്റ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ട്രാവൽ ബ്ലോഗ് നടത്തുന്നതുമായ റാംസ്ഡെൽ പറഞ്ഞു.
നഗരത്തിലൂടെ കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പൊതുഗതാഗതം വിശ്വസനീയവും വിശാലവുമാണ്. സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ സഞ്ചാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അവർ ലുബ്ലിയാനിയം ഫുഡ് ടൂർസും ഫുഡ് ടൂർ ലുബ്ലിയാനയും സന്ദർശിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഗ്രൂപ്പോ ഒറ്റയ്ക്കോ ആകട്ടെ, യാത്രക്കാർ തീർച്ചയായും മോജി സ്ട്രക്ൽജിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബക്ക്വീറ്റ് വാൽനട്ട് സ്ട്രക്ൽജി ഓർഡർ ചെയ്യണമെന്നും, മാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മധുരപലഹാരമാണിതെന്നും അവർ പറയുന്നു, ‘എനിക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച മധുരപലഹാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്’ എന്നും അവർ പറയുന്നു, കൂടാതെ കൊക്കോയിലെ ലോകപ്രശസ്തമായ ജെലാറ്റോ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുകയും വേണം.
സ്ലൊവേനിയയിലെ വിശാലമായ ഉൾനാടുകളും ആൽപൈൻ പർവതങ്ങളും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനാണ് റാംസ്ഡെൽ വന്നത്, ഈ പർവതപ്രദേശങ്ങളിൽപോലും സുരക്ഷ ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തി. അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സമീപത്ത് ഒരു പട്ടണമുണ്ടെന്നതിനാൽ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെട്ടതായി തോന്നിയില്ല റാംസ്ഡെൽ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഇറ്റാലിയൻ അതിർത്തിക്കടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും "ക്രോണിക്കിൾസ് ഓഫ് നാർണിയ" ചിത്രീകരിച്ചതുമായ നീലനിറമുള്ള നദിക്കരയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ആസ്വാദ്യകരമാണ്. കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഉയർന്ന കാൽനട തൂക്കുപാലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും വാഹനം നിർത്താം.
റുവാണ്ട
WPS പ്രകാരം, പാർലമെന്റിൽ ലിംഗസമത്വത്തിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് റുവാണ്ട, അതിന്റെ പ്രതിനിധികളിൽ 55 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. സമൂഹ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിലും ഇത് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്, കൂടാതെ സാമ്പത്തികം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രാജ്യം എത്രത്തോളം തുല്യമാണെന്ന് അളക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് ഇൻഡെക്സിൽ ലോകത്ത് ആറാം സ്ഥാനത്താണ്.ഡെൻമാർക്കിൽനിന്ന് താമസം മാറിയപ്പോൾ റെബേക്ക ഹാൻസെൻ ആദ്യമായി റുവാണ്ട സന്ദർശിച്ചു, ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വളരെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും, രാവും പകലും, എല്ലായ്പ്പോഴും പൊലീസ്, സുരക്ഷാ, സൈനിക സാന്നിധ്യമുണ്ട്, അവർ പറഞ്ഞു. "ആദ്യം ഇത് അൽപ്പം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി തോന്നാം, പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം യൂണിഫോമിലുള്ള സൗഹൃദപരമായ ആളുകളാണെന്നും എപ്പോഴും സഹായിക്കാൻ തയാറാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും.
