Madhyamam
    Travel
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 9:45 AM IST

    ദസറ വൈബ്സ്; കാഴ്ച, മധുരം, പാരമ്പര്യം

    ‘‘ഹു​ട്ടി​ദ​രേ ക​ന്ന​ട നാ​ട​ല്ലി ഹു​ട്ട ബേ​ക്കു’’ (ജ​നി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ക​ന്ന​ട മ​ണ്ണി​ൽ ജ​നി​ക്ക​ണം) -മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴേ കാ​തി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​ത് സാ​ൻ​ഡ​ൽ​വു​ഡി​ന്റെ ഇ​തി​ഹാ​സ​താ​രം രാ​ജ്കു​മാ​ർ അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി​യ ഈ ​പാ​ട്ടാ​ണ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ൽ അ​ന്നു​മി​ന്നു​മെ​ന്നും ഈ ​പാ​ട്ട് ത​രം​ഗ​മാ​ണ്. യു​വ​ത​ല​മു​റ​യും ഇ​തേ​റ്റു പാ​ടു​ന്നു. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ്ണി​ക​ളെ ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് വി​ള​ക്കി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന ക​ന്ന​ട മ​ണ്ണി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ല​ളി​ത​മാ​യ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി തോ​ന്നി​യി​ട്ടു​ള്ള ‘ആ​ക​സ്മി​ക’​യി​ലെ ഈ ​ഗാ​നം മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ​യും കു​തി​ര​ച്ചാ​ണ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മ്മി​ശ്ര​ഗ​ന്ധം പേ​റി​യെ​ത്തി​യ കാ​റ്റി​നൊ​പ്പം ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​തും ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​കാം. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തെ മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കു​ന്ന ക​ന്ന​ടി​ഗ​രു​ടെ വി​ശ്വാ​സ​വും വി​കാ​ര​വും വി​നോ​ദ​വും സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വ​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ദ​സ​റ. ദ​സ​റ നാ​ളു​ക​ളി​ലെ മൈ​സൂ​രു​വി​നൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക മൊ​ഞ്ചാ​ണ്. രാ​ജ​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗ​ത​കാ​ല പ്രൗ​ഢി​യും ചാ​മു​ണ്ഡി​ക്കു​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യു​ടെ പു​ണ്യ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ന​ഗ​ര​മെ​ന്ന പെ​രു​മ​യും പേ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മൈ​സൂ​രു, ദ​സ​റ​ക്കാ​ല​ത്ത് വേ​റൊ​രു ഭാ​വം കൈ​വ​രി​ക്കും. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ അ​വ​ധി​യാ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന കൊ​ച്ചു​മ​ക്ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു ത​റ​വാ​ടാ​കു​മ​ത്. ദീ​പാ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങും. പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കാ​ൻ, ക​ളി​ക്കാ​ൻ, ആ​ടാ​ൻ, പാ​ടാ​നൊ​ക്കെ അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ക്കും. അ​വ​ധി​ക്കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞ് കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പും.

