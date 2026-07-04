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    Travel News
    Posted On
    date_range 4 July 2026 2:00 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 2:02 PM IST

    മലേഷ്യ മുതൽ ജമൈക്ക വരെ: ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസയില്ലാതെ സന്ദർശിക്കാവുന്ന 56 രാജ്യങ്ങൾ

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    മലേഷ്യ മുതൽ ജമൈക്ക വരെ: ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിസയില്ലാതെ സന്ദർശിക്കാവുന്ന 56 രാജ്യങ്ങൾ
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    ഹെൻലി പാസ്‌പോർട്ട് ഇൻഡക്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് റാങ്കിങിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മുൻകൂട്ടി വിസ എടുക്കാതെ തന്നെ ലോകത്തിലെ 56 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇന്നും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സാധിക്കും. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, കരീബിയൻ, പസഫിക് മേഖലകളിലായി ഈ രാജ്യങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു.

    വിവിധ തരം പ്രവേശന രീതികൾ:

    വിസ-ഫ്രീ: മുൻകൂട്ടി വിസ എടുക്കാതെ തന്നെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാം. എന്നാൽ താമസസ്ഥലം, മടക്കയാത്ര ടിക്കറ്റ്, പണം എന്നിവയുടെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

    വിസ ഓൺ അറൈവൽ: ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിലോ മറ്റോ വെച്ച് വിസ ലഭിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. ഇതിനായി ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുകയും നിശ്ചിത ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും.

    ഇ.ടി.എ: യാത്രക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി എടുക്കേണ്ട അനുമതി പത്രമാണിത്.

    27 വിസ-ഫ്രീ രാജ്യങ്ങൾ

    ഇന്ത്യക്കാർക്ക് യാതൊരു വിസയും മുൻകൂട്ടി എടുക്കാതെ സന്ദർശിക്കാവുന്ന രാജ്യങ്ങൾ:

    അംഗോള, ബാർബഡോസ്, ഭൂട്ടാൻ, ബ്രിട്ടീഷ് വിർജിൻ ഐലൻഡ്സ്, കുക്ക് ഐലൻഡ്സ്, ഡൊമിനിക്ക, ഫിജി, ഗ്രെനഡ, ഹെയ്തി, ജമൈക്ക, കസാഖിസ്ഥാൻ, കിരിബാത്തി, മക്കാവു, മലേഷ്യ, മൗറീഷ്യസ്, മൈക്രോനേഷ്യ, മൊണ്ടസെറാറ്റ്, നേപ്പാൾ, നിയു, ഫിലിപ്പീൻസ്, ഖത്തർ, റുവാണ്ട, സെനഗൽ, സെന്‍റ് വിൻസന്‍റ് ആൻഡ് ഗ്രെനഡൈൻസ്, ദ ഗാംബിയ, ട്രിനിഡാഡ് ആൻഡ് ടൊബാഗോ, വാനുവാട്ടു.

    26 വിസ ഓൺ അറൈവൽ രാജ്യങ്ങൾ

    ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ ശേഷം വിസ ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ: ബുറുണ്ടി, കംബോഡിയ, കേപ് വെർഡെ ഐലൻഡ്സ്, കൊമോറോസ്, ജിബൂട്ടി, എത്യോപ്യ, ഗിനിയ-ബിസാവു, ഇന്തോനേഷ്യ, ജോർദാൻ, ലാവോസ്, മഡഗാസ്കർ, മാലിദ്വീപ്, മാർഷൽ ഐലൻഡ്സ്, മംഗോളിയ, മൊസാംബിക്ക്, മ്യാൻമർ, പലാവു, സമോവ, സിയറ ലിയോൺ, ശ്രീലങ്ക, സെന്റ് ലൂസിയ, ടാൻസാനിയ, തായ്‌ലൻഡ്, തിമോർ-ലെസ്റ്റെ, തുവാലു, സിംബാബ്‌വെ.

    ഇ.ടി.എ ആവശ്യമുള്ള 3 രാജ്യങ്ങൾ

    യാത്രക്ക് മുമ്പായി ഓൺലൈനായി അനുമതി നേടേണ്ട രാജ്യങ്ങൾ: കെനിയ, സീഷെൽസ്, സെന്‍റ് കിറ്റ്‌സ് ആൻഡ് നെവിസ്.

    വിസ-ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ വിസ ഓൺ അറൈവൽ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ട് എന്നല്ല അർത്ഥം. ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ താഴെ പറയുന്ന രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടാം:

    കാലാവധിയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട്, മടക്കയാത്ര ടിക്കറ്റ്, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് വിവരങ്ങൾ, ആവശ്യത്തിന് പണമുണ്ടെന്നതിന്‍റെ തെളിവ്, യാത്രാ/ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, ആവശ്യമെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

    പ്രധാന നിർദ്ദേശം: രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറാം. അതിനാൽ, ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസിയോ കോൺസുലേറ്റോ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റോ വഴി ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

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    TAGS:travel newsvisa free entryForeign TripHenley Passport Index
    News Summary - 56 countries Indians can visit without a visa
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