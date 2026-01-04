Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Travel News
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 2:14 PM IST

    സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം; ഗൈ​ഡു​ക​ളും ട്രെ​യി​ൽ മാ​പ്പു​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം; ഗൈ​ഡു​ക​ളും ട്രെ​യി​ൽ മാ​പ്പു​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി
    മ​സ്ക​ത്ത്: സാ​ഹ​സി​ക ടൂ​റി​സം രം​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​മാ​ൻ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗൈ​ഡ് ബു​ക്കു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫൈ​ഡ് ട്രെ​യി​ൽ മാ​പ്പു​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സ്സാ​ൻ ബി​ൻ ഖാ​സിം അ​ൽ ബു​സൈ​ദി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും സാ​ഹ​സി​ക വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ റ​ഫ​റ​ൻ​സ് രേ​ഖ​ക​ളാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ രീ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, അം​ഗീ​കൃ​ത സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സാ​ഹ​സി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ. ക​ഠി​ന​മാ​യ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ ക്ലൈ​മ്പി​ങ്, കാ​ന്യ​ണി​ങ്, മൗ​ണ്ട​ൻ ബൈ​ക്കി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ചാ​രം. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​യ ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, സു​ര​ക്ഷി​ത​വും നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ അ​ഡ്വ​ഞ്ച​ർ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​നെ മാ​റ്റു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ടൂ​റി​സം ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ പു​തി​യ ഗൈ​ഡ്‌​ലൈ​നു​ക​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewsMapsAdventure Tourismguides