    തി​ന്മ​യു​ടെ മേ​ൽ ന​ന്മ വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തി​രി​തെ​ളി​യു​ന്ന നാ​ടി​ന് ഈ ​പേ​ര് വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ലും ഒ​രു ഐ​തി​ഹ്യ​മു​ണ്ട്. പോ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​യു​ള്ള മ​ഹി​ഷാ​സു​ര​നെ ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ദേ​വി വ​ധി​ച്ച​താ​ണ് ഈ ​പേ​രി​ന് പി​ന്നി​ലെ ക​ഥ. പു​രാ​ത​ന ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മ​ഹി​ഷൂ​ര്‍ എ​ന്ന പേ​ര് പി​ന്നീ​ട് മൈ​സൂ​രാ​യി. ഇ​പ്പോ​ൾ മൈ​സൂ​രു​വും. വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ല്‍ പ​തി​നാ​റാം നൂ​റ്റാ​ണ്ടു മു​ത​ല്‍ ദ​സ​റ ഉ​ത്സ​വം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പി​ന്നീ​ട് അ​ഞ്ച് നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ളോ​ളം വോ​ഡ​യാ​ര്‍ രാ​ജ​കു​ടും​ബ​വും ദ​സ​റ കേ​മ​മാ​യി കൊ​ണ്ടാ​ടി. വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലെ ചെ​റി​യൊ​രു നാ​ട്ടു​രാ​ജ്യം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്ന മൈ​സൂ​രി​നെ സാ​മ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ത​ക​ര്‍ച്ച​യോ​ടെ വോ​ഡ​യാ​ര്‍ രാ​ജ​വം​ശം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളും വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ര്‍ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ജ വോ​ഡ​യാ​ര്‍ എ.​ഡി 1610ല്‍ ​അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​തോ​ടെ വ​ര്‍ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വോ​ഡ​യാ​ര്‍ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​നം. പി​ന്നീ​ട് ഹൈ​ദ​ര​ലി​യും ടി​പ്പു​സു​ല്‍ത്താ​നും ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രും മൈ​സൂ​ർ വാ​ണു. ടി​പ്പു​വി​ന്റെ ത​ക​ര്‍ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം വോ​ഡ​യാ​ര്‍ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ കൈ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ മൈ​സൂ​ര്‍ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി. രാ​ജാ​ക്ക​ന്‍മാ​രും സാ​മ്രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും വാ​ഴു​ക​യും വീ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടും അ​ന്നു​മി​ന്നും മാ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ഒ​ന്നു​മാ​ത്രം -ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷം.

    ‘രാ​ജ​കു​മാ​ര​ന്റെ’ ആ​ദ്യ ദ​ർ​ബാ​ർ

    മൈ​സൂ​രു​വി​ലെ അം​ബാ​വി​ലാ​സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ൾ. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വേ​ഷം ധ​രി​ച്ച കൊ​ട്ടാ​രം അം​ഗ​ര​ക്ഷ​ക​ർ വെ​ള്ളി വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന് മൈ​സൂ​ർ രാ​ജ​കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ച്ച​ക്കാ​ര​നാ​യ മൈ​സൂ​രു എം.​പി യ​ദു​വീ​ര്‍ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത ചാ​മ​രാ​ജ വോ​ഡ​യാ​റി​നെ അ​വി​ടേ​ക്കാ​ന​യി​ച്ചു. നീ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള വെ​ള്ള മേ​ല​ങ്കി ധ​രി​ച്ച, മൈ​സൂ​ർ ത​ല​പ്പാ​വ​ണി​ഞ്ഞ ‘ദ​ർ​ബാ​രി’​ക​ൾ (ദ​ർ​ബാ​റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ) എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ് രാ​ജാ​വി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ് ബാ​ൻ​ഡ് രാ​ജ​കീ​യ ഗീ​ത​മാ​യ ‘കാ​യോ ശ്രീ ​ഗൗ​രി’ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ മൈ​സൂ​ർ രാ​ജ വം​ശ​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ര്‍ണ സിം​ഹാ​സ​ന​ത്തി​ൽ യ​ദു​വീ​ർ ഉ​പ​വി​ഷ്ട​നാ​യി. മ​ഹാ​ന​വ​മി നാ​ളി​ൽ, ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘ഖാ​സ് ദ​ർ​ബാ​ർ’ (സ്വ​കാ​ര്യ ദ​ർ​ബാ​ർ) സ​മാ​പ്ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    വോ​ഡ​യാ​ർ രാ​ജ​വം​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ജാ​ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യാ​ണ് ദ​ർ​ബാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര​യു​ഗം മു​ത​ലു​ള്ള നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തെ​യും ഇ​ത് പ്ര​തീ​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു. ഓ​രോ ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും സ്ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ര​ത്ന​ങ്ങ​ൾ പ​തി​പ്പി​ച്ച സു​വ​ർ​ണ സിം​ഹാ​സ​നം ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ചാ​രം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. 280 കി​ലോ​യു​ള്ള സിം​ഹാ​സ​നം ഹാ​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ചാ​ണ് യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദ​സ​റ​യു​ടെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സം ‘പ്രാ​ണ പ്ര​തി​ഷ്ഠാ​ന’ ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യ​ദു​വീ​ര്‍ കൃ​ഷ്ണ​ദ​ത്ത സിം​ഹാ​സ​ന​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് അ​തി​ല്‍ സിം​ഹ ശി​ര​സ്സ് (സിം​ഹ​ദ ത​ലെ) സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ് ദ​ർ​ബാ​ർ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. ‘ക​ങ്ക​ണ ധാ​ര​ണ’ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. പു​ല​ർ​ച്ചെ ശു​ഭ​ക​ര​മാ​യ ബ്രാ​ഹ്മ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ യ​ദു​വീ​റി​നെ എ​ണ്ണ തേ​ച്ച് കു​ളി​പ്പി​ക്കും.

    ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി​ക്ക് പൂ​ജ ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം, ചാ​മു​ണ്ഡി തോ​ട്ടി​യി​ൽ യ​ദു​വീ​റി​നെ​യും പി​ന്നീ​ട് കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ലെ വാ​ണി വി​ലാ​സ പൂ​ജാ​ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ത്രി​ശി​ഖ കു​മാ​രി​യെ​യും ‘ക​ങ്ക​ണ’ കെ​ട്ടും. തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ട്ട​ട ആ​ന (രാ​ജ​കീ​യ ആ​ന), പ​ട്ട​ട കു​ദു​രെ (രാ​ജ​കീ​യ കു​തി​ര), പ​ട്ട​ട ഹ​സു (രാ​ജ​കീ​യ പ​ശു) എ​ന്നി​വ​ക്കും കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പൂ​ജ ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം ‘ക​ല​ശ​ങ്ങ​ൾ’ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ‘സു​മം​ഗ​ലി​ക​ൾ​ക്കും’ പൂ​ജ​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ക്ഷേ​ത്രം, ശ്രീ​രം​ഗ​പ​ട്ട​ണ​യി​ലെ ശ്രീ ​രം​ഗ​നാ​ഥ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്രം, മേ​ലു​കോ​ട്ട​യി​ലെ ചെ​ലു​വ​രാ​യ​സ്വാ​മി ക്ഷേ​ത്രം, ന​ഞ്ച​ൻ​ഗു​ഡി​ലെ ന​ഞ്ചു​ണ്ടേ​ശ്വ​ര ക്ഷേ​ത്രം, കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രോ​ഹി​ത​ന്മാ​രാ​ണ് ച​ട​ങ്ങി​നെ​ത്തു​ക. രാ​ജ​മാ​താ​വ് പ്ര​മോ​ദ ദേ​വി വോ​ഡ​യാ​റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ദ​ർ​ബാ​ർ ന​ട​ക്കു​ക. യ​ദു​വീ​റി​ന്റെ​യും ത്രി​ശി​ഖ​യു​ടെ​യും ആ​ദ്യ മ​ക​ൻ ആ​ദ്യ​വീ​ർ ന​ര​സിം​ഹ​രാ​ജ വോ​ഡ​യാ​റും സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കും. പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തെ ദ​ർ​ബാ​റി​നു​ശേ​ഷം സിം​ഹാ​സ​നം അ​ഴി​ച്ച് വീ​ണ്ടും സ്‌​ട്രോ​ങ് റൂ​മി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ക്കും.

    മാ​ദ​പ്പ​യു​ടെ ‘മൈ​സൂ​ർ പാ​ക്ക്’ സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ്

    ഓ​ൾ​ഡ് മൈ​സൂ​രി​ൽ ഒ​ന്നേ​കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ദേ​വ​രാ​ജ മാ​ർ​ക്ക​റ്റും സ​യ്യാ​ജി റാ​വു റോ​ഡും ചേ​രു​ന്നി​ട​ത്തു​ള്ള ഗു​രു സ്വീ​റ്റ് മാ​ർ​ട്ട് മാ​ധു​ര്യ​മൂ​റു​ന്നൊ​രു ക​ഥ പ​റ​യും. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ആ​രാ​ധ​ക​രു​ള്ള മൈ​സൂ​ർ പാ​ക്കി​ന്റെ ക​ഥ.

