വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്ത് പുതിയ കുതിച്ചുചാട്ടവുമായി മേക്ക്മൈട്രിപ്; ടൂറിസം മന്ത്രാലയവുമായി ചേർന്ന് 350-ലധികം ഗൈഡഡ് ടൂർ പാക്കേജുകൾtext_fields
രാജ്യത്തിന്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവേകാനായി പ്രമുഖ ട്രാവൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ മേക്ക്മൈട്രിപ്പും കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രാലയവും കൈകോർക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലുടനീളം 60-ലധികം നഗരങ്ങളിലായി 350-ലധികം ഗൈഡഡ് ടൂർ അനുഭവങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15 മുതലാണ് ഈ ടൂറുകളുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ടൂർ പാക്കേജുകൾ കാറ്റലോഗിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
'ഇൻക്രഡിബിൾ ഇന്ത്യ', 'ദേഖോ അപ്നാ ദേശ്' എന്നീ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ പൈതൃകം, സംസ്കാരം, ആത്മീയത, തനതായ ഭക്ഷണരീതികൾ, ആഘോഷങ്ങൾ, ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കിയാണ് ടൂറുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 500 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മിതമായ നിരക്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പരമ്പരാഗത കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് മാറി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക ഗൈഡുകളുടെയും വിദഗ്ധരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ടൂറുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പാലംപൂരിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടീസ്വാദറി അനുഭവങ്ങൾ, ആഗ്രയിലെ ഹെറിറ്റേജ് നാടകങ്ങളും പട്ടം പറത്തൽ അനുഭവവും, മുസൂറിയിലെ രാത്രിയിലെ പ്രശസ്തമായ 'ഗോസ്റ്റ്സ് വാക്ക്', വാരാണസിയിലെ ഗംഗാ സ്നാനവും സായാത്മികമായ ഗംഗാ ആരതിയും സൂര്യോദയ കാഴ്ചകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കൊൽക്കത്തയിലെ നഗരജീവിതം അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടൂർ, ഗോവയിലെ ഗ്രാമീണ നടപ്പാതകളിലൂടെയുള്ള നടത്തവും പ്രാദേശിക ഭവനത്തിലെ ഹൈ ടീ അനുഭവവും, ജയ്പൂരിലെ കരകൗശല വിദഗ്ധരെ നേരിൽ കാണാനും ബ്ലോക്ക് പ്രിന്റിങ് പരിശീലിക്കാനുള്ള അവസരം, മുംബൈയിലെ ധാരാവി, തോബി ഘട്ട്, ഡബ്ബാവാലകൾ, ഗേറ്റ്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടൂർ എന്നിവയും ലഭ്യമാണ്. ഇതിനുപുറമേ നടത്തം, സൈക്ലിങ്, വാഹന യാത്രകൾ, മ്യൂസിയം സന്ദർശനങ്ങൾ, ട്രെക്കിങ്, സഫാരികൾ തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ പാക്കേജുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് പലപ്പോഴും ഗൈഡുകളെയും പ്രാദേശിക അനുഭവങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ എല്ലാ യാത്രാനുഭവങ്ങളും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ബുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാദേശിക ഗൈഡുകൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ ടൂറിസം മൂല്യ ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് ഗൈഡുകളും പ്രാദേശിക വിദഗ്ധരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ടൂറിസം-സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ കഥകൾ സഞ്ചാരികളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാൻ ഈ പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിൽ കഥകൾപറയാൻ ഒരിക്കലും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയോ പൈതൃകങ്ങളുടെയോ കുറവില്ലെന്നും, സാധാരണക്കാരായ ഗൈഡുകളെ മുൻനിർത്തി ഈ കഥകൾ ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മേക്ക്മൈട്രിപ് ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ രാജേഷ് മാഗൗ പറഞ്ഞു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിനുകളും മാസ്റ്റർ ഫിലിമും ഈ പദ്ധതിക്ക് കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നേടിക്കൊടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്കും അനുഭവങ്ങളിലേക്കും ഈ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കും.
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