സാധാരണയായി ആളുകൾ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല, പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടെ "സുഖമാണോ?" അല്ലെങ്കിൽ "സുപ്രഭാതം" എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിശീലിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികളോട്. ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും, കിൻയാർവാണ്ട, കിസ്വാഹിലി എന്നിവ റുവാണ്ടയുടെ രണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളാണ്, ഇത് ഭാഷാ തടസ്സം ലഘൂകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാത്തവർ പോലും സഹായിക്കാനും വഴി കാണിക്കാനെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1994-ലെ ടുട്സി വംശഹത്യയെത്തുടർന്ന്, റുവാണ്ട വളരെക്കാലമായി സമാധാനത്തിന്റെയും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെയും നേതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കിഗാലി വംശഹത്യ സ്മാരകം സന്ദർശിക്കാൻ ഹാൻസെൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു, ഇത് വംശഹത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണികളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ചെലവേറിയതാണെങ്കിലും, രാജ്യത്തെ പർവത ഗൊറില്ലകളെ കാണുന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ന്യൂങ്വേ ദേശീയോദ്യാനത്തിലും വടക്ക് വോൾക്കാനോസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലും കുരങ്ങുകളെ കാണാനോ കിഴക്ക് അകഗേര ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ ഒരു ഗെയിം ഡ്രൈവിന് പോകാനോ ഹാൻസെൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.
യു.എ.ഇ (യുനൈറ്റഡ് അറബ് എമിറൈറ്റ്സ്)
മിഡിലീസ്റ്റിലും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലും സ്ത്രീകളുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിനും ഏറ്റവും ഉയർന്ന WPS സ്കോറുകളുള്ള യു.എ.ഇ, ഈ മേഖലയിലെ ലിംഗസമത്വത്തിൽ മുമ്പന്തിയിലാണ്, അടുത്തിടെ പാർലമെന്റിൽ ലിംഗസമത്വം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കമ്യൂണിറ്റി സുരക്ഷ വിഭാഗത്തിൽ സൂചികയിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനവും യുഎഇക്കാണ്, 15 വയസ്സും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ 98.5% പേരും "തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നഗരത്തിലോ അയൽപക്കത്തോ രാത്രിയിൽ ഒറ്റക്ക് നടക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വം തോന്നുന്നു" എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ ഇൻഷ്വർ മൈട്രിപ്പിന്റെ സൂചിക പ്രകാരം, ദുബൈ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ നഗരമായി റാങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ യാത്രക്കാർക്ക്. പാരിസിനും ദുബൈക്കും ഇടയിൽ ധാരാളം യാത്രചെയ്യുന്ന സാൻഡി ഔവാദ് പറയുന്നു, നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും തനിക്ക് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതത്വം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്കിടെ എന്റെ കാറിന്റെ ടയർ പൊട്ടിയതിനാൽ, കാർ മരുഭൂമിയുടെ നടുവിൽ താക്കോൽ കാറിനകത്തുതന്നെവെച്ച് പൂട്ടി, എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ടാക്സി വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു നൽകുകയും കാറും സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പു നൽകി. ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ഡെസേർട്ട് സഫാരിക്ക് പോകണമെന്നും ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു, കാരണം അത് നിരവധി രസകരമായ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാം ഡ്രോപ്പ്സോണിന് മുകളിലൂടെ സ്കൈഡൈവിങ്ങിനും ശ്രമിക്കണം.
ജപ്പാൻ
കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നിരക്കും ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങളുടെ കുറവും കാരണം ആഗോള സമാധാന സൂചിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ 10 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ജപ്പാനിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സബ്വേ കാറുകളും (ചില സമയങ്ങളിലും റൂട്ടുകളിലും) സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള താമസ സൗകര്യവുമുണ്ട്, ഇത് ഒറ്റക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നു.
ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഒറ്റക്ക് പ്രവൃത്തികളിലേർപ്പെടുന്നതും മറ്റെവിടെക്കാളും ഇവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡമാണ്. ജനസംഖ്യ കുറയൽ, ആളുകൾ വിവാഹം കഴിക്കാത്തത്, ഒറ്റക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും സംസ്കാരത്തിന്റെ വിലമതിപ്പ് എന്നിവ കാരണം, ‘ഒറ്റയ്ക്ക്’ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്," ജപ്പാനിൽ ജനിച്ചതും യാത്ര കമ്പനിയായ ചാപ്റ്റർ വൈറ്റിന്റെ സ്ഥാപകയുമായ മൈക്ക വൈറ്റ് പറഞ്ഞു. മാഗസിനുകളിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ച സോളോ കരോക്കെ, സോളോ റാമെൻ ഷോപ്പുകൾ, സോളോ ഓൺസെൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു," അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.20 വർഷം മുമ്പ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ജപ്പാനിൽ താമസമാക്കിയ ലുലു അസ്സഗാഫിന് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നി. ‘നാട്ടുകാർ നിങ്ങളെ വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും അപരിചിതരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,’ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രെപ്പിഡ് ട്രാവലിന്റെ ടൂർ ലീഡറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അസ്സഗാഫ് പറഞ്ഞു. ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നവർ കുറവായതിനാൽ ഒരു ഗൈഡിനൊപ്പം പോകണമെന്നും അവർ പറയുന്നു.