    ച​രി​ത്രം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ൽ 1934ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി മൈ​സൂ​ര്‍പാ​ക്ക് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് കാ​ണാം. അ​ന്ന​ത്തെ രാ​ജാ​വാ​യി​രു​ന്ന ന​ല്‍വാ​ഡി കൃ​ഷ്‌​ണ​രാ​ജ വോ​ഡ​യാ​ര്‍ അ​തി​ഥി​ക​ളെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ കൊ​ട്ടാ​രം പാ​ച​ക​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ക​കാ​സു​ര മാ​ദ​പ്പ​യോ​ട് ഒ​രു വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​ല​ഹാ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. മാ​ദ​പ്പ ചെ​റു​പ​യ​ര്‍ പൊ​ടി​യും ശ​ര്‍ക്ക​ര​യും മ​ഞ്ഞ​ളും ഏ​ല​വും നെ​യ്യു​മൊ​ക്കെ ചേ​ര്‍ത്ത് ചെ​റു കേ​ക്ക് ക​ഷ​ണം​പോ​ലൊ​രു വി​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. രാ​ജാ​വി​നും അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കും പ​ല​ഹാ​രം ന​ന്നേ ഇ​ഷ്ട​മാ​യി. ആ​സ്വ​ദി​ച്ച് ക​ഴി​ച്ച രാ​ജാ​വ് മാ​ദ​പ്പ​യോ​ട് ഇ​തി​ന്റെ പേ​ര് ചോ​ദി​ച്ചു. പെ​ട്ടെ​ന്ന് മാ​ദ​പ്പ​ക്ക് വാ​യി​ല്‍ വ​ന്ന പേ​രാ​ണ് മൈ​സൂ​ര്‍ പാ​ക്ക്. പ​ല​ഹാ​ര​ത്തെ പോ​ലെ ഈ ​പേ​രും രാ​ജാ​വി​ന് ഇ​ഷ്ട​മാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി മൈ​സൂ​ര്‍ പാ​ക്ക് പി​റ​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് മാ​ദ​പ്പ അ​ശോ​ക് റോ​ഡി​ൽ മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ക്ക​ട തു​റ​ന്നു. ഗു​രു രാ​ഘ​വേ​ന്ദ്ര സ്വാ​മി​യു​ടെ ഭ​ക്ത​നാ​യ മാ​ദ​പ്പ​യു​ടെ മ​ക​ൻ ബ​സ​വ​ണ്ണ 1957ൽ ​തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ ഗു​രു സ്വീ​റ്റ് മാ​ർ​ട്ട്. പി​ന്നീ​ട് ബ​സ​വ​ണ്ണ​യു​ടെ മ​രു​മ​ക്ക​ളാ​യ പു​ട്ട​ന​ഞ്ച​പ്പ​യും സ​ങ്ക​രാ​ജു​വും ഈ ​ബി​സി​ന​സ് തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ൾ സ​ങ്ക​രാ​ജു​വി​ന്റെ മ​ക്ക​ളാ​യ കു​മാ​ർ, ന​ട​രാ​ജ്, ശി​വാ​ന​ന്ദ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ. ‘‘ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യാ​യാ​ലും ‘മൈ​സൂ​ര്‍ പാ​ക്ക്’ എ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ഭ​വം അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് മൈ​സൂ​രു​വി​നും ക​ര്‍ണാ​ട​ക​ക്കും ഒ​രു പോ​ലെ അ​ഭി​മാ​നം പ​ക​രു​ന്നു. മൈ​സൂ​രു​വി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​ന്‍ മൈ​സൂ​ര്‍പാ​ക്ക് നി​മി​ത്ത​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​തു മു​ത്ത​ച്ഛ​നാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു വി​ഭ​വം ആ​ദ്യ​മാ​യി ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന​തി​ലും അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു’’ -ശി​വാ​ന​ന്ദ​യു​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ.

