ചരിത്ര സ്നേഹികളുടെ സ്വപ്ന ഭൂമിയിൽ

    Posted On
    10 Aug 2025 12:29 PM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 12:29 PM IST

    ച​രി​ത്ര പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഞ്ചാ​ര ക​ഥ​ക​ളി​ലും മാ​ത്രം കേ​ട്ടു​വ​ന്ന പ​റ​ങ്കി​ക​ളു​ടെ വീ​ര​ശൂ​ര ക​ഥ​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ൽ ഓ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ർ​ലി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ലോ​ഞ്ചി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സ് വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ടാ​പ്പ് എ​യ​റി​ന്‍റേ​താ​ണ് ഫ്ലൈ​റ്റ്. അ​തി​രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കാ​ണ് യാ​ത്ര പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. കേ​ര​ള​വു​മാ​യി ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യി വ​ള​രെ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ് പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ൽ. പ​തി​ന​ഞ്ചാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ ലി​സ്ബ​ണി​ൽ നി​ന്നും ഗു​ഡ്ഹോ​പ്പ് മു​ന​മ്പ് വ​ഴി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കാ​പ്പാ​ട് കാ​ൽ​കു​ത്തി​യ വാ​സ്കോ ഡ ​ഗാ​മ​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും, തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ക​ച്ച​വ​ട​വും അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും യു​ദ്ധ​വു​മൊ​ക്കെ ഒ​രു സി​നി​മ പോ​ലെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഓ​ടി മ​റ​ഞ്ഞു. താ​ഴെ ലി​സ്ബ​ൺ ന​ഗ​രം കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. വി​മാ​നം മെ​ല്ലെ ലാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​നാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​മ്മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. നേ​രെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു.

    യൂ​റോ​പ്പി​ലെ എ​ല്ലാ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ങ്ങ​ളെ​യും പോ​ലെ ഇ​വി​ടെ​യും ബ​സും മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നു​മെ​ല്ലാം സ​ജ്ജ​മാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പോ​യി വ​ൺ ഡേ ​പാ​സ് എ​ടു​ത്തു. ബാ​ക്കി യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ചി​ല​വ് കു​റ​വാ​ണ് ലി​സ്ബ​ൺ. മെ​ട്രോ എ​ടു​ത്ത് നേ​രെ സി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ലേ​ക്ക്​ പി​ടി​ച്ചു. ടാ​ഗ​സ് ന​ദി​യു​ടെ തീ​ര​ത്ത്​ അ​റ്റ്ലാ​ന്റി​ക് സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ചേ​രു​ന്ന മ​ട്ടി​ലാ​ണ് ലി​സ്ബ​ൺ സി​റ്റി. ആ​ദ്യം പോ​യ​ത് വാ​സ്ഗോ ഡി ​ഗാ​മ​യെ അ​ട​ക്കം ചെ​യ്ത ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ കാ​ണാ​നാ​യി​രു​ന്നു. ജെ​റോ​ണി​മു​സ് മൊ​ണാ​സ്റ്റ​റി എ​ന്നാ​ണ് പേ​ര്. ധാ​രാ​ളം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഒ​രു ടൂ​റി​സ്റ്റ് വാ​ഹ​ന​മാ​യി ധാ​രാ​ള​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ടു​ക്ക് ടു​ക്ക് എ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. വാ​സ്കോ ഡ ​ഗാ​മ മ​രി​ച്ച​തും ആ​ദ്യം അ​ട​ക്കം ചെ​യ്ത​തും ന​മ്മു​ടെ കൊ​ച്ചി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് എ​ത്ര പേ​ർ​ക് അ​റി​യാം?.


    അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് നേ​രെ ബേ​ലം ട​വ​ർ കാ​ണാ​ൻ ന​ട​ന്നു. 1500ക​ളി​ൽ ലി​സ്ബ​ൺ സി​റ്റി​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ​താ​ണ് ട​വ​ർ. എ​ത്ര​യോ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ത​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഗേ​റ്റ് വേ ​എ​ന്ന് വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ക​രു​താം. യാ​ത്ര പ​റ​ഞ്ഞു തി​രി​ച്ചു​വ​രാ​ത്ത ബി​ർ​ത്ത​ലോ​മി​യോ ഡ​യ​സി​നെ പോ​ലെ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ഇ​ന്നും കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബേ​ലം ട​വ​ർ. പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സു​കാ​രു​ടെ ക​ട​ൽ മാ​ർ​ഗ​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ക​ണ്ടു​പി​ടു​ത്ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൂ​ക​സാ​ക്ഷി​യാ​യി. ശേ​ഷം ഡി​സ്ക​വ​റി മോ​ണു​മെ​ന്റ് എ​ത്തി. പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന്റെ മ​ഹാ​സ​മു​ദ്ര പ​ര്യ​ട​ന​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ നാ​വി​ക​രെ സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന, ക​പ്പ​ലി​ന്റെ വി​ല്ലി​ന്റെ ആ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള സ്മാ​ര​ക​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് ഹെ​ന്റി ദി ​നാ​വി​ഗേ​റ്റ​ർ ആ​ണ്. അ​തി​നു പി​ന്നി​ലാ​യി 32പേ​രു​ടെ പ്ര​തി​മ​ക​ൾ. അ​തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​രാ​യ മ​ഗ​ല്ല​ൻ, ബെ​ർ​ത്ത​ലോ​മി​യോ ഡ​യ​സ്..​അ​ങ്ങി​നെ പോ​കു​ന്നു പ​ട്ടി​ക.

    സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ രാ​ജ​പാ​ത തീ​ർ​ത്ത്​ ന​മ്മെ​പ്പോ​ലു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ൽ​കി ക​ട​ന്നു​പോ​യ​വ​ർ. അ​വി​ടെ​യാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂ​പ​ട​മു​ള്ള​ത്. പ​റ​ങ്കി​ക​ൾ ചെ​ന്നെ​ത്തി ആ​ധി​പ​ത്യം സ്ഥാ​പി​ച്ച ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ടും ഗോ​വ​യും ഒ​ക്കെ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​ത് തെ​ല്ല് സ​ങ്ക​ട​ത്തോ​ടെ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും കു​റ​ച്ചു​നേ​രം നോ​ക്കി നി​ന്നു. ന​ല്ല ഒ​രു ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ സോ​ളോ ട്രി​പ്പി​ൾ ഏ​റ്റ​വും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള ടാ​സ്ക്. ‘ഗോ ​പ്രൊ’ ഒ​ക്കെ പി​ടി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രാ​ളോ​ട് ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യം ചോ​ദി​ച്ചു.

    പു​ള്ളി കേ​ട്ട പാ​തി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​വ​ന്നു. വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​നേ​വ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ അ​റി​യി​ന്ന​ത്​ ആ​ള് ന​മ്മു​ടെ ആ​ല​പ്പു​ഴ​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. ജോ​ലി ല​ണ്ട​നി​ലാ​ണ്, ഡോ​ക്ട​റാ​ണ്. ഒ​ഴി​വു​സ​മ​യം ക​റ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​ണ്. കു​റേ ഇ​രു​ന്നു സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത വാ​രം ല​ണ്ട​നി​ൽ പോ​കാ​നു​ള്ള​ത് കൊ​ണ്ട് കു​റ​ച്ചു കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ക്കെ ചോ​ദി​ച്ചു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി. ഇ​ൻ​സ്റ്റ പേ​ജ് ഒ​ക്കെ പ​ര​സ്പ​രം ഫോ​ളോ ചെ​യ്ത്​ പി​രി​ഞ്ഞു. ലോ​കം എ​ത്ര ചെ​റു​താ​ണ, മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​മി​ല്ല എ​ന്ന​ത് സ​ത്യം ത​ന്നെ. അ​ടു​ത്ത​താ​യി കാ​ണാ​നു​ള്ള​ത് പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ടാ​ഗ​സ് ന​ദി​ക്ക് കു​റു​കെ​യു​ള്ള പോ​ന്റെ 25 ഡി ​എ​ബ്രി​ൽ എ​ന്ന പ​ടു​കൂ​റ്റ​ന് ഇ​രു​മ്പ് തൂ​ക്കു​പാ​ല​വും അ​തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ക​ൻ എ​ന്ന പോ​ലെ ത​ല ഉ​യ​ർ​ത്തി കൈ​ക​ൾ വി​രി​ച്ചു വെ​ച്ച യേ​ശു​വി​ന്റെ പ്ര​തി​മ​യു​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളു​ള്ള ചു​വ​ന്ന നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പാ​ലം വ​ട​ക്ക് ലി​സ്ബ​ൺ ന​ഗ​ര​ത്തെ​യും തെ​ക്ക് അ​ല്മാ​ഡ ന​ഗ​ര​ത്തെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മു​ക​ളി​ൽ റോ​ഡും താ​ഴെ റെ​യി​ൽ​വേ​യും. അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഗേ​റ്റ് ബ്രി​ഡ്ജ് പോ​ലെ ത​ന്നെ. ബ്ര​സീ​ലി​ലെ റി​യോ​യി​ലെ ക്രൈ​സ്റ്റ് ദി ​റെ​ഡീ​മ​ർ പ്ര​തി​മ​യോ​ട് സാ​മ്യ​മു​ള്ള​താ​ണ് അ​ൽ​മാ​ഡ കു​ന്നി​ൻ​മു​ക​ളി​ലെ സെ​ന്റ​റി​യോ ഡേ ​ക്രി​സ്റ്റോ റെ​യ് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ലി​സ്ബ​ണി​ലെ ഈ ​പ്ര​തി​മ. കു​റെ ന​ട​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ടാ​കും ന​ല്ല വി​ശ​പ്പ്. റോ​ഡ് സൈ​ഡി​ലെ ഫ്ര​ഷ് ജ്യൂ​സ് ക​ട​യി​ൽ നി​ന്നും ന​ല്ല പൈ​നാ​പ്പി​ൾ ജ്യൂ​സ് കു​ടി​ച്ചു.