ഒറ്റക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സാധാരണമായതിനാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യോട്ടോ, ഒസാക്ക, ടോക്യോ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ രുചിക്കണമെന്നും അസാഗാഫ് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. ടോക്യോയിലെ ഷിൻജുകു സാൻ-ചോമെ പ്രദേശത്ത് ധാരാളം റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, നൈറ്റ് ലൈഫ്, പ്രാദേശിക ഇസകായ (ഒരു പബ്ബിന്റെ ജാപ്പനീസ് പതിപ്പ്) എന്നിവയുണ്ട്.സാധാരണ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക്, സമുറായികളുടെ വീട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തീരദേശ നഗരമായ കനസാവയും ജാപ്പനീസ് ആൽപ്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തകയാമയും അവർ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു. "തകയാമയിൽ മനോഹരമായ പരമ്പരാഗത വാസ്തുവിദ്യയും ബ്രൂവറികളും ഉണ്ട്," അവർ പറഞ്ഞു. 1926 മുതൽ 1989 വരെയുള്ള ഹിരോഹിതോ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലം മുതൽ പോപ്പ് സംസ്കാരത്തിന്റെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തകയാമ ഷോവ-കാൻ മ്യൂസിയവും അവർ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.
നോർവേ
സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തികമായും നിയമപരമായ വിവേചനത്തിന്റെ അഭാവം, സ്ത്രീ സമൂഹ സുരക്ഷയിൽ ഉയർന്ന സ്കോറുകൾ എന്നിവയിൽ WPS-ൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം - ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ലിംഗസമത്വവും സന്തുഷ്ടവുമായ രാജ്യങ്ങളിലെ ആദ്യ പത്തുരാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു - LGBTQ+, സോളോ യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം യാത്രക്കാർക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് നോർവേ.
ഓസ്ലോ നിവാസിയും അപ്പ് നോർവേയുടെ സ്ഥാപകയുമായ ടോറൺ ട്രോൺസ്വാങ് വിശദീകരിക്കുന്നത്, ഈ സംസ്കാരം സാമൂഹികമായി സഹിഷ്ണുതയുള്ളതും വിശ്വസനീയവുമാണ്, ഇത് അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ്. "നിങ്ങൾ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത കഫേയിലെ ഒരു മേശയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് നിങ്ങളുടെ ലഗേജ് പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായി ആവശ്യപ്പെടാം," അവർ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന എത്രയോ ബിസിനസുകൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാമെന്നതും അഭിമാനകരമാണ്.
യാത്ര പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ട്രോൺസ്വാങ് സന്ദർശകരെ "friluftsliv" എന്ന നോർവീജിയൻ ആശയം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വെളിയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ്. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും സൗരോർജ്ജ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന് നാസ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ആർട്ടിക് സന്ദർശിക്കാനും, പകൽ സമയത്ത് ഡോഗ് സ്ലെഡ്ഡിങ്, സ്നോഷൂയിങ് നടത്താനും, രാത്രിയിൽ കുടുംബം നടത്തുന്ന ഇഗ്ലൂകളിലും ഐസ് ഹോട്ടലുകളിലും താമസിച്ച് നോർതേൺ ലൈറ്റ്സ് (ഔറ) കാണാനും ഇത് അനുയോജ്യമായ സമയവുമാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register