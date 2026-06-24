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    Travel
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 7:42 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 7:42 PM IST

    യാത്രകൾ സുഗമമാക്കാൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ; എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില സൈബർ കുരുക്കുകൾ, ബുക്കിങിൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്

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    യാത്രകൾ സുഗമമാക്കാൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ; എന്നാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില സൈബർ കുരുക്കുകൾ, ബുക്കിങിൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
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    യാത്രാമേഖലയിലെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളും അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്ന സൈബർ ഭീഷണികളും ഒരേസമയം വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടുകയാണ്. ബി.സി.ഡി ട്രാവൽ തങ്ങളുടെ യൂറോപ്യൻ റെയിൽ സേവനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജർമ്മൻ റെയിൽവേയുമായി നേരിട്ടുള്ള കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും യു.കെയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ടിക്കറ്റിങ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ട്രിപ്സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. കോർപ്പറേറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ബോർഡിങ് പാസുകൾ ആപ്പ് വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    എന്നാൽ, ഇതേ യാത്രാമേഖലയെ ലക്ഷ്യമാക്കി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർധിക്കുന്നുവെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് റിസർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. അവധിക്കാലത്തെ തിരക്ക് മുതലെടുത്ത് വ്യാജ വെബ്‌സൈറ്റുകളും തട്ടിപ്പ് ബുക്കിങ് പോർട്ടലുകളും വഴി ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യക്തിഗതവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് കണ്ടെത്തൽ.

    ആഗോളതലത്തിൽ ശരാശരി 2,085 ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ യാത്രാ-ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയിൽ പ്രതിവാരം ശരാശരി 3,296 ആക്രമണങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മെയ് മാസത്തിൽ മാത്രം 47,318 പുതിയ യാത്രാ വെബ്‌സൈറ്റ് ഡൊമെയ്‌നുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ വലിയൊരു പങ്കും സംശയാസ്പദമാണ്. പ്രശസ്തമായ ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളെ അനുകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഫിഷിംഗ് ക്യാമ്പെയ്‌നുകൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

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    TAGS:PlanningTripCyber Trap
    News Summary - New Technologies for Smooth Travel; But Beware of Cyber Traps, Warning Issued to Exercise Caution During Booking
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