    ഐ​റ്റം കൊ​ള്ളാം, നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന്​ കു​ടി​ച്ച ഫീ​ൽ ഒ​ക്കെ​യു​ണ്ട്. ശേ​ഷം ട്രാ​മി​ൽ ക​യ​റി നേ​രെ സി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ലോ​ട്ട് തി​രി​ച്ചു. ഒ​രു കോ​ഫി കു​ടി​ക്ക​ണം, പി​ന്നെ എ​ന്തേ​ലും ക​ഴി​ക്ക​ണം. നേ​രെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി. പോ​ർ​ട്ട് സി​റ്റി ആ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് നി​റ​യെ മ​ൽ​സ്യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട് ലി​സ്ബ​ണി​ൽ. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട്ടി​ലെ മ​ത്തി ഒ​ക്കെ ഇ​വി​ടെ അ​ൽ​പം മോ​ഡേ​ൺ ആ​ണ്. ഒ​രു ഫി​ഷ് ഞാ​നും ട്രൈ ​ചെ​യ്തു. എ​നി​ക്ക് അ​ത്ര ഇ​ഷ്ട​മാ​യി​ല്ല. അ​തി​ന്റെ ഒ​രു ടേ​സ്റ്റ് പോ​കാ​ൻ പി​ന്നെ പി​സ്താ​ഷി​യോ ക്രോ​യ്സ​ൻ​റ് തി​ന്നേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ഇ​തൊ​ക്കെ ന​മ്മ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ​ല്ലോ. അ​തി​നാ​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മി​ല്ല.

    സെ​ന്റ​ർ സ്ക്വ​യ​ർ ഉ​ണ​ർ​ന്നു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​ട്ടും ഡാ​ൻ​സും മാ​ജി​ക്കും ഒ​ക്കെ താ​ളം പി​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ളെ​ല്ലാം സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ ആ​ണ് എ​നി​ക്ക് തോ​ന്നി​യ​ത്. കു​റ​ച്ചു വീ​ഡി​യോ​യും ഫോ​ട്ടോ​സും ഒ​ക്കെ എ​ടു​ത്ത് ഞാ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ട്രാം 28 ​ക​യ​റി. ലി​സ്ബ​ൺ സി​റ്റി​യു​ടെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഊ​ടു വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ട്രാം ​പോ​കു​ന്ന​തും വ​രു​ന്ന​തും ഒ​രു സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഫ്രെ​യിം പോ​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്. എ​നി​ക്ക് തി​രി​ച്ചു എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ സ​മ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.


    യാ​ത്ര​ക​ൾ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ച​രി​ത്ര സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​പ്ന ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടം. ക​പ്പ​ൽ പ​ട​യി​ലൂ​ടെ മ​ധ്യ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ര​യും പ്ര​ബ​ല​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​മാ​കാ​ൻ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന് സാ​ധി​ച്ചു എ​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ വ​ലി​പ്പം കാ​ണി​ച്ചു ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ ഇ​ന്നും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ്രൗ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു​പാ​ട് ന​ല്ല ഓ​ർ​മ​ക​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത വി​മാ​നം കാ​ത്തി​രു​ന്നു…​ (തു​ട​രും)