    ദ​സ​റ​യി​ലെ ‘വി.​ഐ.​പി’​ക​ൾ

    ദി​വ​സ​വും കി​ലോ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര​വും എ​ണ്ണ​തേ​ച്ച് കു​ളി​യും വി​ശ്ര​മ​മ​വും. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ ന​ട​ത്ത വ്യാ​യാ​മ​വും. ദ​സ​റ​ക്കാ​ല​ത്തെ വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ ഇ​വ​രാ​ണ്. ദ​സ​റ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം കു​റി​ച്ചു​ള്ള ജം​ബു സ​വാ​രി​യി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ആ​ന​ക​ൾ. ചാ​മു​ണ്ഡേ​ശ്വ​രി ദേ​വി​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ വി​ഗ്ര​ഹ​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സ്വ​ർ​ണ സിം​ഹാ​സ​നം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​മ​ന്യു, കൊ​ടി​വാ​ഹ​ക​നാ​യ ധ​ന​ഞ്ജ​യ, ദ​സ​റ​യു​ടെ ചി​ഹ്നം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഗോ​പി തു​ട​ങ്ങി 14 ആ​ന​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ത​വ​ണ. 10 ആ​ണും 4 പെ​ണ്ണും.

    ഭാ​രം, വ​ലു​പ്പം, മ​റ്റ് ശാ​രീ​രി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മൃ​ഗ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​ണ് ഓ​രോ ആ​ന​ക്കും ദൈ​നം​ദി​ന പോ​ഷ​കാ​ഹാ​ര പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. ‘‘പ്ര​തി​ദി​നം 450 മു​ത​ല്‍ 500 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ പ​ന​മ്പ​ട്ട​യാ​ണ് ന​ല്‍കു​ക. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ചു​വ​ന്ന അ​രി ഇ​ന​മാ​യ 20 കി​ലോ​ഗ്രാം കു​സു​ബ​ല​ക്കി കൊ​ണ്ടു​ണ്ടാ​ക്കി​യ ചോ​റും ഏ​ക​ദേ​ശം 35 മു​ത​ല്‍ 40 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ വൈ​ക്കോ​ലും ന​ല്‍കും. ഇ​തി​നു പു​റ​മെ പ്ര​ത്യേ​കം വേ​വി​ച്ച ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളും’’ -ഇ​തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മൈ​സൂ​രു വ​ന്യ​ജീ​വി ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഫോ​റ​സ്റ്റ് ക​ണ്‍സ​ര്‍വേ​റ്റ​ര്‍ ഡോ. ​ഐ.​ബി. പ്ര​ഭു ഗൗ​ഡ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ണ്‍ ആ​ന​ക​ള്‍ പ്ര​തി​ദി​നം ഏ​ക​ദേ​ശം 750 കി​ലോ​ഗ്രാം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പി​ടി​യാ​ന​ക​ള്‍ക്ക് 600 കി​ലോ​ഗ്രാം വ​രെ​യാ​ണ്. ദ​ഹ​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​റു മു​ത​ല്‍ ഏ​ഴു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ വ​രെ വേ​വി​ച്ച മു​തി​ര, ചെ​റു​പ​യ​ര്‍, ഉ​ഴു​ന്ന്, അ​രി, ഉ​പ്പ്, വി​വി​ധ​ത​രം പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​റ്റ​യാ​ണി​ത്. ക​രി​മ്പ്, തേ​ങ്ങ എ​ന്നി​വ​യും അ​വ​രു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. 10 മു​ത​ല്‍ 12 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​രെ ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ന​ട​ത്ത വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ്റ്റാ​മി​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം മ​തി​യാ​യ പോ​ഷ​കാ​ഹാ​രം ന​ല്‍കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. എ​ണ്ണ തേ​ക്ക​ല്‍ ആ​ന​യു​ടെ ദി​ന​ച​ര്യ​യു​ടെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 200 ലി​റ്റ​ര്‍ വീ​തം ആ​വ​ണ​ക്കെ​ണ്ണ, പൊ​ങ്കാ​മി​യ (ഹോ​ങ്ങ്) എ​ണ്ണ, വേ​പ്പെ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ത​ല​യി​ലും കാ​ലു​ക​ളി​ലും ക​യ​റു​ക​ള്‍ കെ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​വ​ണ​ക്കെ​ണ്ണ​യും പൊ​ങ്കാ​മി​യ​യും പു​ര​ട്ടു. ഉ​ര​ച്ചി​ലു​ക​ള്‍ ത​ട​യാ​ന്‍, ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​നും സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യാ​ണ് കാ​ലു​ക​ളി​ലും സ​ന്ധി​ക​ളി​ലും വേ​പ്പെ​ണ്ണ പു​ര​ട്ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കു​ളി.

