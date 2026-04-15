    Travel News
    Travel News
    Posted On
    date_range 15 April 2026 3:57 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 3:57 PM IST

    തീയും മഞ്ഞും പുണരുന്ന വിസ്മയം; അതിശയക്കാഴ്ചകളുടെ ഐസ്‌ലാൻഡ്

    ഐസ്‌ലാൻഡ്

    ഐസ്‌ലാൻഡ് എന്ന കൊച്ചു രാജ്യം കേവലം ഒരു സഞ്ചാരകേന്ദ്രം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ്. വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം, തണുത്തുറഞ്ഞ ഹിമാനികളുടെ അരികിൽ കുമിളകൾ പോലെ തിളച്ചുമറിയുന്ന നീരുറവകളും മഞ്ഞുമൂടിയ സമതലങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്ന അപൂർവ്വ കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമാണ്. അവിടം സന്ദർശിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റവാക്കിൽ വിവരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, കാരണം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് ലോകങ്ങൾ ഒരിടത്ത് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് പോലെയാണ് ഐസ്‌ലാൻഡ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കാലക്രമേണ, പ്രകൃതിയുടെ ഈ സവിശേഷമായ വൈരുദ്ധ്യം രാജ്യത്തിന് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ‘തീയുടെയും മഞ്ഞിന്റെയും നാട്’ എന്ന വിളിപ്പേര് നേടിക്കൊടുത്തു.

    മിഡ്-അറ്റ്ലാന്റിക് പർവതനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഗ്നിപർവ്വത സജീവമായ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇടക്കിടെയുള്ള അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളും, കിലോമീറ്ററുകളോളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലാവാ പാടങ്ങളും, ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നുള്ള മർദം കാരണം ആകാശത്തേക്ക് ജലം ചീറ്റുന്ന ഗീസറുകളും ഇവിടെ സാധാരണ കാഴ്ചയാണ്. ഭൗമതാപത്താൽ ചൂടുപിടിച്ച നീരുറവകൾ ഭൂമിയെ നിരന്തരം പുനർനിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, രാജ്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കൂറ്റൻ ഹിമാനികളാൽ മൂടപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിമാനിയായ 'വട്‌നജോകുൾ' പോലുള്ളവ അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകൾക്ക് തൊട്ടടുത്തായി നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു വിസ്മയമാണ്.

    കാഴ്ചകളുടെ ഒരു വിരുന്നാണ് ഐസ്‌ലാൻഡ് ഓരോ സഞ്ചാരിക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. സ്ട്രോക്കുർ പോലുള്ള പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഗീസറുകൾ മുതൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന കറുത്ത മണൽ കടൽത്തീരങ്ങളും തിളങ്ങുന്ന ഐസ് ഗുഹകളും വരെ ഐസ്‌ലാൻഡിലെ ദൃശ്യാനുഭവം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലോകത്തെ മറ്റ് പ്രകൃതിരമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഒരേ യാത്രയിൽ തന്നെ തീർത്തും വിഭിന്നമായ പ്രകൃതി അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശൈത്യകാലത്ത് ആകാശത്ത് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന നോർത്തേൺ ലൈറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഔറോറ ബോറിയാലിസും, വേനൽക്കാലത്ത് രാത്രിയിലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത അർദ്ധരാത്രി സൂര്യനും സഞ്ചാരികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ നാടകീയവും സിനിമാറ്റിക്കുമായ പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും പ്രകൃതിസ്‌നേഹികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്.

    ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഐസ്‌ലാൻഡിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിലും, ലണ്ടൻ, പാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ ദുബൈ പോലുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങൾ വഴി കണക്റ്റിങ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേരാനാകും. തലസ്ഥാന നഗരമായ റെയ്ക്ജാവിക്കിന് സമീപമുള്ള കെഫ്ലാവിക് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാണ് പ്രധാന കവാടം. അവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വാടക കാറുകളിലോ ഗൈഡഡ് ടൂറുകളിലോ രാജ്യം മുഴുവൻ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മനോഹരമായ റോഡ് യാത്രകളിലൂടെ ഐസ്‌ലാൻഡിന്റെ അസംസ്കൃതമായ പ്രകൃതിഭംഗി നുകരുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർത്തുവെക്കാവുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ തണുപ്പും ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്നുള്ള കനത്ത ചൂടും ഒരേപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ യാത്ര, തീയും മഞ്ഞിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സാഹസിക യാത്രയായി ഓരോ സഞ്ചാരിയുടെയും മനസ്സിൽ മായാതെ നിൽക്കും.

    TAGS:icelandExploretravalWorlds
    News Summary - A wonder shrouded in fire and ice; Iceland of wonders
