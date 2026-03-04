Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 March 2026
    4 March 2026

    ഇ​ൻ​ഹെ​റി ടൂ​റി​സം; യാ​ത്ര​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി കി​ട്ടു​മോ!

    ഇ​ൻ​ഹെ​റി ടൂ​റി​സം; യാ​ത്ര​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി കി​ട്ടു​മോ!
    ന​മ്മു​ടെ യാ​ത്രാ​ശീ​ല​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വു​മാ​യി എ​ന്താ​ണ് ബ​ന്ധം? അ​ങ്ങ​നെ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ന​മു​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ശീ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഒ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്രാ​ശീ​ല​മ​ത്രെ. യാ​ത്ര​ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ താ​മ​സി​ക്കാ​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​മെ​ല്ലാം ഈ ‘​പാ​ര​മ്പ​ര്യം’ വ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് കു​ടും​ബ​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കി​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ എ​പ്പോ​ഴും ബു​ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലും ക​യ​റാ​റ് എ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​നം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​ന്ന് ചി​ന്തി​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും പ​ല​രും ശ്ര​മി​ക്കാ​റി​ല്ല. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ. പ​ല​പ്പോ​ഴും മെ​നു സെ​ല​ക്ഷ​നി​ൽ​വ​രെ ഈ ​പാ​ര​മ്പ​ര്യം വ​ന്നു​പോ​കാ​റു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഹോ​സ്പി​റ്റാ​ലി​റ്റി ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘ഹി​ൽ​ട്ട​ൻ’ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട 2026 ട്രെ​ൻ​ഡ്‌​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ യാ​ത്രാ പ്ര​വ​ണ​ത​യാ​യി ‘ഇ​ൻ​ഹെ​റി ടൂ​റി​സ’​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. മി​ല്ലേ​നി​യ​ലു​ക​ളും ജെ​ൻ സീ ​ത​ല​മു​റ​യും അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്, ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട ഹോ​ട്ട​ൽ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ, പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ, ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശീ​ല​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ക​ണ​ക്കു​ക​ളും ഇ​തി​നെ ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്നു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഏ​ക​ദേ​ശം 66 ശ​ത​മാ​നം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ലെ ​തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ട് ന​മ്മു​ടെ യാ​ത്രാ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ക​ൺ​സ​ൽ​ട്ട​ന്റ്-​സൈ​ക്യാ​ട്രി​സ്റ്റ് ഡോ. ​അ​നി​ത ച​ന്ദ്ര പ​റ​യു​ന്നു.

    Girl in a jacket

